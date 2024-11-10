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تقدم أردني بزيادة مشاركة المرأة بالقطاعات العسكرية والأمنية والدبلوماسية

11/10/2024 2:34:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمان- مع انتهاء العام الحالي 2024، ينقضي على الخطة الوطنية الثانية للسنوات 2022-2025 لتفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام 1325، قرابة العامين اعتبارا من تاريخ إقرارها رسميا، فيما من المتوقع أن يتم الإعلان العام المقبل عن مؤشرات قياس قد تكون أولية، لنفاذ الخطة التي تتولى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تنفيذها على غرار الخطة الأولى للأعوام 2018-2021.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن حول القرار 1325 والتقدم المحرز فيه، ونشر في أيلول (سبتمبر) المنصرم، نبه إلى مؤشرات تراجع في التقدم المحرز في عدة مجالات عالميا ذات صلة بالقرار وأهدافه ومحاوره، خاصة في مناطق النزاع.
في الأثناء، شهدت الخطة الوطنية الأردنية الأولى تقدما محرزا في عدة مجالات، منها تفعيل مشاركة النساء في القطاعات العسكرية والأمنية والدبلوماسية، والعدالة المستجيبة للجنسين، بينما جاءت الخطة الثانية بموازنة تقديرية بلغت 10 ملايين و50 ألف دينار موزعة على 4 محاور أساسية هي المشاركة، والوقاية، والحماية، والتعافي والإغاثة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في أيلول 2023 بحسب الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لشؤون المرأة.
أما في سياق تحليل التقدم المحرز حتى الآن للخطة الثانية 2022-2025، حاولت "الغد" الحصول على تعليق من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة دون جدوى.
واشتملت الخطة الوطنية الثانية، بحسب ما اطلعت "الغد" على بعض مضامينها، على رفع الوعي بتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال الإعلام ورجال الدين وقادة المجتمع والمناهج، ومنع العنف ضد المرأة والتمييز والتطرف العنيف، مع إدراج مجموعة اقتراحات من بينها اقتراح تضمين لجنة المناهج "مفاهيم التمييز ضد المرأة".
وانطوت الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، إلى جانب المحاور الأربعة في الخطة الوطنية الثانية، إلى حزمة من الاقتراحات استجابة لقرار مجلس الأمن، باتخاذ قرار جميع الأطراف "تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي"، ولا سيما "الاغتصاب" وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، خاصة في في حالات النزاع المسلح.
وأشارت الخطة الوطنية إلى أن تلك المفاهيم تعد ذات صلة وقابلة للتطبيق على وجه التحديد بالنسبة للأردن، الذي عانى من أزمة طويلة الأمد "ونزاع وتدفق للاجئين إلى داخل أراضيه".
وأكدت الخطة التزام الأردن بالمضي في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 والمشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في صنع السلام وبنائه لبلوغ سلام مستدام.
وأعدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة التوجيهية العليا، وبدعم فني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، كما شارك في إعداد الخطة الائتلاف الوطني لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الذي يتألف من 60 عضوا ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأمن والشركاء الدوليين.
وبحسب الخطة، فقد أكدت التزام الحكومة الأردنية والقطاعات الأمنية والعسكرية بتنفيذ الخطة الوطنية الثانية من خلال مساهماتها المالية، في رصدها وتخصيصها ميزانية واضحة لتنفيذ المبادرات التي يتضمنها الإطار المنطقي بما يتناسب مع الممارسة المتبعة في الخطة الوطنية الأولى.
ومن أبرز المقترحات، وفقا للمحاور الأربعة المتوقعة في الخطة الوطنية، إجراء تدقيق للنوع الاجتماعي عبر قطاعي الدبلوماسية والعدالة، واكتساب النساء والفتيات مهارات وخبرات متزايدة بشأن كيفية المشاركة في تصميم وتطوير تدابير مراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي للوقاية من الأزمات وحالات الطوارئ، والحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لها، بما في ذلك تغيُّر المناخ والموارد المستدامة، وزيادة النسبة المئوية للتغيُّر في قدرات المجتمع المدني الذي تقوده النساء والمنظمات المجتمعية والنسائية.
ومن المقترحات أيضا، كيفية التعامل مع الأزمات المحتملة والحالية، وتغيُّر المناخ، وحالات الطوارئ، وكيفية بناء ودعم الشبكات، وزيادة عدد النساء المؤهلات المشاركات في تقديم الخدمات الاجتماعية والأساسية والإنسانية في مجتمعاتهن المحلية ومخيّمات اللاجئين في الأردن، ومستوى الرضا من متلقي الخدمة عن الخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية للناجيات من العنف ضد المرأة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية لمقدمي الخدمات واعتماد سياسات وإجراءات تشغيل موحدة SOPs تشجع بشدة وتعزز توظيفهن، فضلا عن إنشاء نظام عبر الإنترنت لربط مقدمي الخدمات والمؤسسات ذات الصلة، وغيرها.
وسجلت الخطة الأولى زيادة طفيفة في نسبة مخصصات المرأة في الموازنة الحكومية من 30.3 %، خلال عام 2021 إلى 30.4 % عام 2022، لكن الارتفاع الملحوظ كان في عدد النساء في القطاعات الأمنية والعسكرية، بما فيها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، وعدد المنتسبات في مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية بمعدل 2.2 في المائة منذ عام 2017 حتى العام 2022.
وفي السياق ذاته، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة التقرير السنوي رقم 2024/671\S لمجلس الأمن أواخر أيلول المنصرم من هذا العام 2024 حول القرار 1325، اطلعت "الغد" على نسخة منه، يشتمل على تقييم آلية تنفيذ القرار الأممي والتقدم المحرز في كل المجالات، مع التركيز على الاتجاهات حيال هذا القرار في بلدان النزاعات في المنطقة، والتي أكد التقرير أن "الصورة قاتمة" في خضم مستويات قياسية من النزاع والعنف المسلح في بعض البلدان.
وقال التقرير "إن التقدم المحرز على مدى عقود آخذ في التلاشي أمام أعيننا"، وإن المكاسب التي تحققت على مدى عقود في حقوق المرأة أصبحت اليوم في "خطر"، في جميع أنحاء العالم.
وأرجع التقرير الأممي الأحدث ما أسماه "تراجع فرص النهوض بالتقدم المحرز للقرار"، إلى عوامل عدّة من أهمها، ما قال "إنه تصاعد رد الفعل العنيف ضد حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين"، خاصة المدافعين في الصفوف الأولى في المجتمع المدني، والمدافعات والقيود المفروضة على النساء في التعليم في بعض البلدان، وما أسماه التقرير "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المؤثرة بشدة في حياة النساء والفتيات"، والانقسامات الجيوسياسية واللجوء إلى العمل العسكري.
كما أرجع التراجع إلى "استمرار" هيمنة الرجال على مواقع السلطة"، وما أسماه بطء التقدم في وتيرة الملاحقة لمرتكبي الفظائع بحق النساء، واستمرار تأثير الهياكل المجتمعية المنحازة ضد النساء والتي تمنعهن من التقدم.
واعتبر أيضا أن التهميش الاقتصادي للنساء، أدى إلى انعدام المساواة في الوصول إلى الموارد، مبينا، على سبيل المثال، انخفاض نسبة المساعدة الإنمائية عالميا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من 45 % إلى 44 %، في 2023، بعد أن سجلت ارتفاعات متتالية خلال عقد سابق مع الكشف عن المعونات العالمية المتذبذبة التي تم إنفاقها على المساواة بين الجنسين في المناطق المتأثرة بالنزاع.

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