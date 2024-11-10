نتنياهو يعترف بمسؤوليته عن تفجير أجهزة البيجر في لبنان

نتنياهو يعترف بمسؤوليته عن تفجير أجهزة البيجر في لبنان
التاريخ
11/10/2024 2:33:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحمل خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات بتفجير أجهزة الاستدعاء "البيجر" في لبنان.
وقال نتنياهو في الاجتماع: "لم أصغ إلى التحذير بأن واشنطن ستعارض العملية".
وأضاف: "عملية تفجير أجهزة الاستدعاء واغتيال نصر الله تمت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية".
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