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الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

11/10/2024 2:34:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة نتيجة تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في المناطق الشمالية من المملكة.


وأهابت المديرية بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية ، والاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة لذلك.

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