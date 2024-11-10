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إنجاز 232 ألف معاملة بمكاتب الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الشاملة

11/10/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن مكاتب الدائرة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة أنجزت 232296 معاملة منذ انطلاق تلك المراكز.


وبين الفايز لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن مكاتب الدائرة ضمن المراكز (المقابلين، ومطار الملكة علياء الدولي، وإربد، والعقبة، والقادسية في الطفيلة) أنجزت 121810 جوازات سفر، و15447 دفتر عائلة، و76592 شهادة واقعة حيوية، و18447 معاملة في مجالات أخرى.
وأشار إلى أن تلك المكاتب تعمل لغاية الساعة الـ12 مساء، باستثناء مكتب الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي الشامل في مطار الملكة علياء الدولي الذي يعمل على مدار الساعة. --(بترا)

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