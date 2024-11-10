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العمل الإسلامي تخرج من المولد بلا حمص

11/10/2024 2:34:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حسين الخزاعي






في الشريط الإخباري لمعظم المواقع الإخبارية، نقرأ ونصدم ونندهش من إعلان كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي عن ترشيح رئيسها النائب المخضرم صالح العرموطي (أبو عماد)، لموقع رئاسة مجلس النواب.
تؤكد الكتلة في بيانها أن هذا الترشيح جاء بعد تواصلها مع الأحزاب والكتل النيابية الأخرى والنواب المستقلين، في إطار الاستعداد للاستحقاقات النيابية داخل المجلس، ولحلحلة وتفكيك وقراءة هذه المستجدات المفاجئة والخطيرة غير المسبوقة تاريخيا من حزب جبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمين) للتوصل إلى رؤية عامة في ابعاد هذا الإجراء، نتوقف عند المعطيات التالية:
اولاً: يشير بيان كتلة نواب الجبهة إلى إجراء لقاءات مع الأحزاب والكتل النيابية والنواب المستقلين، استعدادا للاستحقاقات النيابية في مجلس النواب، والسؤال المطروح ماذا كانت نتيجة هذه اللقاءات؟ وهل ستدعم هذه الكتل النائب المخضرم صالح العرموطي أم لا؟
لا يوجد إجابة وردت في بيان الجبهة، سوى أن الروح الإيجابية قد غمرت اللقاءات مع المكونات الحزبية كافة، وقد عبرت على نحو واضح عن طموح الجميع في الارتقاء بأداء مجلس النواب واستشعار أهمية تعزيز عمله، في ظل ما يمر به الأردن الحبيب من ظروف.
نفهم من بيان الجبهة، عدم وجود دلائل أو إشارات إلى دعم الكتل الأخرى للعرموطي، وسيبقى الدعم محصورا في كتلة الجبهة (31 نائبا)، وفي حدود 10 نواب من المتعاطفين والمحسوبين على الكتلة، أي سيتراوح عدد الداعمين بين 40 إلى 45 نائبا فقط. فلماذا الإقدام على هذه المغامرة، والزج بالنائب العرموطي المحبوب شعبيا في هذا الموقف؟ وماذا يدور في أفكار وخيالات الحزب الذي دفع لهذه الخطوة؟.
ثانياً: يشير بيان كتلة الجبهة، إلى أنها تؤكد عملها في المجلس وفق مبدأ التشاركية، ومد اليد لجميع الأطراف، بما يخدم المصلحة العامة للوطن، لكن السؤال الذي يجول في الخاطر والوجدان والفكر الإستراتيجي: ما الذي يضمن أو يؤكد أن تعمل الكتل الأخرى أو النواب المستقلون مع كتلتكم بمبدأ التشاركية نفسه، ومد يد العون لكم، بخاصة بعد قراركم خوض انتخابات رئاسة المجلس؟ هل تتوقعون دعمكم على حساب مترشحي الكتل والتوافقات الأخرى؟ هل تتوقعون من النواب المستقلين الجدد الذين فازوا في الانتخابات، بأن يناطحوا الكتل الحزبية إذا توحدت واتفقت على مترشح واحد إرضاء لكم؟ أو أن يدعموكم ويغضبوا دوائرهم الانتخابية، والتي قد يكون لها مواقف من حزب الجبهة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين. وبالطبع، فإن نواب المناطق ذات التجمعات العشائرية، لن يضحوا بالوقوف مع كتلة الجبهة على حساب إغضاب الحكومة، بخاصة وأن مطالب كثيرة يجهزونها لتقديمها إلى الحكومة، تتعلق بدوائرهم الانتخابية.
ثالثاً: هل فكر حزب الجبهة على نحو عام وكتلته على نحو خاص جيدا قبل الإقدام على هذه الخطوة؟ وما مصير الكتلة إذا أخفق العرموطي بالفوز؟ وهل فكرت الكتلة بأن الكتل الأخرى لو قررت تجاهل ترشحه، وعدم التواصل مع كتلة الجبهة، أو التفاوض أو التشاور معها، واتخذت المواجهة مع كتلتكم، فماذا ستكون النتيجة؟ ولو قرر جميع المترشحين لرئاسة المجلس الاتفاق بينهم على تقاسم (الكعكة: رئاسة المجلس ونواب الرئيس واللجان)، وتجاهلوا وجود كتلة الجبهة؛ باختصار هذا سيضع الكتلة والمحسوبين الـ40 عليها في زاوية العزف المنفرد، وإبعادكم عن الشارع، ولن ينفعكم الربع المعطل ولا الحناجر الغاضبة ولا الحجب ولا الاستجوابات ولا الأسئلة، ولا عدم الموافقة على قرار أو اقتراح أو تعديل أو انسحاب من جلسات المجلس، بل سيزيد موقفكم من تغول الحكومة على المجلس، ما دامت "فتحة العداد" هي 86 نائبا موافقا.
