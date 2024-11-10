لماذا يكرهوننا؟ ليس لكوننا يهودا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: جدعون ليفي
في أمستردام جرى أول من أمس فتك قبيح وإجرامي ضد مشجعي كرة قدم إسرائيليين. مثل ذلك تحدث تقريبا كل يوم مذابح من قبل المستوطنين في الضفة. المذابح في حوارة مثلا، زادت من حيث الحجم والعنف حتى على الكارثة 2 في أمستردام. في اليوم التالي للمذبحة في هولندا هاج مستوطنون عنيفون في صوريف، وقبل يومين من ذلك هاج المستوطنون في المنية. في الوقت الذي فيه في أمستردام قاموا بضرب إسرائيليين، في غزة قتلوا بدون تمييز عشرات الأشخاص من بينهم الكثير من الأطفال، مثلما في كل يوم. المذابح اليومية في الضفة، وبالطبع الحرب في غزة، لم تتم مقارنتها بالكارثة. رئيس "يد واسم" لم يتم إجراء مقابلة معه على خلفيتها، ولم يتم ارسال أي قوة انقاذ لإنقاذ ضحاياها. وزير الخارجية ورئيس الكنيست لم يعتبروها هدفا للتصوير. هذه المذابح تحدث كل يوم، ولا أحد يهتم حتى بالابلاغ عن معظمها.
إسرائيل سجلت أول من أمس رقم قياسي في الحيونة، كما تحب، ووسائل الإعلام سجلت رقما قياسيا آخر في التحريض والمبالغة وزرع الرعب، وبالاساس في إخفاء معلومات غير مناسبة للرواية مثلما يحب المستهلكون لها. أمستردام قدمت فرصة لم يكن بالإمكان تفويتها: ها هم مرة أخرى يضربون اليهود في أوروبا. مشجع لمكابي تل أبيب قال إنه زار بيت آنا فرانك قبل يوم من ذلك، أي صدفة هذه المثيرة للقشعريرة. والمذيعة في الراديو تقريبا كادت تبكي. مراسلة الدعاية القومية المتطرفة في ألمانيا، انتونيا يامين، أوضحت بأن "أوروبا لا تعرف المشكلة": في السنة الأخيرة هاجر 300 من أبناء عائلة واحدة من خان يونس إلى برلين، وبعضهم أصبحوا معروفين للشرطة. غزة متهمة أيضا بما حدث في أمستردام. يامين بالطبع نسيت أن تذكر الجحيم الذي هربت منه العائلة وممن صنعه.
هكذا يكون الأمر عندما يعيشون في فقاعة دافئة ومقطوعين عن الواقع، وتحرم نفسها من المعرفة، مثلما تُعدنا وسائل الإعلام في إسرائيل: أننا الضحايا الوحيدون إلى الأبد، وأنه لم تكن هناك أي مذبحة إلا في 7 أكتوبر، جميع غزة مذنبة، جميع العرب متعطشون للدماء، جميع أوروبا معادية للسامية. هل تشككون في ذلك؟، قوموا بمشاهدة "ليلة البلور" في أمستردام.
الآن إلى الحقائق: في أمستردام هاج عدد من المشجعين الإسرائيليين في الشوارع حتى قبل المذبحة. هتافات مقرفة جماعية مثل "الموت للعرب"، وتم انزال علم فلسطين، هذه الأمور تقريبا لم يتم عرضها هنا، لأن ذلك يمكن أن يخرب صورة الأفعال اللاسامية. لا أحد طرح السؤال الأول الذي كان يجب أن يثور امام مشاهدة أعمال العنف والكراهية في أمستردام. لماذا يكرهوننا إلى هذه الدرجة؟ لا، ليس لكوننا يهود.
ليس لأنه لا توجد لاسامية. توجد ويجب محاربتها. ولكن محاولة أن نعلق عليها كل شيء هي أمر سخيف وكاذب. في أمستردام هبت أول من أمس رياح مناهضة لإسرائيل، وهي التي اشعلت المذبحة. المهاجرون العرب الذين قاموا بأعمال الشغب هم من شمال أفريقيا، وقد شاهدوا في السنة الأخيرة مشاهد فظيعة من غزة. بالنسبة لهم الضحايا هم أبناء جلدتهم. ومن يستطيع أن يبقى غير مبال عندما يذبحون أبناء جلدته. كل نادل مغربي في مدينة معزولة في هولندا شاهد من غزة أكثر بكثير مما شاهده خبراء الشؤون العربية في إسرائيل. لا يوجد أي عاقل يمكنه أن يبقى غير مبال إزاء هذه المشاهد. المشاغبون في أمستردام استخدموا العنف الخطير، الذي يستحق كل إدانة وعقوبة. لا يوجد أي شيء يبرر الذبح، سواء في أمستردام أو في حوارة. ولكن أعمال الشغب في أمستردام توجد لها صلة، وإسرائيل غير مستعدة للتعامل معها. هي تفضل إرسال حارس شخصي لكل مشجع لكرة القدم في أوروبا بدلا من السؤال عن سبب كراهيتنا وعن كيفية تخفيف هذه الكراهية. في نهاية المطاف هذه الكراهية لم تندلع قبل الحرب.
أيضا هذا من اثمان الحرب في غزة والذي كان يجب أخذه في الحسبان: العالم سيكرهنا بسبب غزة. كل إسرائيلي في الخارج سيصبح من الآن فصاعدا هدفا للكراهية وللعنف أيضا. هكذا يكون الأمر عندما نقتل 20 ألف طفل تقريبا ونرتكب التطهير العرقي ونقوم بتدمير القطاع. هذا أمر خطير بالنسبة للعالم، الذي لا يحب ارتكاب مثل هذه الجرائم.
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