بعد عودة ترامب.. الفايز يدعو لموقف عربي إسلامي موحد لحل القضية الفلسطينية

أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على ضرورة تشكيل موقف عربي إسلامي موحد لحل القضية الفلسطينية، خصوصا مع انتخاب دونالد رئيسا للولايات المتحدة، مشددا على أن إسرائيل لن تنعم بالسلام دون إيجاد حل عادل لهذه القضية.



وحول العلاقات الاردنية التركية قال اننا "نسعى دائما إلى تمتين هذه العلاقات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وأشار الفايز إلى أن تركيا "دولة إقليمية مهمة يمكنها لعب دور مؤثر في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، بفضل عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذه العلاقات للضغط على إسرائيل.



وأشار إلى أن تركيا فرضت عقوبات اقتصادية على إسرائيل مؤخرا؛ ما يشكل وسيلة ضغط فعالة عليها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.



وردا على هذه الإبادة، علقت الحكومة التركية، منذ مايو/ أيار الماضي، جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.



وحول الجهود المشتركة التي يمكن لتركيا والأردن بذلها لحل القضية الفلسطينية، قال الفايز: "لا بد أن يكون هناك موقف عربي إسلامي موحد، فالأمر لا يقتصر على تركيا والأردن، بل يجب أن تتضافر جهود جميع الدول العربية والإسلامية، خاصة بعد انتخاب ترامب".



وأضاف: "يمكن لتركيا، والسعودية، ودول الخليج، والأردن، وكل الدول العربية أن تلعب دورا في إيجاد حل للقضية الفلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وأكد أن إسرائيل "لن تنعم بالسلام في ظل استمرار عدوانها (على غزة ودول عربية أخرى) والجمود في عملية السلام".

وشدد على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا الحل يجب أن يكون "عادلا وشاملا"، وأن يؤدي إلى "إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود عام 1967" .



الفايز تطرق في المقابلة كذلك إلى الوضع بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد منذ بدء الإبادة على غزة تصعيدا في الاعتداءات من قبل صعّد الجيش والمستوطنين الإسرائيليين، ما أدى إجمالا إلى استشهاد779 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وقال إن "إسرائيل لا تحترم القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية" بخصوص وقف الاعتداءات على الفلسطينيين والاستيطان، معتبرا أن الدعم الأمريكي يمنحها الجرأة لتجاهل هذه القرارات.



وأكد أنه إذا كان هناك موقف عربي وإسلامي موحد، فإن ذلك قد يفرض ضغطا على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية.



وعن المخاوف الحالية من توسع الحروب بالمنطقة، قال الفايز: "لا يرغب أحد بتوسيع دائرة الصراع، ولكن الواقع يشير إلى اتساعه، مع تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا".



وحذرا من أن "هذا التوسع في الصراع، إذا امتد إلى دول أخرى، يمكن أن يؤثر سلبا على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي؛ مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لإيجاد حل".



وعلى خلفية توسيع إسرائيل حرب الإبادة التي تشنها على غزة إلى لبنان، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وشنها هجمات على مصالح إيرانية في سوريا، وحتى في طهران وفق اتهامات لها، تبادلت إسرائيل وإيران مؤخرا ضربات صاروخية وجوية، ما حدا أوساط إقليمية إلى التحذير من اندلاع حرب واسعة بالمنطقة.





الفايز اختتم مقابلته بالحديث عن مشاركته في قمة البوسفور التي عُقدت في إسطنبول، موضحا أن القمة ركزت على السلام ودور التكنولوجيا في التنمية المستدامة.



لكن الفايز أبدى أسفه لغياب العدالة في العالم، حيث تتفاوت الدول بين "الشمال الغني" و"الجنوب الفقير"، رغم أن دول الجنوب، مثل إفريقيا والدول العربية والخليجية، تمتلك موارد هائلة، "لكن لا يوجد للأسف تعاون بينها للوصول إلى التنمية المستدامة".



وأكد على أهمية الحوار بين دول الشمال والجنوب، وبين دول الجنوب ذاتها، لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ويحد من الفقر والبطالة.



يُذكر أن منصة التعاون الدولي في إسطنبول نظمت قمة "البوسفور" الخامسة عشرة تحت شعار "بناء الجسور نحو المستقبل والسلام والتكنولوجيا والاستدامة"، وشارك فيها ممثلون عرب ودوليون ضمن جلسات متعددة لتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.