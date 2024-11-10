تقدم أردني بزيادة مشاركة المرأة بالقطاعات العسكرية والأمنية والدبلوماسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمان- مع انتهاء العام الحالي 2024، ينقضي على الخطة الوطنية الثانية للسنوات 2022-2025 لتفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام 1325، قرابة العامين اعتبارا من تاريخ إقرارها رسميا، فيما من المتوقع أن يتم الإعلان العام المقبل عن مؤشرات قياس قد تكون أولية، لنفاذ الخطة التي تتولى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تنفيذها على غرار الخطة الأولى للأعوام 2018-2021.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن حول القرار 1325 والتقدم المحرز فيه، ونشر في أيلول (سبتمبر) المنصرم، نبه إلى مؤشرات تراجع في التقدم المحرز في عدة مجالات عالميا ذات صلة بالقرار وأهدافه ومحاوره، خاصة في مناطق النزاع.
في الأثناء، شهدت الخطة الوطنية الأردنية الأولى تقدما محرزا في عدة مجالات، منها تفعيل مشاركة النساء في القطاعات العسكرية والأمنية والدبلوماسية، والعدالة المستجيبة للجنسين، بينما جاءت الخطة الثانية بموازنة تقديرية بلغت 10 ملايين و50 ألف دينار موزعة على 4 محاور أساسية هي المشاركة، والوقاية، والحماية، والتعافي والإغاثة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في أيلول 2023 بحسب الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لشؤون المرأة.
أما في سياق تحليل التقدم المحرز حتى الآن للخطة الثانية 2022-2025، حاولت "الغد" الحصول على تعليق من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة دون جدوى.
واشتملت الخطة الوطنية الثانية، بحسب ما اطلعت "الغد" على بعض مضامينها، على رفع الوعي بتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال الإعلام ورجال الدين وقادة المجتمع والمناهج، ومنع العنف ضد المرأة والتمييز والتطرف العنيف، مع إدراج مجموعة اقتراحات من بينها اقتراح تضمين لجنة المناهج "مفاهيم التمييز ضد المرأة".
وانطوت الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، إلى جانب المحاور الأربعة في الخطة الوطنية الثانية، إلى حزمة من الاقتراحات استجابة لقرار مجلس الأمن، باتخاذ قرار جميع الأطراف "تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي"، ولا سيما "الاغتصاب" وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، خاصة في في حالات النزاع المسلح.
وأشارت الخطة الوطنية إلى أن تلك المفاهيم تعد ذات صلة وقابلة للتطبيق على وجه التحديد بالنسبة للأردن، الذي عانى من أزمة طويلة الأمد "ونزاع وتدفق للاجئين إلى داخل أراضيه".
وأكدت الخطة التزام الأردن بالمضي في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 والمشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في صنع السلام وبنائه لبلوغ سلام مستدام.
وأعدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة التوجيهية العليا، وبدعم فني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، كما شارك في إعداد الخطة الائتلاف الوطني لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الذي يتألف من 60 عضوا ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأمن والشركاء الدوليين.
وبحسب الخطة، فقد أكدت التزام الحكومة الأردنية والقطاعات الأمنية والعسكرية بتنفيذ الخطة الوطنية الثانية من خلال مساهماتها المالية، في رصدها وتخصيصها ميزانية واضحة لتنفيذ المبادرات التي يتضمنها الإطار المنطقي بما يتناسب مع الممارسة المتبعة في الخطة الوطنية الأولى.
ومن أبرز المقترحات، وفقا للمحاور الأربعة المتوقعة في الخطة الوطنية، إجراء تدقيق للنوع الاجتماعي عبر قطاعي الدبلوماسية والعدالة، واكتساب النساء والفتيات مهارات وخبرات متزايدة بشأن كيفية المشاركة في تصميم وتطوير تدابير مراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي للوقاية من الأزمات وحالات الطوارئ، والحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لها، بما في ذلك تغيُّر المناخ والموارد المستدامة، وزيادة النسبة المئوية للتغيُّر في قدرات المجتمع المدني الذي تقوده النساء والمنظمات المجتمعية والنسائية.
ومن المقترحات أيضا، كيفية التعامل مع الأزمات المحتملة والحالية، وتغيُّر المناخ، وحالات الطوارئ، وكيفية بناء ودعم الشبكات، وزيادة عدد النساء المؤهلات المشاركات في تقديم الخدمات الاجتماعية والأساسية والإنسانية في مجتمعاتهن المحلية ومخيّمات اللاجئين في الأردن، ومستوى الرضا من متلقي الخدمة عن الخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية للناجيات من العنف ضد المرأة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية لمقدمي الخدمات واعتماد سياسات وإجراءات تشغيل موحدة SOPs تشجع بشدة وتعزز توظيفهن، فضلا عن إنشاء نظام عبر الإنترنت لربط مقدمي الخدمات والمؤسسات ذات الصلة، وغيرها.
وسجلت الخطة الأولى زيادة طفيفة في نسبة مخصصات المرأة في الموازنة الحكومية من 30.3 %، خلال عام 2021 إلى 30.4 % عام 2022، لكن الارتفاع الملحوظ كان في عدد النساء في القطاعات الأمنية والعسكرية، بما فيها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، وعدد المنتسبات في مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية بمعدل 2.2 في المائة منذ عام 2017 حتى العام 2022.
وفي السياق ذاته، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة التقرير السنوي رقم 2024/671\S لمجلس الأمن أواخر أيلول المنصرم من هذا العام 2024 حول القرار 1325، اطلعت "الغد" على نسخة منه، يشتمل على تقييم آلية تنفيذ القرار الأممي والتقدم المحرز في كل المجالات، مع التركيز على الاتجاهات حيال هذا القرار في بلدان النزاعات في المنطقة، والتي أكد التقرير أن "الصورة قاتمة" في خضم مستويات قياسية من النزاع والعنف المسلح في بعض البلدان.
وقال التقرير "إن التقدم المحرز على مدى عقود آخذ في التلاشي أمام أعيننا"، وإن المكاسب التي تحققت على مدى عقود في حقوق المرأة أصبحت اليوم في "خطر"، في جميع أنحاء العالم.
وأرجع التقرير الأممي الأحدث ما أسماه "تراجع فرص النهوض بالتقدم المحرز للقرار"، إلى عوامل عدّة من أهمها، ما قال "إنه تصاعد رد الفعل العنيف ضد حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين"، خاصة المدافعين في الصفوف الأولى في المجتمع المدني، والمدافعات والقيود المفروضة على النساء في التعليم في بعض البلدان، وما أسماه التقرير "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المؤثرة بشدة في حياة النساء والفتيات"، والانقسامات الجيوسياسية واللجوء إلى العمل العسكري.
كما أرجع التراجع إلى "استمرار" هيمنة الرجال على مواقع السلطة"، وما أسماه بطء التقدم في وتيرة الملاحقة لمرتكبي الفظائع بحق النساء، واستمرار تأثير الهياكل المجتمعية المنحازة ضد النساء والتي تمنعهن من التقدم.
واعتبر أيضا أن التهميش الاقتصادي للنساء، أدى إلى انعدام المساواة في الوصول إلى الموارد، مبينا، على سبيل المثال، انخفاض نسبة المساعدة الإنمائية عالميا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من 45 % إلى 44 %، في 2023، بعد أن سجلت ارتفاعات متتالية خلال عقد سابق مع الكشف عن المعونات العالمية المتذبذبة التي تم إنفاقها على المساواة بين الجنسين في المناطق المتأثرة بالنزاع.
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