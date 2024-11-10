الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر
التاريخ
11/10/2024 2:34:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.
وقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أشرف الأعور في بيان، إن الاحتلال أجبر المقدسي على هدم منزله الذي يؤوي أسرة مكونة من 5 أفراد، وهم اليوم دون مأوى، مبينا أن هذه هي سياسة الاحتلال والبلدية التي تريد أن تهجر المقدسيين من أرضهم.
MENAFN10112024000072011014ID1108870123
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.