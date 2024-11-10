غزة.. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 43,603 شهداء

قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 51 شهيدا و164 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الــ401 على قطاع غزة، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,603 شهداء و102,929 مصابا منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.

