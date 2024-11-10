20 شهيدا بعدوان إسرائيلي على منزل شرقي بيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 20 شخصا استشهدوا بينهم ثلاثة أطفال، في غارة إسرائيلية على قضاء جبيل شرقي بيروت.
وقال مصدر لبناني، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة علمات بقضاء جبيل يقطنه نازحون، ما أدى إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 6 آخرين.
وأضاف أن سلسلة غارات إسرائيليّة استهدفت مناطق: الوزاني، وصير الغربية، وعدلون، وحي العيون في جديدة مرجعيون، وطريق أرنون- كفر تبنيت في الجنوب، والسعيدة غربي بعلبك.
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