عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الصباح غاراته على قرى وبلدات في الجنوب والبقاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وقال مصدر لبناني،“إن الجيش الإسرائيلي فجّر محطة ضخ مياه الوزاني الواقعة عند نبع الوزاني وخزانات تجميع المياه قرب حاجز الجيش اللبناني في سهل الوزاني جنوبي لبنان”.
وأضاف:“استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات برج رحال، العباسية، البيسارية، المروانية الخرايب، برج رحال، وقعقعية الصنوبر”، مشيرا إلى أن الغارات على بلدات البقاع أدت إلى سقوط 9 شهداء ونحو 18 جريحا.–(بترا)
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