إنجاز 232 ألف معاملة بمكاتب الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الشاملة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن مكاتب الدائرة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة أنجزت 232296 معاملة منذ انطلاق تلك المراكز.
وبين الفايز لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن مكاتب الدائرة ضمن المراكز (المقابلين، ومطار الملكة علياء الدولي، وإربد، والعقبة، والقادسية في الطفيلة) أنجزت 121810 جوازات سفر، و15447 دفتر عائلة، و76592 شهادة واقعة حيوية، و18447 معاملة في مجالات أخرى.
وأشار إلى أن تلك المكاتب تعمل لغاية الساعة الـ12 مساء، باستثناء مكتب الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي الشامل في مطار الملكة علياء الدولي الذي يعمل على مدار الساعة. --(بترا)
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