الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.



وقال شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أشرف الأعور في بيان، إن الاحتلال أجبر المقدسي على هدم منزله الذي يؤوي أسرة مكونة من 5 أفراد، وهم اليوم دون مأوى، مبينا أن هذه هي سياسة الاحتلال والبلدية التي تريد أن تهجر المقدسيين من أرضهم.