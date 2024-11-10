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انحباس الأمطار يسهم بالضغط على المصادر المائية والمخزون الإستراتيجي للسدود

11/10/2024 2:34:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان - في ظل تأخر الهطولات المطرية الخريفية على مختلف مناطق المملكة، والناجم عن آثار التغيرات المناخية، تجددت المخاوف إزاء زيادة الضغط على المصادر المائية.
ووسط انحباس مطري خريفي طال أمده، وعدم تسجيل توقعات جوية تؤشر على حالات عدم استقرار جوي قد ينجم عنها هطولات مطرية في الفترة القليلة المقبلة، أبدى الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة قلقه إزاء هذا الانحباس والذي يساهم بدوره بالضغط على المصادر المائية العاملة والمخزون الإستراتيجي الحالي للسدود.
وقال الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، إن تأثيرات التغيرات المناخية بدأت تظهر بشكل واضح، عبر عدم انتظام الهطول المطري، والذي له انعكاسات على الزراعات، بخاصة المثمرة كالزيتون.
وأشار الأمين العام لـ"وادي الأردن"، إلى أن الأردن من الدول المتأثرة بانعكاسات التغير المناخي، ويتحمل حجما كبيرا من الأعباء والأحمال التي تقود للضغط على مصادر المياه، توازيا ودور تلك الانعكاسات وتأثيرها على إعداد الموازنات المائية.
وتعول وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن على أي هطل مطري "خريفي" في الوقت الراهن، في منح هامش أريحية، على المياه المسالة لمختلف الزراعات في وادي الأردن.
وفي الوقت نفسه، يعد من المبكر حاليا إطلاق حكم على جودة الموسم الشتوي الحالي من عدمه، وذلك رغم أهمية الدور الإيجابي الذي سيلعبه الهطل المطري والمنعكس على الزراعات.
ويعد شهرا أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، فترة انتقالية من الموسم الصيفي للشتوي، حيث تمر فيه عادة كتل رطبة نسبيا وباردة ويكون مركزها من المناطق الشمالية والغربية عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفيما لا يعول على هذه الأمطار علميا في تقييم جودة أداء الموسم المطري من عدمها في الوقت الراهن، إلا أن وزارة المياه والري أعربت عن أملها أن تشهد مختلف مناطق المملكة، أمطارا خريفية، باعتبارها فاتحة خير تخفف من حدة أعوام جفاف عانى منها بلد يصنف ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم.
وبات موعد بداية الموسم المطري متغيرا وفق التغيرات المناخية التي أثرت على الطقس بشكل عام في كل مناحي العالم، وسط توقعات مراكز أرصاد محلية وعالمية أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما بين 21 و10 درجات مئوية.
وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، كونها ذات أهمية إستراتيجية، بخاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.
وعادة، ما يكون تأثير الأمطار الجيد على المياه الجوفية واضحا، في حال استمرار الهطول لتغذية الطبقات الجوفية العميقة من الأرض، في حين يكون تأثير تلك الأمطار "محدودا" على تلك المياه عند انحباس الأمطار.
ويتوقف تحسين أوضاع مخزون السدود على تحسن الجريان السطحي للمياه، عبر استمرارية هطل الأمطار المتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.
وأكدت الوزارة – سلطة وادي الأردن أهمية المحافظة على مخازين السدود الحالية، لدورها برفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.
وكان تقرير المياه والهشاشة؛ الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الدولي، تناول بشكل موسع بند انعكاس تأثيرات تغير المناخ على المياه والسكان، مرجحا أن يكون حجم تلك التأثيرات في جميع دول المنطقة عاليا، رغم اختلاف التغييرات والآثار.
وأوضح أن التغييرات المتوقعة الرئيسية تتمثل بارتفاع موجات ودرجات الحرارة، وتناقص هطل الأمطار، وهطل الأمطار المتطرفة، وسط تنبؤات بأن تشمل تأثيرات الجولة الثانية زيادة وتيرة وحالات الجفاف، والفيضانات، وتسرب مياه البحر لطبقات المياه الجوفية الساحلية مع ارتفاع مستويات البحار.
وحذر التقرير من خلق مخاطر كبيرة على الزراعة إثر ندرة المياه الشديدة، وزيادة مستويات الجفاف، وتكثيف عدم القدرة على التنبؤ، ومخاطر الظواهر الجوية المتطرفة.

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