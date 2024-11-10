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16 ألفا من مبتوري الأطراف بغزة يستعيدون الأمل بحملة أردنية للمساعدة

11/10/2024 2:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، وتعكس التزام المملكة الثابت بمساعدة سكان قطاع غزة في هذه الأوقات العصيبة، أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أول من أمس، حملة إعلامية لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل"، والتي تهدف لدعم نحو 16 ألفا من مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
ويعد إطلاق الحملة، تأكيدا بأن الأردنيين كانوا وما زالوا السند للأشقاء، إذ سيتم تمويل المبادرة من تبرعات الأردنيين من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وستنفذ بسواعد نشامى الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى الميداني الأردني في خان يونس، الذي أقام عيادتين متنقلتين لتركيب الأطراف.
ومنذ بداية إطلاق مبادرة "استعادة الأمل" منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، قامت كوادر الخدمات الطبية الملكية بتركيب 120 طرفاً صناعياً لـ116 شخصا.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الحملة الأفراد والمنظمات والمؤسسات من القطاع الخاص والعام لجمع تبرعات تُمكّن من دعم عدد كبير من المتضررين جراء الحرب، وتبلغ تكلفة الطرف الصناعي الواحد 1400 دولار أميركي.
وتهدف الحملة إلى إتاحة الفرصة للجميع من أفراد وشركات ومؤسسات من كافة القطاعات للتبرع ضمن المبادرة مباشرة، بالإضافة إلى لقاءات واجتماعات مع المنظمات الدولية والإقليمية لحشد التبرعات.
مبادرة "استعادة الأمل"، جاءت في ضوء ارتفاع عدد إصابات الحرب على غزة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تزايد عدد حالات بتر الأطراف بما يفوق قدرات المستشفيات المحلية في القطاع، اذ تواجه غزة تحديات كبيرة في تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء المصابين، نظراً لصعوبة نقل مبتوري الأطراف من مناطق الحرب للحصول على العلاج المناسب.
وعادةً، يتم نقل مبتوري الأطراف من مناطق الحرب للسماح بتقديم الرعاية المناسبة لهم، لكن هذا الحال غير متوفر في غزة، حيث يبقى المصابون في أماكنهم يعانون من مضاعفات إصاباتهم، اذ يحتاج مبتورو الأطراف، عادة، إلى إجراء 10-12 زيارة إلى مركز الأطراف الاصطناعية قبل أن يتم تزويدهم بأطراف اصطناعية يمكنهم استخدامها وظيفيا بشكل منتظم، وتستغرق هذه العملية من 3 إلى 4 أشهر بشرط أن يتمكن المرضى من الوصول إلى مركز الأطراف الاصطناعية.
وبتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة إيجاد حل لهذا التحدي، اتفقت الخدمات الطبية الملكية مع شركتين توفران تقنية جديدة رائدة يمكن أن تسمح بتركيب طرف اصطناعي فعال خلال ساعة واحدة فقط، وهذا يعني أن الشخص مبتور الطرف يمكن أن يتحول إلى شخص قادر على مساعدة نفسه ومساعدة الآخرين.
وتلقى فريق طبي أردني من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر في مدينة الحسين الطبية في عمان التدريب اللازم لتركيب هذه الأطراف الاصطناعية الجديدة لمبتوري الأطراف، وتمكنوا من تركيب أطراف اصطناعية لطفل من غزة يعاني من بتر ثلاثي، حتى استطاع المشي في يوم واحد.
وبما أن المصابين غير قادرين على مغادرة قطاع غزة، فقد تم تجهيز عيادتين متنقلتين بجميع المعدات اللازمة لتركيب الأطراف الاصطناعية الجديدة، وباشرتا العمل في قطاع غزة في 17 أيلول من العام الحالي بعد إلحاقهما وطاقما طبيا مختصا إلى المستشفى الميداني العسكري الأردني في خان يونس لتركيب أكبر عدد ممكن من الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف هناك.
وبحسب، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، تم جمع ما يزيد على 2 مليون دولار منذ بداية إطلاق مبادرة "استعادة الأمل"، مبيناً أنه "ما نزال بعيدين عن الهدف الرئيسي الذي سيعمل على تأمين العدد الكلي لمبتوري الأطراف المتواجدين داخل قطاع غزة."
ودعا الشبلي كافة الجهات والقطاعات والمؤسسات والمنظمات والأفراد داخل الأردن وخارجه إلى المشاركة ضمن الحملة، والتي ستسهم بتسهيل حياة أهلنا في غزة ومساعدتهم في ممارسة حياتهم اليومية بطريقة أسلس وأسهل وأقرب ما يمكن للطبيعي.
وبين الشبلي أن التقنية المعتمدة في هذه المبادرة تمكن مبتوري الأطراف بعد تركيب الطرف من استعادة قدرتهم على استعمال الطرف المبتور خلال ساعتين من تركيب الطرف وتدريبهم على كيفية وضعه وفكه بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية وطبيعة حياتهم اليومية ونشاطهم.

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