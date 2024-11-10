Sunday, 10 November 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العجارمة: لا تهاون بأي أمر يمس سمعة التعليم العالي الأردنية

11/10/2024 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - في وقت قرر فيه مجلس التعليم العالي بجلسته أمس، وترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الرسمية والخاصة، بعد كشف تزويرهم لشهادات دراسة ثانوية تركية "توجيهي"، بين أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية د. نواف العجارمة، أن كشف التزوير، جاء بعد مخاطبة وزارة التربية للجهات التعليمية الخارجية عن طريق وزارة الخارجية الأردنية، وبعدها اتخذ المجلس الإجراءات القانونية بحق المزورين.
ومنذ العام 2006 ضبطت وزارة التربية والتعليم 500 شهادة ثانوية عامة مزورة، اتخذت بحق أصحابها الإجراءات القانونية الصارمة.
وأضاف العجارمة، ان الوزارة تعكف سنويا على التأكد من صحة الشهادات، وتكتشف المزور منها، ثم تتخذ الاجراء نفسه، فقد ضبطت شهادات مزورة من تركيا ومصر ولبنان واليمن خلال ما تمنحه الوزارة من مهلة لـ4 أشهر لمعادلة الشهادات، لافتا إلى أنها لا تتهاون أبدا في هذا الأمر، إذ يوقع الطالب وولي أمره عند معادلة شهادته على صحة بياناتها تحت طائلة المسؤولية.
وبين أن الوزارة عند تقديم الأوراق لأي شهادة، فإنها تعادل عن طريق جمع البيانات ومخاطبة مصدرها، وإذا تبين عدم وجود لها لدى من يزعم بأنهم مانحوها، تتخذ إجراءات تفضي لفصل الطالب من دراسته الجامعية، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي مهند الخطيب، قال أمس، إن المجلس استند في قراره على خطاب رسمي من وزارة التربية، أكدت فيه وبناءً على مخاطبات رسمية واردة من "الخارجية"، انه بعد تواصلها مع الجهات التركية المختصة، تبين بأن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة (مزورة).
وبناءً على ذلك، خاطب المجلس الجامعات المعنية بإلغاء قبولهم، كما طالب الجامعات بعدم تسليمهم كشوف علامات لما درسوه من مواد، مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، مشددا على أنه لا تهاون أبداً باتخاذ الإجراءات لمعالجة هذه الحالات المضرة بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وسيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.
واشار الخطيب، في تصريحات لـ"الغد"، انه وحتى تنجلي الصورة تماما، يجب التوضيح بأن أي طالب أردني يحصل على شهادة ثانوية عامة أجنبية غير أردنية من الخارج، يتوجب نيله شهادة معادلة لها، تصدر من قسم معادلة الشهادات الأجنبية غير الأردنية بوزارة التربية.
واضاف الخطيب، أنه عندما تحتاج وزارة التربية لوقت للتأكد من صحة صدور هذه الشهادات، يمنح الطالب شهادة قيد معادلة لـ4 أشهر، وعندما تنتهي هذه المدة، عليه الحصول على شهادة المعادلة الأصلية من الوزارة، التي تكون قد توثقت من صحة شهادة الطالب.
وأكد أن قبول الطالب في أي جامعة رسمية أو خاصة، يجري بناء على شهادة قيد المعادلة، بحيث تتابع الوزارة أوضاع هؤلاء الطلبة، مبينا أنه بعد نهاية الـ4 أشهر، يجب على الطالب إحضار شهادة معادلة أصلية صادرة عن الوزارة، أو تقوم وزارة التعليم العالي بإلغاء قبوله، وبالتالي فهؤلاء الطلبة ترشحوا للقبول بالجامعات بناء على شهادات قيد معادلة.
وأوضح الخطيب، بعد أن تأكدت وزارة التربية عن طريق مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص في تركيا عبر وزارة الخارجية، تبين بأن شهاداتهم مزورة، ولا يوجد قيود لهم عند الجهات التركية المختصة.
أما بشأن ما درسه المفصولون من تخصصات، فقال "لا يوجد تخصص معين، فهناك جزء منهم، قد يكون مقبولا في البرنامج الموازي أو العادي أو في جامعات خاصة، وبتخصصات مختلفة إنسانية وعلمية وطبية، وذلك بناء على المعدل الذي ورد في شهادته المزورة".
ولفت الخطيب إلى أن الغالبية العظمى من الطلبة المفصولين طلبة سنة أولى، ويمكن أن يكون هناك طلبة بمستوى سنة ثانية لكن بأعداد قليلة، ففي الـ4 أشهر الأولى إذا لم تتمكن وزارة التربية التأكد من صحة صدور هذه الشهادات، قد يمنح الطالب 4 شهور أخرى، ولكن هذه الحالات تكاد تكون بعدد أصابع اليد الواحدة.
وأكد الخطيب أن المجلس ووزارة التعليم العالي، تتابع هذا الملف المهم جدا، والذي يمس سمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وهو ما لن يسمح فيه المجلس، ولن يدخل جامعاتنا إلا الحاصلون على شهادات ثانوية حقيقية، أكان من داخل أو من خارج المملكة، واي طالب يتبين مستقبلا عدم صحة شهادته، بغض النظر عن مستواه الدراسي، ستتخذ بحقه الإجراءات نفسها، وسيلغى قبوله وسيحرم من الحصول على كشف علامات بالمواد التي درسها، إذا كانت دراسته وفق الشهادة المزورة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وسيحرم من الالتحاق بأي مؤسسة تعليم عالي أردنية، وستحول أوراقه المزورة إلى المدعي العام.
وكانت وزارة التربية أعلنت أن إدارة الامتحانات والاختبارات ضبطت شهادات ثانوية عامة مزورة صادرة من عدة دول، بهدف معادلتها والمصادقة عليها محليا، وتبين لها أثناء مراجعة المقدم للمعادلة والتأكد منها، بأن هناك ما هو مزور منها، فخاطبت وزارة الخارجية الأردنية هذه الدول، وبدوره توبع الأمر مع سفاراتنا، ليتبين بأنها مزورة.
وتعبر التي كشفت وطولب بمعادلتها ليس لها أصول، كأن تكون المدارس التي اعتمدها الطالب في هذه الدول مغلقة منذ سنوات، أو أن إجراءاتها ليست صحيحة ولا يمكن اعتمادها، وقبلها أعلنت مديرية مؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، ضبط 43 شهادة ثانوية عامة مزورة من دولة عربية واحدة لطلبة من جنسيات عدة، يدرسون أو أنهوا دراستهم في 5 جامعات أردنية، مؤكدة أن البيانات حول الشهادات المزورة تتوالى للوزارة عبر السفارات المعنية.
وأشارت إلى سحب هؤلاء الطلبة مباشرة من الجامعات، وفي حال أن بعضهم تخرج فيعتبرون فاقدين لشهاداتهم ولعملهم إن كانوا يعملون، إذ لا يمكن للوزارة تحمل تبعات منحهم شهادات جامعية من مؤسسات أكاديمية أردنية مبنية على شهادات ثانوية عامة مزورة.

MENAFN10112024000072011014ID1108870106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث