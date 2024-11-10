لماذا يكرهوننا؟ ليس لكوننا يهودا

بقلم: جدعون ليفي

في أمستردام جرى أول من أمس فتك قبيح وإجرامي ضد مشجعي كرة قدم إسرائيليين. مثل ذلك تحدث تقريبا كل يوم مذابح من قبل المستوطنين في الضفة. المذابح في حوارة مثلا، زادت من حيث الحجم والعنف حتى على الكارثة 2 في أمستردام. في اليوم التالي للمذبحة في هولندا هاج مستوطنون عنيفون في صوريف، وقبل يومين من ذلك هاج المستوطنون في المنية. في الوقت الذي فيه في أمستردام قاموا بضرب إسرائيليين، في غزة قتلوا بدون تمييز عشرات الأشخاص من بينهم الكثير من الأطفال، مثلما في كل يوم. المذابح اليومية في الضفة، وبالطبع الحرب في غزة، لم تتم مقارنتها بالكارثة. رئيس "يد واسم" لم يتم إجراء مقابلة معه على خلفيتها، ولم يتم ارسال أي قوة انقاذ لإنقاذ ضحاياها. وزير الخارجية ورئيس الكنيست لم يعتبروها هدفا للتصوير. هذه المذابح تحدث كل يوم، ولا أحد يهتم حتى بالابلاغ عن معظمها.

إسرائيل سجلت أول من أمس رقم قياسي في الحيونة، كما تحب، ووسائل الإعلام سجلت رقما قياسيا آخر في التحريض والمبالغة وزرع الرعب، وبالاساس في إخفاء معلومات غير مناسبة للرواية مثلما يحب المستهلكون لها. أمستردام قدمت فرصة لم يكن بالإمكان تفويتها: ها هم مرة أخرى يضربون اليهود في أوروبا. مشجع لمكابي تل أبيب قال إنه زار بيت آنا فرانك قبل يوم من ذلك، أي صدفة هذه المثيرة للقشعريرة. والمذيعة في الراديو تقريبا كادت تبكي. مراسلة الدعاية القومية المتطرفة في ألمانيا، انتونيا يامين، أوضحت بأن "أوروبا لا تعرف المشكلة": في السنة الأخيرة هاجر 300 من أبناء عائلة واحدة من خان يونس إلى برلين، وبعضهم أصبحوا معروفين للشرطة. غزة متهمة أيضا بما حدث في أمستردام. يامين بالطبع نسيت أن تذكر الجحيم الذي هربت منه العائلة وممن صنعه.

هكذا يكون الأمر عندما يعيشون في فقاعة دافئة ومقطوعين عن الواقع، وتحرم نفسها من المعرفة، مثلما تُعدنا وسائل الإعلام في إسرائيل: أننا الضحايا الوحيدون إلى الأبد، وأنه لم تكن هناك أي مذبحة إلا في 7 أكتوبر، جميع غزة مذنبة، جميع العرب متعطشون للدماء، جميع أوروبا معادية للسامية. هل تشككون في ذلك؟، قوموا بمشاهدة "ليلة البلور" في أمستردام.

الآن إلى الحقائق: في أمستردام هاج عدد من المشجعين الإسرائيليين في الشوارع حتى قبل المذبحة. هتافات مقرفة جماعية مثل "الموت للعرب"، وتم انزال علم فلسطين، هذه الأمور تقريبا لم يتم عرضها هنا، لأن ذلك يمكن أن يخرب صورة الأفعال اللاسامية. لا أحد طرح السؤال الأول الذي كان يجب أن يثور امام مشاهدة أعمال العنف والكراهية في أمستردام. لماذا يكرهوننا إلى هذه الدرجة؟ لا، ليس لكوننا يهود.

ليس لأنه لا توجد لاسامية. توجد ويجب محاربتها. ولكن محاولة أن نعلق عليها كل شيء هي أمر سخيف وكاذب. في أمستردام هبت أول من أمس رياح مناهضة لإسرائيل، وهي التي اشعلت المذبحة. المهاجرون العرب الذين قاموا بأعمال الشغب هم من شمال أفريقيا، وقد شاهدوا في السنة الأخيرة مشاهد فظيعة من غزة. بالنسبة لهم الضحايا هم أبناء جلدتهم. ومن يستطيع أن يبقى غير مبال عندما يذبحون أبناء جلدته. كل نادل مغربي في مدينة معزولة في هولندا شاهد من غزة أكثر بكثير مما شاهده خبراء الشؤون العربية في إسرائيل. لا يوجد أي عاقل يمكنه أن يبقى غير مبال إزاء هذه المشاهد. المشاغبون في أمستردام استخدموا العنف الخطير، الذي يستحق كل إدانة وعقوبة. لا يوجد أي شيء يبرر الذبح، سواء في أمستردام أو في حوارة. ولكن أعمال الشغب في أمستردام توجد لها صلة، وإسرائيل غير مستعدة للتعامل معها. هي تفضل إرسال حارس شخصي لكل مشجع لكرة القدم في أوروبا بدلا من السؤال عن سبب كراهيتنا وعن كيفية تخفيف هذه الكراهية. في نهاية المطاف هذه الكراهية لم تندلع قبل الحرب.

أيضا هذا من اثمان الحرب في غزة والذي كان يجب أخذه في الحسبان: العالم سيكرهنا بسبب غزة. كل إسرائيلي في الخارج سيصبح من الآن فصاعدا هدفا للكراهية وللعنف أيضا. هكذا يكون الأمر عندما نقتل 20 ألف طفل تقريبا ونرتكب التطهير العرقي ونقوم بتدمير القطاع. هذا أمر خطير بالنسبة للعالم، الذي لا يحب ارتكاب مثل هذه الجرائم.