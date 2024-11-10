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ماذا يعني فوز ترامب لأوكرانيا والشرق الأوسط والصين والعالم

11/10/2024 2:33:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






ستيفان وولف* ‏- (ذا كونفرسيشن يو. كيه) 6/11/2024
قال ترامب إنه سيستهدف الصين بالعقوبات، لكن من الممكن أيضاً أن يتبع نهجاً براغماتياً في العلاقات مع بكين. ومن المرجح أن يؤدي توقع دفع ترامب نحو إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى تكثيف القتال هناك لخلق ما تعتقد الأطراف المختلفة أنه قد يكون وضعاً راهناً أكثر قبولاً بالنسبة لهم. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة للأزمات الإنسانية التي تختمر مسبقاً في كلتا المنطقتين.‏ ومن الممكن أيضاً تصور تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وحولها. ومن المرجح أن ترغب بيونغ يانغ ‏‏في تعزيز أوراق اعتمادها‏‏ من خلال إجراء المزيد من التجارب الصاروخية -وربما النووية.‏
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كانت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) 2025، إلى جانب قدوم كونغرس أميركي يقوده الجمهوريون، ‏‏موضع خوف واسع النطاق‏‏ بين الحلفاء الدوليين، وإنما الذي سيلقى الترحيب من جانب بعض أعداء أميركا. وبينما يتظاهر الأوائل بفرح غير حقيقي، يجد الأخيرون صعوبة في إخفاء فرحتهم. ‏
‏في ما يتعلق ‏‏بالحرب في أوكرانيا‏‏، من المرجح أن يحاول ترامب إجبار كييف وموسكو على الذهاب إلى وقف لإطلاق النار على الأقل، على أساس خطوط الجبهة الأمامية الحالية. وقد يشمل ذلك تسوية دائمة تعترف بالمكاسب الإقليمية لروسيا، بما فيها ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014 والأراضي التي احتلتها روسيا منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022.
ومن المحتمل أيضاً أن يقبل ترامب مطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحظر عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل. وبالنظر إلى عداء ترامب المعروف لحلف الناتو، فإن هذا سيكون أيضاً ورقة ضغط مهمة على حلفاء كييف الأوروبيين. يمكن أن يهدد ترامب، مرة أخرى، بالتخلي عن التحالف من أجل حمل الأوروبيين على المصادقة على صفقة مع بوتين بشأن أوكرانيا.‏
‏عندما يتعلق الأمر ‏‏بالشرق الأوسط‏‏، كان ترامب مؤيداً قوياً لإسرائيل والمملكة العربية السعودية في الماضي. ومن المرجح أن يعيد التأكيد على هذا الموقف، بما في ذلك من خلال اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران. وسوف يتماشى هذا بشكل جيد مع الأولويات الحالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.‏
يبدو نتنياهو الآن مصمماً على تدمير وكلاء إيران، "حماس" و"حزب الله" والحوثيين في اليمن، وإضعاف القدرات الإيرانية بشدة. ‏‏وبإقالة‏‏ وزير دفاعه، يوآف غالانت، الذي كان منتقداً لسلوكه في الهجوم على غزة، مهد نتنياهو الطريق لاستمرار الصراع.
‏كما أن إسرائيل تستعد لتوسيع الهجوم في لبنان وتوجيه ضربة مدمرة محتملة ضد إيران رداً على أي ‏‏هجوم إيراني‏‏ آخر على إسرائيل. ‏و‏سوف يشجع انتخاب ترامب نتنياهو على التحرك. وسيعزز هذا بدوره أيضاً موقف ترامب تجاه بوتين، الذي أصبح يعتمد على الدعم الإيراني في حربه في أوكرانيا. ويمكن أن يعرض ترامب كبح جماح نتنياهو في المستقبل كورقة مساومة مع بوتين في مقامرته لتأمين صفقة بشأن أوكرانيا.‏
‏إعادة التمحور نحو الصين‏
بينما تظل أوكرانيا والشرق الأوسط منطقتين تلوح في أفقيهما التغيرات، من المرجح أن تتسم العلاقات مع الصين بالاستمرارية أكثر من التغيير. وبما أن العلاقات الصينية ربما تكون التحدي الاستراتيجي الرئيسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فقد واصلت إدارة بايدن العديد من السياسات التي تبناها ترامب في فترة ولايته الأولى -ومن المرجح أن يعيد ترامب التأكيد عليها في فترة ولاية ثانية.
‏من المرجح أن يزيد البيت الأبيض في عهد ترامب التعريفات الجمركية على الواردات، وقد ‏‏تحدث كثيرا‏‏ً عن استخدامها لاستهداف الصين. لكنّ من المرجح أيضاً أن يكون ترامب منفتحاً على الصفقات البراغماتية التي تخدم المصالح المتبادلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
‏تماماً كما هو حال العلاقات مع حلفائه الأوروبيين في الناتو، ثمة علامة استفهام خطيرة معلقة فوق التزام ترامب ‏‏بالدفاع عن تايوان‏‏ وحلفاء المعاهدة الآخرين في آسيا، بمن فيهم الفلبين وكوريا الجنوبية -وربما اليابان. يبدو ترامب فاتراً في أحسن الأحوال بشأن الضمانات الأمنية الأميركية.‏
‏ولكن، كما أظهرت علاقته المتقطعة مع كوريا الشمالية في فترة ولايته الأولى، فإن ترامب يكون مستعداً، في بعض الأحيان، ‏‏لدفع الحدود‏‏ بشكل خطير أقرب إلى الحرب. حدث هذا في العام 2017 رداً على اختبار كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
يجعل عدم قابلية النظام في بيونغ يانغ للتنبؤ من المرجح أن يكون هناك تقارب آخر من هذا النوع، كما يجعل عدم القدرة على التنبؤ بترامب من الممكن تصور أن يقبل بكوريا شمالية مسلحة نووياً كجزء من صفقة أوسع مع روسيا، التي طورت علاقات تصبح وثيقة باطراد مع نظام كيم جونغ أون.
‏سيكون من شأن القيام بذلك أن يمنح ترامب ورقة تأثير إضافية على الصين، التي يساورها القلق‏ بشأن العلاقات المتنامية بين روسيا وكوريا الشمالية.‏
التحضير لبيت أبيض يسكنه ترامب
‏سوف يستخدم الأصدقاء والأعداء على حد سواء الفترة المتبقية قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض لمحاولة تحسين مواقفهم وإنجاز الأمور التي سيكون من الصعب القيام بها بمجرد توليه منصبه.
‏من المرجح أن يؤدي توقع دفع ترامب نحو إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى تكثيف القتال هناك لخلق ما تعتقد الأطراف المختلفة أنه قد يكون وضعاً راهناً أكثر قبولاً بالنسبة لهم. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة للأزمات الإنسانية التي تختمر مسبقاً في كلتا المنطقتين.‏
ومن الممكن أيضاً تصور تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وحولها. ومن المرجح أن ترغب بيونغ يانغ ‏‏في تعزيز أوراق اعتمادها‏‏ من خلال إجراء المزيد من التجارب الصاروخية -وربما النووية.‏
ومن المرجح أيضاً أن يؤدي تصعيد للقتال في أوروبا والشرق الأوسط والتوترات في آسيا إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها في كل المناطق الثلاث. وفي أوروبا، يكمن الخوف في احتمال أن يعقد ترامب صفقات مع روسيا متجاوزاً حلفاءه في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وأن يهددهم بالتخلي عنهم. ‏
‏سيكون من شأن هذا الموقف أن يقوض ديمومة أي اتفاق أوكراني (أو أوروبي أوسع) مع موسكو. وسوف تؤدي ‏‏الحالة البائسة نسبياً للقدرات الدفاعية الأوروبية وتضاؤل مصداقية المظلة النووية الأميركية فقط إلى تشجيع بوتين على دفع طموحاته الإمبراطورية أبعد بمجرد أن يضمن صفقة مع ترامب.
في الشرق الأوسط، سيكون نتنياهو غير مقيد على الإطلاق. ومع ذلك، في حين أن بعض الأنظمة العربية قد تهلل لضرب إسرائيل لإيران ووكلائها، فإنها ‏‏ستشعر بالقلق إزاء ردة الفعل بشأن‏‏ محنة الفلسطينيين. من دون حل هذه القضية الدائمة، سيكون الاستقرار في المنطقة، ناهيك عن السلام، مستحيلاً.‏
‏أما في آسيا، فالتحديات مختلفة. هنا تتعلق المشكلة أقل بانسحاب الولايات المتحدة وتتعلق أكثر بتصعيد لا يمكن التنبؤ به وربما لا يمكن السيطرة عليه. في عهد ترامب، من المرجح أن تجد الولايات المتحدة والصين صعوبة في الهروب مما يسمى ‏‏"فخ ثوسيديدس‏"‏ -حتمية الحرب بين قوة مهيمنة، ولكنها آخذة في الانحدار، ومنافستها الصاعدة.
وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة آمنة على المدى الطويل أو ما إذا كان بعض شركائها، مثل إندونيسيا أو الهند، سيفكرون في إعادة موضعة أنفسهم مع الصين.‏
‏في أحسن الأحوال، كل هذا يعني المزيد من عدم اليقين وعدم الاستقرار -ليس فقط بعد تنصيب ترامب ولكن أيضاً في الفترة المتبقية حتى ذلك الحين.
‏في أسوأ الأحوال، سيظهر تراجع لترامب عن عصمته المعلنة ذاتياً. ولكن بحلول الوقت الذي يدرك فيه هو وفريقه أن الجيوسياسة هي قضية أكثر تعقيداً من العقارات، ربما يكونون قد أطلقوا العنان لنفس نوع الفوضى التي اتهموا بايدن وهاريس بخلقها.‏

‏*ستيفان وولف ‏Stefan Wolff: أستاذ الأمن الدولي في جامعة برمنغهام. وهو أحد المستفيدين السابقين من تمويل المنح من مجلس أبحاث البيئة الطبيعية في المملكة المتحدة، ومعهد الولايات المتحدة للسلام، ومجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، والأكاديمية البريطانية، وبرنامج الناتو للعلوم من أجل السلام، بالإضافة إلى برنامج جان مونيه التابع للاتحاد الأوروبي. وهو عضو مجلس الأمناء وأمين الصندوق الفخري لجمعية الدراسات السياسية في المملكة المتحدة، وزميل باحث أول في مركز السياسة الخارجية في لندن.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: What Trump's victory means for Ukraine, the Middle East, China and the rest of the world

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