افتتاح الدولي للتمور.. تعزيز للعلاقات بين الأردن والإمارات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير
الزراعة خالد الحنيفات أمس المهرجان الدولي السادس للتمور، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية، وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار.
وأكد الحنيفات "إن المهرجان يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والإمارات.
وأضاف، إن زراعة النخيل في الأردن تُعد من الزراعات التي لها جذور وامتدادات تاريخية قديمة وهناك العديد من الشواهد التاريخية، فمدينة العقبة عرفت زراعة النخيل قبل الميلاد بـ3000 سنة، كما شهد قطاع النخيل اهتماما من القطاع الخاص، جراء الميزة الجغرافية للمملكة خاصة صنف المجهول، مشيرا بأن حجم الاستثمار في هذا القطاع بلغ نحو نصف مليار دولار ويساهم بتوفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل، 40 % منها يشغلها النساء.
وأشار الحنيفات إلى أن الرعاية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للمهرجان دليلٌ على نجاحه المستمر عاماً بعد عام، مشيرا إلى أن 20 % من المساحات الزراعية في وادي الأردن مزروعة بأشجار النخيل.
وحضر الافتتاح القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن حمد عبدالله المطروشي، وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي د.عبد الوهاب زايد، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في الأردن وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات في الأردن.
من جهته، أشار رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد، إلى النجاح الذي حققه المهرجان خلال 6 سنوات، حيث سجل قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة توسعاً مطرداً في المساحات وصل لـ45000 دونم في وادي الأردن، كما سجلت التمور الأردنية زيادة في الإنتاج وصل لـ35000 طن، بارتفاع نسبته 125 % مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال، إن الأردن صدر من التمور الفاخرة إلى أكثر من 51 دولة حول العالم، في حين تجاوزت قيمة إنتاج الأردن من التمور 60 مليون دولار، واحتل الأردن المرتبة (11) من حيث كمية الصادرات والمرتبة (9) من حيث قيمة هذه الصادرات.
بدوره، أعرب زايد عن الاعتزاز والفخر بالنجاح الذي حققه المهرجان الدولي للتمور الأردنية لأنه ثمرة للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، ويؤكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.
وقال، إن تنظيم المهرجان يعكس عمق الروابط الأخوية والتعاون الوثيق بين الأردن والإمارات ، وهو تجسيد حي للإرادة المشتركة في البلدين لدعم القطاع الزراعي وتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في العالم العربي.
ولفت زايد إلى أن التمور الأردنية علامة فارقة وتعتبر عنصرا داعما للاقتصاد الوطني الأردني، وتحظى بتقدير واسع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن المهرجان منصة مهمة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المزارعين والمنتجين والخبراء المشاركين.
واكد أن استمرار المهرجان يؤكد المكانة الدولية التي حظيت بها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ودورها البناء بتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بعد أن حققت الجائزة نجاحاً ملموساً عبر تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور وصل عددها لـ 53 مهرجانا في 8 دول هي الإمارات، مصر، السودان، الأردن، موريتانيا، المغرب، المكسيك، باكستان.
من جهته أكد المطروشي، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، خاصة في مجالات الزراعة والغذاء، والتي تحظى باهتمام وتوجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين، مشيرا لأهمية تنظيم مهرجانات التمور الأردنية والنجاحات الباهرة التي حققتها.
وأشار لجهود أمانة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التي تعمل ضمن أهدافها الإستراتيجية على تطوير قطاع النخيل في الأردن عبر تنظيم المهرجان الدولي السنوي بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية، مؤكدا حرص الإمارات على دعم وتطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور الأردنية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وجرى افتتاح المهرجان عرض فيلم وثائقي حول إنجازات الجائزة خلال 16 عاما وتكريم الفائزين بمسابقة التمور الأردنية بدورتها السادسة.
كما جرى توقيع 3 مذكرات تفاهم بين جمعية التمور الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.
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