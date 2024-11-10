انحباس الأمطار يسهم بالضغط على المصادر المائية والمخزون الإستراتيجي للسدود

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - في ظل تأخر الهطولات المطرية الخريفية على مختلف مناطق المملكة، والناجم عن آثار التغيرات المناخية، تجددت المخاوف إزاء زيادة الضغط على المصادر المائية.
ووسط انحباس مطري خريفي طال أمده، وعدم تسجيل توقعات جوية تؤشر على حالات عدم استقرار جوي قد ينجم عنها هطولات مطرية في الفترة القليلة المقبلة، أبدى الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة قلقه إزاء هذا الانحباس والذي يساهم بدوره بالضغط على المصادر المائية العاملة والمخزون الإستراتيجي الحالي للسدود.
وقال الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، إن تأثيرات التغيرات المناخية بدأت تظهر بشكل واضح، عبر عدم انتظام الهطول المطري، والذي له انعكاسات على الزراعات، بخاصة المثمرة كالزيتون.
وأشار الأمين العام لـ"وادي الأردن"، إلى أن الأردن من الدول المتأثرة بانعكاسات التغير المناخي، ويتحمل حجما كبيرا من الأعباء والأحمال التي تقود للضغط على مصادر المياه، توازيا ودور تلك الانعكاسات وتأثيرها على إعداد الموازنات المائية.
وتعول وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن على أي هطل مطري "خريفي" في الوقت الراهن، في منح هامش أريحية، على المياه المسالة لمختلف الزراعات في وادي الأردن.
وفي الوقت نفسه، يعد من المبكر حاليا إطلاق حكم على جودة الموسم الشتوي الحالي من عدمه، وذلك رغم أهمية الدور الإيجابي الذي سيلعبه الهطل المطري والمنعكس على الزراعات.
ويعد شهرا أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، فترة انتقالية من الموسم الصيفي للشتوي، حيث تمر فيه عادة كتل رطبة نسبيا وباردة ويكون مركزها من المناطق الشمالية والغربية عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفيما لا يعول على هذه الأمطار علميا في تقييم جودة أداء الموسم المطري من عدمها في الوقت الراهن، إلا أن وزارة المياه والري أعربت عن أملها أن تشهد مختلف مناطق المملكة، أمطارا خريفية، باعتبارها فاتحة خير تخفف من حدة أعوام جفاف عانى منها بلد يصنف ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم.
وبات موعد بداية الموسم المطري متغيرا وفق التغيرات المناخية التي أثرت على الطقس بشكل عام في كل مناحي العالم، وسط توقعات مراكز أرصاد محلية وعالمية أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما بين 21 و10 درجات مئوية.
وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، كونها ذات أهمية إستراتيجية، بخاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.
وعادة، ما يكون تأثير الأمطار الجيد على المياه الجوفية واضحا، في حال استمرار الهطول لتغذية الطبقات الجوفية العميقة من الأرض، في حين يكون تأثير تلك الأمطار "محدودا" على تلك المياه عند انحباس الأمطار.
ويتوقف تحسين أوضاع مخزون السدود على تحسن الجريان السطحي للمياه، عبر استمرارية هطل الأمطار المتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.
وأكدت الوزارة – سلطة وادي الأردن أهمية المحافظة على مخازين السدود الحالية، لدورها برفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.
وكان تقرير المياه والهشاشة؛ الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الدولي، تناول بشكل موسع بند انعكاس تأثيرات تغير المناخ على المياه والسكان، مرجحا أن يكون حجم تلك التأثيرات في جميع دول المنطقة عاليا، رغم اختلاف التغييرات والآثار.
وأوضح أن التغييرات المتوقعة الرئيسية تتمثل بارتفاع موجات ودرجات الحرارة، وتناقص هطل الأمطار، وهطل الأمطار المتطرفة، وسط تنبؤات بأن تشمل تأثيرات الجولة الثانية زيادة وتيرة وحالات الجفاف، والفيضانات، وتسرب مياه البحر لطبقات المياه الجوفية الساحلية مع ارتفاع مستويات البحار.
وحذر التقرير من خلق مخاطر كبيرة على الزراعة إثر ندرة المياه الشديدة، وزيادة مستويات الجفاف، وتكثيف عدم القدرة على التنبؤ، ومخاطر الظواهر الجوية المتطرفة.
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