20 شهيدا بعدوان إسرائيلي على منزل شرقي بيروت

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 20 شخصا استشهدوا بينهم ثلاثة أطفال، في غارة إسرائيلية على قضاء جبيل شرقي بيروت.



وقال مصدر لبناني، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة علمات بقضاء جبيل يقطنه نازحون، ما أدى إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 6 آخرين.



وأضاف أن سلسلة غارات إسرائيليّة استهدفت مناطق: الوزاني، وصير الغربية، وعدلون، وحي العيون في جديدة مرجعيون، وطريق أرنون- كفر تبنيت في الجنوب، والسعيدة غربي بعلبك.