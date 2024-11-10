الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة نتيجة تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في المناطق الشمالية من المملكة.
وأهابت المديرية بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية ، والاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة لذلك.
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