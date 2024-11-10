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التربية توقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل

11/10/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قررت وزارة التربية والتعليم، استناداً لأحكام الفقرة ( أ/1) من المادة الرابعة من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 وتعديلاتها، إيقاف الرحلات المدرسية اعتبارا من 14 تشرين الثاني الحالي.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، ستستأنف الرحلات في الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 15 آذار المقبل.

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