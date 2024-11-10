ماذا يعني فوز ترامب لأوكرانيا والشرق الأوسط والصين والعالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
ستيفان وولف* - (ذا كونفرسيشن يو. كيه) 6/11/2024
قال ترامب
إنه سيستهدف الصين بالعقوبات، لكن من الممكن أيضاً أن يتبع نهجاً براغماتياً في العلاقات مع بكين. ومن المرجح أن يؤدي توقع دفع ترامب نحو إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى تكثيف القتال هناك لخلق ما تعتقد الأطراف المختلفة أنه قد يكون وضعاً راهناً أكثر قبولاً بالنسبة لهم. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة للأزمات الإنسانية التي تختمر مسبقاً في كلتا المنطقتين. ومن الممكن أيضاً تصور تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وحولها. ومن المرجح أن ترغب بيونغ يانغ في تعزيز أوراق اعتمادها من خلال إجراء المزيد من التجارب الصاروخية -وربما النووية.
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كانت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) 2025، إلى جانب قدوم كونغرس أميركي يقوده الجمهوريون، موضع خوف واسع النطاق بين الحلفاء الدوليين، وإنما الذي سيلقى الترحيب من جانب بعض أعداء أميركا. وبينما يتظاهر الأوائل بفرح غير حقيقي، يجد الأخيرون صعوبة في إخفاء فرحتهم.
في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، من المرجح أن يحاول ترامب إجبار كييف وموسكو على الذهاب إلى وقف لإطلاق النار على الأقل، على أساس خطوط الجبهة الأمامية الحالية. وقد يشمل ذلك تسوية دائمة تعترف بالمكاسب الإقليمية لروسيا، بما فيها ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014 والأراضي التي احتلتها روسيا منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022.
ومن المحتمل أيضاً أن يقبل ترامب مطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحظر عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل. وبالنظر إلى عداء ترامب المعروف لحلف الناتو، فإن هذا سيكون أيضاً ورقة ضغط مهمة على حلفاء كييف الأوروبيين. يمكن أن يهدد ترامب، مرة أخرى، بالتخلي عن التحالف من أجل حمل الأوروبيين على المصادقة على صفقة مع بوتين بشأن أوكرانيا.
عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، كان ترامب مؤيداً قوياً لإسرائيل والمملكة العربية السعودية في الماضي. ومن المرجح أن يعيد التأكيد على هذا الموقف، بما في ذلك من خلال اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران. وسوف يتماشى هذا بشكل جيد مع الأولويات الحالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
يبدو نتنياهو الآن مصمماً على تدمير وكلاء إيران، "حماس" و"حزب الله" والحوثيين في اليمن، وإضعاف القدرات الإيرانية بشدة. وبإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، الذي كان منتقداً لسلوكه في الهجوم على غزة، مهد نتنياهو الطريق لاستمرار الصراع.
كما أن إسرائيل تستعد لتوسيع الهجوم في لبنان وتوجيه ضربة مدمرة محتملة ضد إيران رداً على أي هجوم إيراني آخر على إسرائيل. وسوف يشجع انتخاب ترامب نتنياهو على التحرك. وسيعزز هذا بدوره أيضاً موقف ترامب تجاه بوتين، الذي أصبح يعتمد على الدعم الإيراني في حربه في أوكرانيا. ويمكن أن يعرض ترامب كبح جماح نتنياهو في المستقبل كورقة مساومة مع بوتين في مقامرته لتأمين صفقة بشأن أوكرانيا.
إعادة التمحور نحو الصين
بينما تظل أوكرانيا والشرق الأوسط منطقتين تلوح في أفقيهما التغيرات، من المرجح أن تتسم العلاقات مع الصين بالاستمرارية أكثر من التغيير. وبما أن العلاقات الصينية ربما تكون التحدي الاستراتيجي الرئيسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فقد واصلت إدارة بايدن العديد من السياسات التي تبناها ترامب في فترة ولايته الأولى -ومن المرجح أن يعيد ترامب التأكيد عليها في فترة ولاية ثانية.
من المرجح أن يزيد البيت الأبيض في عهد ترامب التعريفات الجمركية على الواردات، وقد تحدث كثيراً عن استخدامها لاستهداف الصين. لكنّ من المرجح أيضاً أن يكون ترامب منفتحاً على الصفقات البراغماتية التي تخدم المصالح المتبادلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
تماماً كما هو حال العلاقات مع حلفائه الأوروبيين في الناتو، ثمة علامة استفهام خطيرة معلقة فوق التزام ترامب بالدفاع عن تايوان وحلفاء المعاهدة الآخرين في آسيا، بمن فيهم الفلبين وكوريا الجنوبية -وربما اليابان. يبدو ترامب فاتراً في أحسن الأحوال بشأن الضمانات الأمنية الأميركية.
ولكن، كما أظهرت علاقته المتقطعة مع كوريا الشمالية في فترة ولايته الأولى، فإن ترامب يكون مستعداً، في بعض الأحيان، لدفع الحدود بشكل خطير أقرب إلى الحرب. حدث هذا في العام 2017 رداً على اختبار كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
يجعل عدم قابلية النظام في بيونغ يانغ للتنبؤ من المرجح أن يكون هناك تقارب آخر من هذا النوع، كما يجعل عدم القدرة على التنبؤ بترامب من الممكن تصور أن يقبل بكوريا شمالية مسلحة نووياً كجزء من صفقة أوسع مع روسيا، التي طورت علاقات تصبح وثيقة باطراد مع نظام كيم جونغ أون.
سيكون من شأن القيام بذلك أن يمنح ترامب ورقة تأثير إضافية على الصين، التي يساورها القلق بشأن العلاقات المتنامية بين روسيا وكوريا الشمالية.
التحضير لبيت أبيض يسكنه ترامب
سوف يستخدم الأصدقاء والأعداء على حد سواء الفترة المتبقية قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض لمحاولة تحسين مواقفهم وإنجاز الأمور التي سيكون من الصعب القيام بها بمجرد توليه منصبه.
من المرجح أن يؤدي توقع دفع ترامب نحو إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى تكثيف القتال هناك لخلق ما تعتقد الأطراف المختلفة أنه قد يكون وضعاً راهناً أكثر قبولاً بالنسبة لهم. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة للأزمات الإنسانية التي تختمر مسبقاً في كلتا المنطقتين.
ومن الممكن أيضاً تصور تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وحولها. ومن المرجح أن ترغب بيونغ يانغ في تعزيز أوراق اعتمادها من خلال إجراء المزيد من التجارب الصاروخية -وربما النووية.
ومن المرجح أيضاً أن يؤدي تصعيد للقتال في أوروبا والشرق الأوسط والتوترات في آسيا إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها في كل المناطق الثلاث. وفي أوروبا، يكمن الخوف في احتمال أن يعقد ترامب صفقات مع روسيا متجاوزاً حلفاءه في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وأن يهددهم بالتخلي عنهم.
سيكون من شأن هذا الموقف أن يقوض ديمومة أي اتفاق أوكراني (أو أوروبي أوسع) مع موسكو. وسوف تؤدي الحالة البائسة نسبياً للقدرات الدفاعية الأوروبية وتضاؤل مصداقية المظلة النووية الأميركية فقط إلى تشجيع بوتين على دفع طموحاته الإمبراطورية أبعد بمجرد أن يضمن صفقة مع ترامب.
في الشرق الأوسط، سيكون نتنياهو غير مقيد على الإطلاق. ومع ذلك، في حين أن بعض الأنظمة العربية قد تهلل لضرب إسرائيل لإيران ووكلائها، فإنها ستشعر بالقلق إزاء ردة الفعل بشأن محنة الفلسطينيين. من دون حل هذه القضية الدائمة، سيكون الاستقرار في المنطقة، ناهيك عن السلام، مستحيلاً.
أما في آسيا، فالتحديات مختلفة. هنا تتعلق المشكلة أقل بانسحاب الولايات المتحدة وتتعلق أكثر بتصعيد لا يمكن التنبؤ به وربما لا يمكن السيطرة عليه. في عهد ترامب، من المرجح أن تجد الولايات المتحدة والصين صعوبة في الهروب مما يسمى "فخ ثوسيديدس" -حتمية الحرب بين قوة مهيمنة، ولكنها آخذة في الانحدار، ومنافستها الصاعدة.
وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة آمنة على المدى الطويل أو ما إذا كان بعض شركائها، مثل إندونيسيا أو الهند، سيفكرون في إعادة موضعة أنفسهم مع الصين.
في أحسن الأحوال، كل هذا يعني المزيد من عدم اليقين وعدم الاستقرار -ليس فقط بعد تنصيب ترامب ولكن أيضاً في الفترة المتبقية حتى ذلك الحين.
في أسوأ الأحوال، سيظهر تراجع لترامب عن عصمته المعلنة ذاتياً. ولكن بحلول الوقت الذي يدرك فيه هو وفريقه أن الجيوسياسة هي قضية أكثر تعقيداً من العقارات، ربما يكونون قد أطلقوا العنان لنفس نوع الفوضى التي اتهموا بايدن وهاريس بخلقها.
*ستيفان وولف Stefan Wolff: أستاذ الأمن الدولي في جامعة برمنغهام. وهو أحد المستفيدين السابقين من تمويل المنح من مجلس أبحاث البيئة الطبيعية في المملكة المتحدة، ومعهد الولايات المتحدة للسلام، ومجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، والأكاديمية البريطانية، وبرنامج الناتو للعلوم من أجل السلام، بالإضافة إلى برنامج جان مونيه التابع للاتحاد الأوروبي. وهو عضو مجلس الأمناء وأمين الصندوق الفخري لجمعية الدراسات السياسية في المملكة المتحدة، وزميل باحث أول في مركز السياسة الخارجية في لندن.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: What Trump's victory means for Ukraine, the Middle East, China and the rest of the world
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