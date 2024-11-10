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51 شهيدا بثلاث مجازر في غزة.. والاحتلال ماض بحملة تطهير عرقي في جباليا

11/10/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - على وقع استشهاد 51 مدنيا بينهم 13 طفلا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة، قالت وسائل إعلام عبرية بأن محور نتساريم في غزة تحول لبؤرة عسكرية إسرائيلية ضخمة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي وضع منشآت عسكرية ثابتة بغزة للحفاظ على وجود عسكري دائم، فيما يعمل على إنشاء 3 محاور تقسم قطاع غزة.
وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، أمس عن استشهاد 51 شخصا على الأقل بينهم 13 طفلا في عدة غارات على منازل في شمال القطاع المحاصر، بينهم 5 بقصف على حي الصبرة بمدينة غزة.
وكان تقرير للأمم المتحدة قبل يومين كشف أن النساء والأطفال يشكّلون "قرابة 70 %" من قتلى العدوان على غزة في الفترة بين تشرين الأول (نوفمبر) 2023 ونيسان (أبريل) 2024، بناء على تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا.
وتعمد جيش الاحتلال قصف منازل مكتظة بالسكان والنازحين في منطقة جباليا البلد، وذكر شهود عيان أن القصف أسفر عن تدمير عدة منازل بشكل كامل وتمكن المدنيون من انتشال عشرات من الجثث بينهم أطفال إضافة لعدد كبير من المصابين.
وما يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة ولا تتوفر أي إمكانيات لإخراجهم.
كما قال الدفاع المدني في غزة إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا في محيط مفترق المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
كذلك استهدفت غارة جوية في وقت مبكر من يوم أمس حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.
وبالتزامن مع ذلك، أطلقت آليات الاحتلال النار في الأطراف الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
من جهتها، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن "الجيش ينفذ تطهيرا عرقيا في الجزء الشمالي من قطاع غزة"، ويعمل من أجل إحداث تغييرات جذرية في غزة عبر إنشاء 3 محاور تقسم القطاع، كما وضع منشآت عسكرية ثابتة بهدف الإبقاء على وجود عسكري دائم فيها.
ومع مرور 400 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن توثيق أكثر من 53 ألف شهيد ومفقود.
وفي الضفة الغربية المحتلة واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة، فقد اقتحمت فجر أمس مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بعيد اقتحام قوات من جيش الاحتلال لمدينة قلقيلية وبلدات وقرى في بيت رام الله وبيت لحم.
وبث ناشطون لقطات من الاشتباكات بين مقاومين مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس. واستهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة داخل البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية قبيل فجر اليوم الأحد، وفقا لمصادر فلسطينية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في كفر عسكر في مدينة نابلس.
يأتي اقتحام نابلس بعيد اقتحام قوات للاحتلال مدينة قلقيلية (شمالي الضفة) وبلدات وقرى في بيت رام الله وبيت لحم.
كما اقتحم الاحتلال، قبيل فجر أمس بلدتي قبيا ونعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير شمال رام الله، وسط الضفة الغربية، في وقت مبكر أمس الأحد.
كما ذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر من يوم أمس بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة شابين بعد مطاردة سيارتهما في قرية بير الباشا جنوب جنين شمالي الضفة.
وفي تطور آخر، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة قبل الماضية بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأول من أمس السبت، استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص الاحتلال في بلدة عقابا بمدينة طوباس شمالي الضفة، في حين اعتقل 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة.
وقد اندلعت اشتباكات مسلحة ووقعت انفجارات داخل البلدة، أسفرت عن اشتعال النيران في محال تجارية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بعد اقتحام عشرات المنازل في البلدة.
وأعلنت "كتيبة طوباس"، التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، أن مقاتليها تصدوا لقوات جيش الاحتلال في وادي التياسير، وفجروا عبوات بآلياته، وحققوا إصابات مؤكدة.
كما أعلنت "كتيبة طوباس" أن مقاتليها تصدوا لقوات جيش الاحتلال التي اقتحمت بلدة عَقّابا، واشتبكوا مع قوات المشاة، وفجروا عبوات ناسفة بجنود وآليات كانت تحاصر منزلا في البلدة، وحققوا إصابات مؤكدة.
من جهته، قال جيش الاحتلال إنه قتل مسلحا، واعتقل 5، وصادر أسلحة وأموالا في طوباس وعقابا. وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أشعلت النار في بناية ومحل تجاري ببلدة عقابا شمال طوباس.
يأتي ذلك في حين اقتحم جيش الاحتلال بلدة عقابا وحاصر منزلا فيها قصفه صباح أمس بقذيفة "إنيرجا" مضادة للدبابات.
وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بعدد من الآليات العسكرية برفقة جرافة من حاجزي الحمرا وتياسير شرقي المدينة لتحاصر منازل عدة وتعتقل عددا من الفلسطينيين، وقد اندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة داخل البلدة.-(وكالات)

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