التربية توقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل

التربية توقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل
التاريخ
11/10/2024 2:34:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قررت وزارة التربية والتعليم، استناداً لأحكام الفقرة ( أ/1) من المادة الرابعة من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 وتعديلاتها، إيقاف الرحلات المدرسية اعتبارا من 14 تشرين الثاني الحالي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، ستستأنف الرحلات في الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 15 آذار المقبل.
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