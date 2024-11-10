العجارمة: لا تهاون بأي أمر يمس سمعة التعليم العالي الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان - في وقت قرر فيه مجلس التعليم
العالي بجلسته أمس، وترأسها وزير
التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات
الرسمية والخاصة، بعد كشف تزويرهم لشهادات دراسة ثانوية تركية "توجيهي"، بين أمين عام وزارة التربية
والتعليم للشؤون التعليمية د. نواف العجارمة، أن كشف التزوير، جاء بعد مخاطبة وزارة التربية للجهات التعليمية الخارجية عن طريق وزارة الخارجية الأردنية، وبعدها اتخذ المجلس الإجراءات القانونية بحق المزورين.
ومنذ العام 2006 ضبطت وزارة التربية والتعليم 500 شهادة ثانوية عامة مزورة، اتخذت بحق أصحابها الإجراءات القانونية الصارمة.
وأضاف العجارمة، ان الوزارة تعكف سنويا على التأكد من صحة الشهادات، وتكتشف المزور منها، ثم تتخذ الاجراء نفسه، فقد ضبطت شهادات مزورة من تركيا ومصر ولبنان واليمن خلال ما تمنحه الوزارة من مهلة لـ4 أشهر لمعادلة الشهادات، لافتا إلى أنها لا تتهاون أبدا في هذا الأمر، إذ يوقع الطالب وولي أمره عند معادلة شهادته على صحة بياناتها تحت طائلة المسؤولية.
وبين أن الوزارة عند تقديم الأوراق لأي شهادة، فإنها تعادل عن طريق جمع البيانات ومخاطبة مصدرها، وإذا تبين عدم وجود لها لدى من يزعم بأنهم مانحوها، تتخذ إجراءات تفضي لفصل الطالب من دراسته الجامعية، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي مهند الخطيب، قال أمس، إن المجلس استند في قراره على خطاب رسمي من وزارة التربية، أكدت فيه وبناءً على مخاطبات رسمية واردة من "الخارجية"، انه بعد تواصلها مع الجهات التركية المختصة، تبين بأن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة (مزورة).
وبناءً على ذلك، خاطب المجلس الجامعات المعنية بإلغاء قبولهم، كما طالب الجامعات بعدم تسليمهم كشوف علامات لما درسوه من مواد، مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، مشددا على أنه لا تهاون أبداً باتخاذ الإجراءات لمعالجة هذه الحالات المضرة بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وسيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.
واشار الخطيب، في تصريحات لـ"الغد"، انه وحتى تنجلي الصورة تماما، يجب التوضيح بأن أي طالب أردني يحصل على شهادة ثانوية عامة أجنبية غير أردنية من الخارج، يتوجب نيله شهادة معادلة لها، تصدر من قسم معادلة الشهادات الأجنبية غير الأردنية بوزارة التربية.
واضاف الخطيب، أنه عندما تحتاج وزارة التربية لوقت للتأكد من صحة صدور هذه الشهادات، يمنح الطالب شهادة قيد معادلة لـ4 أشهر، وعندما تنتهي هذه المدة، عليه الحصول على شهادة المعادلة الأصلية من الوزارة، التي تكون قد توثقت من صحة شهادة الطالب.
وأكد أن قبول الطالب في أي جامعة رسمية أو خاصة، يجري بناء على شهادة قيد المعادلة، بحيث تتابع الوزارة أوضاع هؤلاء الطلبة، مبينا أنه بعد نهاية الـ4 أشهر، يجب على الطالب إحضار شهادة معادلة أصلية صادرة عن الوزارة، أو تقوم وزارة التعليم العالي بإلغاء قبوله، وبالتالي فهؤلاء الطلبة ترشحوا للقبول بالجامعات بناء على شهادات قيد معادلة.
وأوضح الخطيب، بعد أن تأكدت وزارة التربية عن طريق مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص في تركيا عبر وزارة الخارجية، تبين بأن شهاداتهم مزورة، ولا يوجد قيود لهم عند الجهات التركية المختصة.
أما بشأن ما درسه المفصولون من تخصصات، فقال "لا يوجد تخصص معين، فهناك جزء منهم، قد يكون مقبولا في البرنامج الموازي أو العادي أو في جامعات خاصة، وبتخصصات مختلفة إنسانية وعلمية وطبية، وذلك بناء على المعدل الذي ورد في شهادته المزورة".
ولفت الخطيب إلى أن الغالبية العظمى من الطلبة المفصولين طلبة سنة أولى، ويمكن أن يكون هناك طلبة بمستوى سنة ثانية لكن بأعداد قليلة، ففي الـ4 أشهر الأولى إذا لم تتمكن وزارة التربية التأكد من صحة صدور هذه الشهادات، قد يمنح الطالب 4 شهور أخرى، ولكن هذه الحالات تكاد تكون بعدد أصابع اليد الواحدة.
وأكد الخطيب أن المجلس ووزارة التعليم العالي، تتابع هذا الملف المهم جدا، والذي يمس سمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وهو ما لن يسمح فيه المجلس، ولن يدخل جامعاتنا إلا الحاصلون على شهادات ثانوية حقيقية، أكان من داخل أو من خارج المملكة، واي طالب يتبين مستقبلا عدم صحة شهادته، بغض النظر عن مستواه الدراسي، ستتخذ بحقه الإجراءات نفسها، وسيلغى قبوله وسيحرم من الحصول على كشف علامات بالمواد التي درسها، إذا كانت دراسته وفق الشهادة المزورة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وسيحرم من الالتحاق بأي مؤسسة تعليم عالي أردنية، وستحول أوراقه المزورة إلى المدعي العام.
وكانت وزارة التربية أعلنت أن إدارة الامتحانات والاختبارات ضبطت شهادات ثانوية عامة مزورة صادرة من عدة دول، بهدف معادلتها والمصادقة عليها محليا، وتبين لها أثناء مراجعة المقدم للمعادلة والتأكد منها، بأن هناك ما هو مزور منها، فخاطبت وزارة الخارجية الأردنية هذه الدول، وبدوره توبع الأمر مع سفاراتنا، ليتبين بأنها مزورة.
وتعبر التي كشفت وطولب بمعادلتها ليس لها أصول، كأن تكون المدارس التي اعتمدها الطالب في هذه الدول مغلقة منذ سنوات، أو أن إجراءاتها ليست صحيحة ولا يمكن اعتمادها، وقبلها أعلنت مديرية مؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، ضبط 43 شهادة ثانوية عامة مزورة من دولة عربية واحدة لطلبة من جنسيات عدة، يدرسون أو أنهوا دراستهم في 5 جامعات أردنية، مؤكدة أن البيانات حول الشهادات المزورة تتوالى للوزارة عبر السفارات المعنية.
وأشارت إلى سحب هؤلاء الطلبة مباشرة من الجامعات، وفي حال أن بعضهم تخرج فيعتبرون فاقدين لشهاداتهم ولعملهم إن كانوا يعملون، إذ لا يمكن للوزارة تحمل تبعات منحهم شهادات جامعية من مؤسسات أكاديمية أردنية مبنية على شهادات ثانوية عامة مزورة.
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