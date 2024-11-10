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حسان: الحكومة حريصة على العمل بروح الشَّراكة والتَّكامل مع القطاع الخاص لإنجاز رؤية التَّحديث الاقتصادي

11/10/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رئيس الوزراء مخاطبا المشاركين: التحديث الاقتصادي رؤية جلالة الملك جميعنا ساهم فيها ونحن أصحاب مشروع واحد شاركنا في بلورته وسننجزه معا.
رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على العمل بروح الشَّراكة والتَّكامل مع القطاع الخاص لإنجاز رؤية التَّحديث الاقتصادي.
رئيس الوزراء: أمام القطاع الخاص فرص مهمة للمشاركة في المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنى التحتية.

قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان لمستثمرين واقتصاديين، إن "التحديث الاقتصادي هو رؤية جلالة الملك، جميعنا ساهم فيها، فنحن أصحاب مشروع واحد، شاركنا في بلورته وسننجزه معا"، وذلك في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الأحد.
وأكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على العمل بروح الشَّراكة والتَّكامل مع القطاع الخاص، لإنجاز رؤية التَّحديث الاقتصادي التي شاركت في بنائها كلُّ القطاعات المعنية وكذلك معظم الفريق الاقتصادي في الحكومة.
وأضاف حسَّان: سنعمل في إطار جدول زمني محدَّد بأولويات ونتائج واضحة وبرنامج عمل مشترك، مؤكّداً أنَّ "كلّ يوم ضروري لإحداث التقدُّم"، وأنَّ الفريق الحكومي يعمل بنفس الوتيرة وبانسجام تامّ لتنفيذ متطلَّبات الرُّؤية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ القطاع الخاص تحمَّل الكثير من الظُّروف والمتغيِّرات التي تشكّل تحدياً لأي دولة مهما كان اقتصادها قويَّاً، لافتاً إلى أنَّ التحدِّيات مستمرَّة "وواجهنا ما هو أشدّ وأصعب منها خلال السَّنوات الماضية، وفي جميع الأحوال نعمل على مضاعفة الجهود؛ لأنَّ التحدِّيات تتطلَّب جهود الجميع دون تردد، والخروج بحلول استثنائيَّة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة تعمل على أولويَّتين استراتيجيَّتين تتمثَّلان بزيادة الاستثمارات لتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية، وتخفيف كُلف خدمة المديونيَّة الخارجيَّة على المدى المتوسط.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ أمامنا الكثير من الفرص التي تدعو للتَّفاؤل، مشيراً في هذا الصَّدد إلى أنَّ مشروع النَّاقل الوطني يسير في مساره الصَّحيح، وأنَّ مشروع السّكك الوطنيَّة الذي يربط العقبة بمحافظة معان وبجنوب البحر الميّت وسيفتح كلاهما مجالات واسعة لقطاعات الصناعة والتعهدات والطَّاقة.
ولفت إلى أنَّ هذه المشاريع مموَّلة بالاستثمار الخارجي، وهي متاحة أمام الاستثمار المحلي ليكون شريكاً أساسيَّاً فيها، إلى جانب مشاريع البنى التحتية الأخرى.
كما لفت إلى العمل خلال المراحل المقبلة على تطوير قطاعات الغاز والطَّاقة البديلة، مشيراً إلى أنَّ الدّراسات تتوقَّع ارتفاع إجمالي الطلب على الطَّاقة الكهربائيَّة المشتراة إلى أكثر من 30 بالمئة خلال السَّنوات الستّ المقبلة.
كما أكَّد أنَّ الحكومة تركّز على دعم صناديق الصناعة والصَّادرات وإنشاء مناطق تنموية للصناعات الغذائيَّة، والحماية الجمركيَّة لصناعاتنا، وبما يضمن تعزيز توسعتها ورفع حجم الصادرات وأمننا الغذائي وحماية المستهلك ومصالحه.
وأشار إلى أنَّ أمامنا فرصاً كبيرة لتطوير وتوسيع صادراتنا من الخدمات، خصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الأعوام المقبلة؛ مؤكّداً أنَّ دعم الحكومة لهذا القطاع مستمر وأنَّها تنظر في سبل لتعزيز هذا الدعم.
وبين رئيس الوزراء أن العمل يجري لإعداد دراسات جدوى لمشاريع استثماريَّة أساسية ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، مؤكّداً ضرورة مشاركة القطاع الخاص من أجل طرح المزيد من الفرص الاستثماريَّة التي يمكن القيام بالتَّرويج وجذب الاستثمار لها.