رابعاً: وجود كتلة الجبهة بدون هذه المغامرة، يخدم الحزب على نحو عام، والكتلة في المجلس على نحو خاص، كون الكتل كافة بحاجة لكم، ولكن هذه الخطوة وترشحكم لرئاسة المجلس تبعد الكتل والمستقلين عن التعاون معكم أو مساندتكم مستقبلا، وسيبقى صوت أبو عماد، النائب الشعبي المحبوب الذي ينطق باسم هموم المواطن، صوتا صادحا يدعمه فيه النائب المفوه والعنيد والصلب ناصر النواصرة والدكتورة المبدعة المتواضعة ديمة طهبوب، وغيرهم من كتلة الجبهة، والحكومة لن تسمع ولن ترى ولن تتحرك حتى لو تحرك النواب الـ40 الذين يساندونكم.
خامساً: نعود والعود أحمد، إلى البيان الصادر عن كتلة الجبهة، ونقرأ في البيان عبارة ملغومة "ليأخذ مجلس النواب دوره بشكل كامل وفاعل في تحمل المسؤوليات الوطنية في هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها المنطقة العربية"، ونتابع ما جاء فيه "إن مجلس النواب من ركائز بناء الدولة وتحصينها وتعزيز حضورها، وإن قوته تعبر عن قوة المجتمع وإرادته، وهو قوة لكل سلطات الدولة في مواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات".
السؤال الذي يجول في الفكر، ويحتاج للغوص في العمق والتحليل، أن هذه عبارات قوية خطيرة تشير إلى احتمالين، الأول: وجود تحالف واتفاق بين الدولة وكتلة الجبهة على ترشيح العرموطي، لمواجهة تهديدات المترشح الجمهوري دونالد ترامب، وها هو قد فاز في الانتخابات، بحيث إن شعبية "الإخوان" الظاهرة (نصف مليون) أردني، والصامتين أضعافا، توحد الصف المجتمعي لمواجهة التحديات التي يقول عنها البيان، وتكون رسائل لأميركا وحلفائها، بأن الصوت الشعبي يقف ضد مخططات التهجير وابتلاع الضفة الغربية وتوسعها لصالح دولة الكيان، وفق تصريحات ووعود ترامب للجالية اليهودية في أميركا، وهذا تفكير سطحي خاطئ، لان ترامب شخصية عنيدة وصديق حميم لدولة الاحتلال، وسيحقق كل وعوده لإسرائيل، كما أن نتنياهو صديقه، لن يسأل أو يكترث لمظاهرة أو مسيرة أو خطاب أو شجب واستنكار او بيان عرمري من مجلس النواب أو من الإخوان المسلمين وفصائلهم والمحسوبين عليهم، وسيضع المجلس ورئيسه، الدولة في موقف محرج مع الأميركيين ورئيسهم المتهور العنيد الذي لا يتراجع عن قرار، ويواصل التنفيذ حتى ينتصر في النهاية.
هذه بعض تحليلات لشخصية الرئيس ترامب، والاحتمال الثاني أن ينسحب المترشحون لرئاسة المجلس والإبقاء على مترشح واحد، يدعم ويسند من الكتل كافة، لمواجهة كتلة حزب الجبهة، وإلحاق هزيمة بالمترشح العرموطي، برغم محبتهم له، ولكن المصالح تؤجل المحبة أخي أبو عماد، وبهذا يخسر حزب الجبهة قوته وشعبيته التي نالها بفوزه في الانتخابات. وهذا الاحتمال يذكرني بما جرى في تاريخ 12/12/2020، ذلك اليوم الذي أفشل حصول النائب النقابي المخضرم العرموطي على عضوية اللجنة القانونية، إذ حصل على أقل عدد من الأصوات، ولم يتمكن من الانضمام إلى اللجنة القانونية، وهذا كان موضع استهجان لما حصل معه، لإفشاله بدلا من التنازل له، وإفساح المجال للمعلم والخبير والقانوني والمحامي المعروف في اللجنة، ولكن أبعد نهائيا عن اللجنة القانونية؟
ماذا تغير أخي العزيز أبو عماد؟ اللاعبون نفسهم يديرون المشهد، في ظل هرولة لتحقيق المكاسب والمنافع، وانهيار مبك في منظومة القيم والأخلاق، وعدم احترام الكبير والأستاذ والمعلم والنقيب السابق والمحامي المخضرم.
