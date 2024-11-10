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نتنياهو يعترف بمسؤوليته عن تفجير أجهزة البيجر في لبنان

11/10/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحمل خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات بتفجير أجهزة الاستدعاء "البيجر" في لبنان.

وقال نتنياهو في الاجتماع: "لم أصغ إلى التحذير بأن واشنطن ستعارض العملية".

وأضاف: "عملية تفجير أجهزة الاستدعاء واغتيال نصر الله تمت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية".

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