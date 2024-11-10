Sunday, 10 November 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبراء: تطبيق نظام الطرق المدفوعة يتطلب الدراسة وتوفير البديل للمواطن

11/10/2024 2:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






عمان- مع إعلان الحكومة انتهاء تسليم الدراسات الهيكلية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمان التنموي "شارع الـ100" في مرحلته الأولى
، وفق وثيقة تفاصيل تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي الثلاثاء الماضي، بدأت التساؤلات حول ما سيفضي إليه مثل هذا المشروع الذي بدأ السجال حول ما سيحققه، في وقت ما تزال طرق المملكة فيه على نحو عام، تعاني من العقبات والتحديات.
كما أن هذا المشروع الذي يفترض الحاجة لطرق مدفوعة الرسوم، يدفع للتساؤل، لماذا لا يعاد النظر في الطرق الموجودة التي تخدم المواطنين بدون دفع، وتحسينها وتطويرها وصيانتها لتكون بديلا للطرق الذي يطرحها هذا المشروع، وبعدها يمكن اقتراح مشاريع طرق مدفوعة.
وبالرغم من أن وزراء وخبراء في الطرق، تحدثوا لـ"الغد" حول مشروع الطرق المدفوعة، قد رحبوا به، لكنهم رأوا أن مثل هذا المشروع يجب أن يدار بما يحقق للمواطن الفائدة، ولا يثقله بأي أعباء مادية، وأن يكون هناك بديل للطرق غير مدفوعة، يكون آمنا من الناحية المرورية وبالشروط كافة.
وأشاروا إلى أن أهمية الطرق المدفوعة، توفر مبالغ مالية من خارج موازنات الحكومات، وتسهم بتوفير صيانة للطرق، والتخفيف من ازدحامات حركة السير على طرق داخلية للمدن الرئيسة عند توزيع هذه الحركة عليها.
المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى وليد العموش، بين أن تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عالمي، ابتكر لتوفير الوقت والوقود، لكن هذا لا يغفل أن توضع شروط لمثل هذه المشاريع، بحيث يكون الطريق البديل موجودا أيضا ويؤدي غرضه، أما عائد الطرق المدفوعة الرسوم، فيمكنه الإسهام بتحسين الطرق المدفوعة وغير المدفوعة.
وأضاف العموش، إن هناك معوقات قد تواجه مثل هذا المشروع، ففي حال كان هناك طريق بديل يفي بالغرض، فالمواطن ليس بحاجة لطريق مدفوع، مشددا على أن الدراسات المرورية، تستوجب دراسة جدواها وقياس مدى قدرتها على تلبية حاجات المواطنين، قبل المباشرة بشقها.
وأشار إلى أن الدراسات الهيكيلة، تتضمن الجوانب: الفنية والقانونية والمالية، إذ أعلنت الحكومة في النصف الأول من العام الحالي، عن توقيع اتفاقية للخدمات الهندسية تتعلق بمستشار المشروع، بينما أعدت في النصف الأول العام الماضي، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة مقترح المشروع، وشكلت لجانا توجيهية وفنية له، كما وفرت مخصصات مالية من وزارة الاستثمار، بالإضافة لفعالية جودة الطرق الرئيسة وتمويلها، وتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads) في نطاق قطاع النقل وضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، سعيا لتحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة إستراتيجية للنقل العام، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
وكان تقرير للبنك الدولي صدر في العام 2019، بين أن الحكومة تطور 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها سريعة، واثنان دائريان بطول يصل لـ1379 كلم؛ تمثل 18 % من إجمالي شبكة الطرق المحلية، لدمجها بمشروع الاستدامة المالية، وبفرض رسوم على مستخدميها، مقترحا رسما موحدا للمرور على الطرق السريعة قدره 0.011 دينار أردني/ كلم (0.015 دولار أميركي/ كلم) للسيارات، و0.022 دينار أردني/ كلم (0.030 دولار/ كلم) للشاحنات.
واقترحت إستراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت في العام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (العام الحالي) كخطوة أولى، ما سيحقق فائدة تتمثل بجمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها،

وعلى المدى الطويل (العام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
وزير الاشغال العامة والإسكان الأسبق يحيى كسبي، قال إن الطرق المدفوعة معول بها في دول عدة بالعالم، وفي دول عربية أيضا، مبينا أنه إذا أحسنت إدارتها فيمكنها توفير مبالغ مالية من خارج موازنات الحكومات، تسهم بتوفير الصيانة للطرق، كما أنها تخفف من الازدحامات المرورية على الطرق الداخلية في المدن الرئيسة عند توزيع حركة السير عليها.
وأضاف الكسبي، إن وجود منظومة نقل عام منتظمة التوقيت، والاستفادة من وسائل الذكاء الاصطناعي حول التردد والانتظام بدقة، وحركة المغادرة والوصول، تغير من السلوك الاجتماعي للعنصر البشري في التعامل مع المركبات أو وسائط النقل، وتسهم بالتزامهم بالمسارب وأدبيات قوانين السير، ما ينظم حركة السير ويخفف أزماتها.
وأشار في هذا النطاق إلى هناك إيضا توجها لإنشاء طرق طابقية، بخاصة في مدينة عمان، وهي ستفيد بالحد من الاختناقات المرورية والضغوط على الشوارع، لافتا إلى مشروع الطريق العلوي بين صويلح والمطار، إلى جانب ما يطلق عليه طرق الأنفاق (من نقطة A إلى B)، وهي طرق تشق تحت الأرض كبديل لـ"المترو"، المقترح تنفيذه في بعض مناطق عمان.
وأوضح أن هذه الأفكار والمشاريع تسعى لخدمة المواطن، لأنها توفر طرقا آمنة مروريا، وتقدم طرقا جيدة الاستعمال تسهل الوصول، مضيفا أنه يمكن توفيرها لمن يرغبون باستخدامها كطرق مدفوعة الأجر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الطريق البديل لمن لا يريد استخدام الطرق المدفوعة، يخير المواطن في اختيار الطريق التي سيعبرها؛ أكانت مدفوعة أو بدون مقابل، وواجبنا كحكومة توفير الطرق لإيصال المواطنين لجهاتهم المطلوبة بسهولة ويسر في كل الحالات.
ولفت إلى أنه في حال أراد المواطن استعمال طريق أسرع وأكثر اختصارا للوقت، فعليه الدفع مقابل ذلك، لما تمتاز به هذه الطرق من مواصفات عالية جدا.
أما وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق سامي الهلسة، فأشار لوجوب تأمين مخصصات كافية لصيانة الطرق الموجودة، مبينا أنه بين الأعوام 2012 و2018 و2020، بنيت شبكة طرق جيدة، وأخرى أعيد تأهيلها، كما جرت الاستفادة من منح خليجية في هذا الجانب، ومن بينها طرق: الصحراوي والأزرق والزرقاء، إلى جانب تقاطعات مرورية.
وبين أن عناصر السلامة المرورية وصيانة الطرق واستدامتها مهم جدا، لافتا إلى أن بعضها مضى عليه 7 أعوام، وهي مفتوحة لحركة السير، ما يعني أنه في العام المقبل، يتوجب أن يكون هناك برامج صيانة لها، لأنها باتت بحاجة ملحة للصيانة، وكذلك ستحتاج للصيانة باستمرار، لذا يجب وضع بند في الموازنات الحكومية يتعلق ببرامج صيانة الطرق.

MENAFN10112024000072011014ID1108870102

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث