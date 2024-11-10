Sunday, 10 November 2024 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العيسوي يلتقي وفدا من أبناء منطقة الصفا بعجلون

11/10/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن الأردن مستمر ببذل جهوده المكثفة والمتواصلة من أجل تحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.
وأضاف العيسوي أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية، تركز على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأقسى وأبشع جرائم القتل والتجويع، مشيرا إلى أن الأردن يساند الجهود الدولية لوقف العدوان الغاشم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر الصفا بمحافظة عجلون.

وقال العيسوي أن مواقف الأردن القوية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تساند وتدعم الشعب الفلسطيني، لتحقيق تطلعاته الوطنية، وتلبية حقوقه المشروعة، في الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن الأردن يلعب دورا طليعيا ومحوريا، في تقديم الدعم السياسي والإنساني، ويحظى بتقدير واحترام على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد العيسوي أن الأردن، وتجسيدا لواجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر بإرسال المساعدات الإغاثية إلى غزة، ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية، بجميع المستلزمات الطبية والعلاجية نصرة ودعما للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت، بهذا الصدد، إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية، التي تهدف إلى مساعدة الذين تعرضوا لبتر في الأطراف، من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، وإلى تجهيز وإرسال، مستشفى ميداني أردني "التوليد والخداج "، في منطقة خان يونس بقطاع غزة.

وتجسيدا لواجبه القومي والعروبي تجاه الأشقاء، قال العيسوي إن جلالة الملك، يؤكد باستمرار على وقوف الأردن الثابت مع لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، ووجه جلالته بتقديم المساعدات في ظل ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي.

وأكد العيسوي أهمية مساعي ودور جلالة الملكة رانيا العبدالله، جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الداعمة لمواقف الأردن وجهود جلالة الملك.

بدورهم، عبر المتحدثون عن فخرهم بمواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مواقف جلالة الملك، ليست بغريبة عن الهاشميين، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين وأهلها وأمتهم.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأن الأردنيين، بقيادتهم الهاشمية الحكيمة، هم الجنود الأوفياء في الدفاع عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره، وتعزيز منعته وحماية مسيرته.

وأوضحوا أن الهاشميين جسدوا على مدار التاريخ أسمى مواقف الشرف والرجولة تجاه قضايا أمتهم، يحملون أمانة الدفاع عن فلسطين وأهلها، والوصاية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقالوا "نعاهد الله وقائد الوطن بمواصلة مسيرة البناء، فمهما كبرت التحديات، فالهمة الأردنية أقوى، وسنكون بالمرصاد لكل عابث بنسيج الوطن ووحدته".

MENAFN10112024000072011014ID1108870137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث