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عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

11/10/2024 2:33:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الصباح غاراته على قرى وبلدات في الجنوب والبقاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وقال مصدر لبناني،“إن الجيش الإسرائيلي فجّر محطة ضخ مياه الوزاني الواقعة عند نبع الوزاني وخزانات تجميع المياه قرب حاجز الجيش اللبناني في سهل الوزاني جنوبي لبنان”.
وأضاف:“استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات برج رحال، العباسية، البيسارية، المروانية الخرايب، برج رحال، وقعقعية الصنوبر”، مشيرا إلى أن الغارات على بلدات البقاع أدت إلى سقوط 9 شهداء ونحو 18 جريحا.–(بترا)

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