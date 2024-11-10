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الفايز: أهمية بلورة موقف عربي إسلامي موحد لحل القضية الفلسطينية

11/10/2024 2:33:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أهمية بلورة موقف عربي إسلامي موحد لحل القضية الفلسطينية، بخاصة مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تنعم بالسلام دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وقال في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، على هامش مشاركته في قمة البوسفور التي عُقدت في إسطنبول، إن الأردن يسعى دائما لتمتين العلاقات الأردنية التركية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإن تركيا دولة إقليمية مهمة يمكنها لعب دور مؤثر في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، بفضل عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه العلاقات للضغط على إسرائيل.
وأشار إلى أن تركيا فرضت عقوبات اقتصادية على إسرائيل مؤخرا؛ ما يشكل وسيلة ضغط فعالة على إسرائيل التي ترتكب منذ "اكتوبر" 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وثمن قرار الحكومة التركية، بتعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يؤدي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود عام 1967، لافتا الى الوضع بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد منذ بدء الإبادة على غزة تصعيدا في الاعتداءات أدى إلى استشهاد 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
وأضاف، أن إسرائيل لا تحترم القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بخصوص وقف الاعتداءات على الفلسطينيين والاستيطان، معتبرا أن الدعم الأميركي يمنحها الجرأة لتجاهل هذه القرارات، في ظل غياب موقف عربي وإسلامي موحد يفرض ضغطا على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية.
وحول المخاوف الحالية من توسع الحروب بالمنطقة، قال الفايز: "إنه لا أحد يرغب بتوسيع دائرة الصراع، ولكن الواقع يشير لاتساعه، مع تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورية"، محذرا من توسع الصراع، إذا امتد إلى دول أخرى، والذي يمكن أن يؤثر سلبا على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي.
وأبدى الفايز أسفه لغياب العدالة في العالم، والتفاوت بين "الشمال الغني" و"الجنوب الفقير"، رغم أن دول الجنوب، مثل إفريقيا والدول العربية والخليجية، تمتلك موارد هائلة، لكن لا يوجد للأسف تعاون بينها للوصول للتنمية المستدامة، داعيا للحوار بين دول الشمال والجنوب، وبين دول الجنوب ذاتها، لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بتحسين حياة المواطنين ويحد من الفقر والبطالة.-(بترا)

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