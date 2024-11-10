هل تتغير علاقة ترامب بالإعلام خلال ولايته الثانية؟

عرف الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بعلاقته المشحونة بالتوتر مع الإعلام التي تخللتها انتقادات لاذعة وملاحقات قضائية ومنع صحافيين من دخول البيت الأبيض، ما ينذر بتهديدات جديدة قد تحدق بحرية الصحافة مع عودته إلى سدة الرئاسة.



ريان ويليامز، نائب رئيس مجموعة تارغيتيد فيكتوري قال إن يتعامل مع الصحفيين ويريد التغطية الصحفية، ويعمل مع الصحفيين "خلف الكواليس"، مشيرا إلى أنه "محب وكاره للصحافة" في الوقت ذاته.



وأضاف أنه يعتبر بعض الصحفيين مضللين، ولهذا فهو يتبع توجها من خلال التركيز على وسائل والبودكاست.



ومنذ الخطاب الأول الذي ألقاه ترامب احتفاء بفوزه، استخدم عبارة "معسكر العدو" للإشارة إلى قناتي "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" إذ لم يسلم يوما من نقد بعض المعلقين، معيدا إلى الذاكرة عبارة "أعداء الشعب الأميركي" التي درج على استعمالها منذ بداية عهدته الرئاسية الأولى.



دانيال ليبمان، صحفي في بوليتيكو رجح في حديث لقناة "الحرة" أن يستمر ترامب في انتقاد وسائل الإعلام، وهو عندما يتحدث مع مناصريه ينتقد وسائل الإعلام، لأنه لا يريد من مناصريه تصديق التقارير التي تكتب عنه.



وأشار إلى أن ترامب "لا يريد أي نوع من الانتقاد" ويتهم وسائل الإعلام بالكذب.



وخلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021)، مُنع صحافيون من دخول البيت الأبيض، لا سيما الإعلامي الشهير جيم أكوستا الذي تسنى له استعادة شارة الدخول إثر نزاع قضائي.



وفي تقرير صدر سنة 2020، نددت لجنة حماية الصحافيين باستغلال ترامب الملاحقات بتهمة التشهير لتخويف الصحافيين، فضلا عن مساعي البيت الأبيض إلى انتهاك الحماية المناطة بالمصادر الصحافية بعد تسريبات.



ويؤكد مستشارو ترامب في المقابل أن وسائل الإعلام التقليدية منفصلة بالكامل عن واقع الحال في أوساط المجتمع الأميركي.



وقال ويليامز بالتأكيد ترامب سيستمر بالحديث والتصريح، ولكن من خلال وسائل إعلام غير تقليدية، منوها إلى تراجع مشاهدات فئة الشباب لهذه الوسائل.



ويرى ليبمان أن ترامب سيحاول بالتأكيد منع بعض الصحافيين من دخول البيت الأبيض، وهو ما يتعارض مع حرية التعبير والقوانين، أو حتى بالاستغناء عن المؤتمرات الإعلامية اليومية.



وخلال تجمع انتخابي قبل الاقتراع، استهزأ بإعلاميين ينبغي من خلالهم "التصويب" لبلوغه، في تلميح إلى محاولتي الاغتيال اللتين نجا منهما. ورد فريق حملته بالقول إنه تم تحريف معنى أقواله.



وهدد الملياردير الأميركي خلال حملته بسحب رخصة البث من كل من قناة "سي بي اس" و"ايه بي سي"، متهما إياهما بمحاباة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.



خلال الولاية الرئاسية الأولى لدوناد ترامب، تسنى لعدة صحف كبيرة تقديم استقصاءات سياسية اعتبرت سبقا صحافيا، لا سيما فيما يخص العلاقات الوطيدة بين دونالد ترامب وروسيا، ما زاد من مبيعاتها وعائداتها الإعلانية.



وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" المملوكة لقطب الإعلام المحافظ روبرت مردوخ النقاب عن المدفوعات التي تلقتها الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في قضية أفضت إلى إدانة دونالد ترامب أمام القضاء الجنائي في نيويورك.



وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، قررت صحيفة "واشنطن بوست" ألا تدعم أيا من المرشحين، في قرار لقي انتقادا لاذعا وفُسر على أنه أتى نتيجة ضغوطات مارسها صاحبها الملياردير جيف بيزوس مؤسس "أمازون" كي لا يناصبه ترامب العداء.



ودافع بيزوس عن هذا الموقف باعتباره أفضل ما يمكن فعله في وقت "لم يعد الأميركيون يثقون بوسائل الإعلام الإخبارية".- وكالات

