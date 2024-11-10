الفايز: أهمية بلورة موقف عربي إسلامي موحد لحل القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
عمان - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أهمية بلورة موقف عربي إسلامي موحد لحل القضية الفلسطينية، بخاصة مع انتخاب دونالد ترامب
رئيسا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تنعم بالسلام دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وقال في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، على هامش مشاركته في قمة البوسفور التي عُقدت في إسطنبول، إن الأردن يسعى دائما لتمتين العلاقات الأردنية التركية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإن تركيا دولة إقليمية مهمة يمكنها لعب دور مؤثر في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، بفضل عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه العلاقات للضغط على إسرائيل.
وأشار إلى أن تركيا فرضت عقوبات اقتصادية على إسرائيل مؤخرا؛ ما يشكل وسيلة ضغط فعالة على إسرائيل التي ترتكب منذ "اكتوبر" 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وثمن قرار الحكومة التركية، بتعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يؤدي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود عام 1967، لافتا الى الوضع بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد منذ بدء الإبادة على غزة تصعيدا في الاعتداءات أدى إلى استشهاد 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
وأضاف، أن إسرائيل لا تحترم القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بخصوص وقف الاعتداءات على الفلسطينيين والاستيطان، معتبرا أن الدعم الأميركي يمنحها الجرأة لتجاهل هذه القرارات، في ظل غياب موقف عربي وإسلامي موحد يفرض ضغطا على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية.
وحول المخاوف الحالية من توسع الحروب بالمنطقة، قال الفايز: "إنه لا أحد يرغب بتوسيع دائرة الصراع، ولكن الواقع يشير لاتساعه، مع تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورية"، محذرا من توسع الصراع، إذا امتد إلى دول أخرى، والذي يمكن أن يؤثر سلبا على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي.
وأبدى الفايز أسفه لغياب العدالة في العالم، والتفاوت بين "الشمال الغني" و"الجنوب الفقير"، رغم أن دول الجنوب، مثل إفريقيا والدول العربية والخليجية، تمتلك موارد هائلة، لكن لا يوجد للأسف تعاون بينها للوصول للتنمية المستدامة، داعيا للحوار بين دول الشمال والجنوب، وبين دول الجنوب ذاتها، لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بتحسين حياة المواطنين ويحد من الفقر والبطالة.-(بترا)
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