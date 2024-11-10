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3 إصابات في مستوطنة المطلة جرّاء القصف الصاروخي من لبنان

11/10/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، الأحد، عن 3 إصابات في مستوطنة المطلة، جرّاء القصف الصاروخي من لبنان.-(وكالات)

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