كما أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ماضية قُدُماً في تسريع رقمنة الخدمات الحكوميَّة وتبسيط الإجراءات وإزالة العوائق الإدارية للتَّسهيل على المواطنين والمستثمرين، وأنَّ الكثير من المشاريع ستُنجز في هذا المجال خلال العامين المقبلين.
وفيما يتعلَّق بمنظومة تحديث القطاع العام، لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ أنظمتها وتعليماتها يجري العمل على استكمالها وتستهدف ضمان تطور نوعي في الخدمة العامة للمواطنين وتصبّ في مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أهميَّة العمل بشكل مشترك على تدريب موظفي القطاع العام وتوعيتهم بأهمية وأولويَّات الاستثمار واحتياجات القطاعات الاقتصاديَّة وسبل دعمها؛ حتى يكون القطاع العام داعما ومدركا لأهميَّة القطاعات الاقتصاديَّة ودورها.
وأشاد رئيس الوزراء بمبادرة منتدى الاستراتيجيَّات بإطلاق لوحة تفاعلية حول أبرز المؤشّرات الاقتصادية، مؤكّداً أنَّها في غاية الأهميَّة ومن الممكن التَّعاون للاستفادة منها في متابعة مؤشّرات في قطاعات مختلفة.
وكان الرئيس السابق للهيئة الإدارية للمنتدى، عبدالاله الخطيب، أكد أن هذه الجلسة الحوارية لرئيس الوزراء مع أعضاء المنتدى هي الأولى لهذه الحكومة مع القطاع الخاص ما يؤكد حرصها على التعاون والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز مشاريع كبرى انتظرها المنتدى منذ سنوات عديدة من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير قطاعات اقتصادية عديدة.
بدوره، أكد نائب رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى، كريم قعوار، أن الحكومة ومنذ تسلمها مهامها عملت على إرسال رسائل إيجابية عبر اتخاذ قرارات سريعة وضرورية تعزز من البيئة الممكنة للقطاع الخاص وتنافسية الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المنتدى ومنذ انطلاقته قبل 12 عاما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة وتقديم أوراق للسياسات المتخصصة وعقد لقاءات مع المختصين وقدم حلولا استراتيجية للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن المنتدى أطلق خلال العام الحالي مجموعة من الأوراق ركزت على القطاعات ذات الأولوية مثل البيئة الاستثمارية والتحول الرقمي وسوق العمل وتطوير القطاع العام.
وأعلنت المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات، عن إطلاق المنتدى للوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية بالتزامن مع عقد هذه الجلسة الحوارية مع رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أن لوحة المؤشرات الاقتصادية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنتدى تقدم تصورا حول أداء الاقتصاد الأردني وتغطي في مرحلتها الأولى 5 محاور رئيسة و 90 مؤشرا فرعيا اقتصاديا واجتماعيا وماليا ونقديا.
وجرى حوار عرض خلاله أعضاء المنتدى جملة من الاقتراحات لتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن هذه الشراكة أساسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأكدوا أهمية مؤشرات قياس الإنجاز في تطوير القطاع العام الذي يعد العنصر الأساس في نجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أكدوا أن ثبات التشريعات من الركائز الأساسية لتعزيز الثقة بالاستثمار، مشيرين إلى أهمية إنشاء صندوق استثمار محلي من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها.
وتناول المتحدثون مجموعة من الملاحظات بشأن الاقتصاد غير الرسمي وبنود الموازنة العامة وخدمة الدين العام وأداء السوق المالي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمدينة الجديدة والطاقة والأمن الغذائي والتصنيع الدوائي ودعم الصادرات وآليات التمويل المصرفي للمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها بما فيها نماذج التمويل الإسلامي.
--(بترا)

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