وجرى ما جرى في مشهد دراماتيكي. فهل ترغب بأن تعيش اللحظة نفسها يا أخي العزيز أبو عماد؟ أو أن تعيش الكتلة أجواء فوز النائب أحمد الصفدي بمنصب النائب الأول للرئيس بـ86 صوتا مقابل 29 صوتا للنائب موسى أبو هنطش، والفارق أن العرموطي سيحصل على 40 صوتا مقابل 90 صوتا للصفدي على أقل تقدير؟
سادساً: عندما قررت الكتلة ترشيح النائب العرموطي لرئاسة المجلس، سؤال مهم تبادر للأذهان: لماذا لم تستنسخ كتلة العمل الإسلامي سيناريو مشاركة "الإخوان المسلمين" في المجلس النيابي الـ11 في العام 1989 في مختلف أعماله ولجانه وقراراته؟ لماذا لم يؤجل البحث في هذا الموضوع للسنة الثانية من عمر المجلس، على غرار ما جرى مع النائب الدكتور عبد اللطيف عربيات عليه رحمة الله، عندما ترشح لرئاسة المجلس في السنة الثانية من عمر المجلس، ولم تقبل الجماعة الترشح في السنة الأولى، وعرض عليهم الترشح، ولكنهم رفضوا رفضا قاطعاً حتى أن يبحث في الأمر، ولم يدخل الإخوان المسلمون من بدايات عمر المجلس في مناكفة وصراع وتنافس ومواجهة على رئاسته.
لا ننسى ظروف مجلس 1989، فهي تختلف كثيرا عما هي عليه في الوقت الحالي، إذ كان حكماء ورجالات الاخوان المسلمين اكثر حكمة وصبرا ودراية، واعمق في تقدير المواقف والظروف، مع محبتي وتقديري واحترامي للجميع.
والسؤال الأهم، ماذا سيقول المجتمع عن هذا الترشيح؟ سيقول أن حزب الجبهة تملكه الغرور بعد الفوز في الانتخابات، ويبحث الآن عن مواقع ومناصب قيادية، وانهم حزب الدولة، ولا يختلفون عن الأحزاب المدعومة حكوميا، والتي لا تخفي دعم الحكومة لها.
سابعاً: يخطئ منظرو الفكر السياسي والتخطيط الإستراتيجي لحزب الجبهة إذا كانوا قد وضعوا في أجندتهم بأن حصولهم على قرابة نصف مليون صوت في الانتخابات، يوجب عليهم فعل شيء أمام قواعدهم الانتخابية، ويجب أن ينافسوا على رئاسة المجلس، وإذا لم يحالفهم الحظ هذه المرة، فعمر المجلس أربع سنوات، وسيكررون المحاولة مرات أخرى. هذا التفكير سطحي جدا، فالعمل في لجان المجلس أهم بكثير لهم ويخدم الحزب والمجتمع، ولكن ما نلمسه بأن خسارة الكتلة في الفوز باللجان ستكون تحصيل حاصل ولو لم يغامروا هذه المغامرة، لكانت فرصتهم للمشاركة في اللجان كبيرة، وأيضا التحالف مع الكتل الأخرى على منصب النائب الأول أو الثاني لرئيس المجلس، ولكن جرى ما جرى ولكل جواد كبوة.
وبعد،،،
رحم الله شيوخنا وآبائنا وحكمائنا عندما كانوا يقولون "عد للعشرة" قبل الإقدام على تنفيذ أي خطوة أو اتخاذ قرار. يبدو أنكم يا كتلة الجبهة لم تعدوا لـ"الخمسة مش للعشرة"، قراركم خاطئ والتراجع عنه اليوم قبل الغد لمصلحتكم، إلا إذا كنتم ترونه يخدم الوطن، ولكن الأحزاب والكتل الأخرى ترى في ترشحها وتوافقها على مترشح واحد لرئاسة المجلس والمناصب الأخرى ولجان المجلس خدمة للوطن، ويبدو أن الكعكة قسمت بين الأحزاب المتوافقة، ولم تستفد كتلكم حتى من "حبة بيتي فور".
آخر الكلام،،،
جميع المؤشرات تؤكد أن كتلة الجبهة، ستخرج من "المولد بلا حمص.. هارد لك".. وللحديث أكثر من تحليل وبقية.

* أستاذ دكتور متخصص في علم الاجتماع

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