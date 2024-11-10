اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية اليوم قبيل القمة العربية والإسلامية

يعقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الأحد، اجتماعا تحضيريا، في السعودية قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، على مستوى القادة.



ويبدأ اجتماع وزراء الخارجية الساعة 11:30 صباحا لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب على لبنان، وقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة، والتطورات الراهنة في المنطقة.



ويترأس الجلسة الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث سيلقي الكلمة الافتتاحية، ثم يلقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه كلمته، يليه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وتستمر الجلسة المفتوحة بإلقاء رئيسي وفدي فلسطين ولبنان كلمتيهما، ثم تغلق الجلسة عن وسائل الإعلام.



ويعقد الاثنين اجتماع القمة العربية والإسلامية غير العادية على مستوى القادة.



ويشارك الأردن، في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية.



وكلفت القمة السابقة وزراء خارجية كل من السعودية، بصفتها رئيسة الدورة الحالية من القمتين العربية والإسلامية، والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل.



وأصدرت القمة، 31 بنداً لدعم الشعب الفلسطيني، والضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتمسك بـ "حل الدولتين" ومبادرة السلام العربية باعتبارها مرجعية.



وتضمّن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية السابق، قراراً بـ "كسر الحصار" على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.-(المملكة)