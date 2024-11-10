خبراء: تطبيق نظام الطرق المدفوعة يتطلب الدراسة وتوفير البديل للمواطن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان- مع إعلان الحكومة انتهاء تسليم الدراسات الهيكلية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمان التنموي "شارع الـ100" في مرحلته الأولى
، وفق وثيقة تفاصيل تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي الثلاثاء الماضي، بدأت التساؤلات حول ما سيفضي إليه مثل هذا المشروع الذي بدأ السجال حول ما سيحققه، في وقت ما تزال طرق المملكة فيه على نحو عام، تعاني من العقبات والتحديات.
كما أن هذا المشروع الذي يفترض الحاجة لطرق مدفوعة الرسوم، يدفع للتساؤل، لماذا لا يعاد النظر في الطرق الموجودة التي تخدم المواطنين بدون دفع، وتحسينها وتطويرها وصيانتها لتكون بديلا للطرق الذي يطرحها هذا المشروع، وبعدها يمكن اقتراح مشاريع طرق مدفوعة.
وبالرغم من أن وزراء وخبراء في الطرق، تحدثوا لـ"الغد" حول مشروع الطرق المدفوعة، قد رحبوا به، لكنهم رأوا أن مثل هذا المشروع يجب أن يدار بما يحقق للمواطن الفائدة، ولا يثقله بأي أعباء مادية، وأن يكون هناك بديل للطرق غير مدفوعة، يكون آمنا من الناحية المرورية وبالشروط كافة.
وأشاروا إلى أن أهمية الطرق المدفوعة، توفر مبالغ مالية من خارج موازنات الحكومات، وتسهم بتوفير صيانة للطرق، والتخفيف من ازدحامات حركة السير على طرق داخلية للمدن الرئيسة عند توزيع هذه الحركة عليها.
المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى وليد العموش، بين أن تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عالمي، ابتكر لتوفير الوقت والوقود، لكن هذا لا يغفل أن توضع شروط لمثل هذه المشاريع، بحيث يكون الطريق البديل موجودا أيضا ويؤدي غرضه، أما عائد الطرق المدفوعة الرسوم، فيمكنه الإسهام بتحسين الطرق المدفوعة وغير المدفوعة.
وأضاف العموش، إن هناك معوقات قد تواجه مثل هذا المشروع، ففي حال كان هناك طريق بديل يفي بالغرض، فالمواطن ليس بحاجة لطريق مدفوع، مشددا على أن الدراسات المرورية، تستوجب دراسة جدواها وقياس مدى قدرتها على تلبية حاجات المواطنين، قبل المباشرة بشقها.
وأشار إلى أن الدراسات الهيكيلة، تتضمن الجوانب: الفنية والقانونية والمالية، إذ أعلنت الحكومة في النصف الأول من العام الحالي، عن توقيع اتفاقية للخدمات الهندسية تتعلق بمستشار المشروع، بينما أعدت في النصف الأول العام الماضي، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة مقترح المشروع، وشكلت لجانا توجيهية وفنية له، كما وفرت مخصصات مالية من وزارة الاستثمار، بالإضافة لفعالية جودة الطرق الرئيسة وتمويلها، وتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads) في نطاق قطاع النقل وضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، سعيا لتحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة إستراتيجية للنقل العام، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
وكان تقرير للبنك الدولي صدر في العام 2019، بين أن الحكومة تطور 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها سريعة، واثنان دائريان بطول يصل لـ1379 كلم؛ تمثل 18 % من إجمالي شبكة الطرق المحلية، لدمجها بمشروع الاستدامة المالية، وبفرض رسوم على مستخدميها، مقترحا رسما موحدا للمرور على الطرق السريعة قدره 0.011 دينار أردني/ كلم (0.015 دولار أميركي/ كلم) للسيارات، و0.022 دينار أردني/ كلم (0.030 دولار/ كلم) للشاحنات.
واقترحت إستراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت في العام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (العام الحالي) كخطوة أولى، ما سيحقق فائدة تتمثل بجمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها،
وعلى المدى الطويل (العام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
وزير الاشغال العامة والإسكان الأسبق يحيى كسبي، قال إن الطرق المدفوعة معول بها في دول عدة بالعالم، وفي دول عربية أيضا، مبينا أنه إذا أحسنت إدارتها فيمكنها توفير مبالغ مالية من خارج موازنات الحكومات، تسهم بتوفير الصيانة للطرق، كما أنها تخفف من الازدحامات المرورية على الطرق الداخلية في المدن الرئيسة عند توزيع حركة السير عليها.
وأضاف الكسبي، إن وجود منظومة نقل عام منتظمة التوقيت، والاستفادة من وسائل الذكاء الاصطناعي حول التردد والانتظام بدقة، وحركة المغادرة والوصول، تغير من السلوك الاجتماعي للعنصر البشري في التعامل مع المركبات أو وسائط النقل، وتسهم بالتزامهم بالمسارب وأدبيات قوانين السير، ما ينظم حركة السير ويخفف أزماتها.
وأشار في هذا النطاق إلى هناك إيضا توجها لإنشاء طرق طابقية، بخاصة في مدينة عمان، وهي ستفيد بالحد من الاختناقات المرورية والضغوط على الشوارع، لافتا إلى مشروع الطريق العلوي بين صويلح والمطار، إلى جانب ما يطلق عليه طرق الأنفاق (من نقطة A إلى B)، وهي طرق تشق تحت الأرض كبديل لـ"المترو"، المقترح تنفيذه في بعض مناطق عمان.
وأوضح أن هذه الأفكار والمشاريع تسعى لخدمة المواطن، لأنها توفر طرقا آمنة مروريا، وتقدم طرقا جيدة الاستعمال تسهل الوصول، مضيفا أنه يمكن توفيرها لمن يرغبون باستخدامها كطرق مدفوعة الأجر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الطريق البديل لمن لا يريد استخدام الطرق المدفوعة، يخير المواطن في اختيار الطريق التي سيعبرها؛ أكانت مدفوعة أو بدون مقابل، وواجبنا كحكومة توفير الطرق لإيصال المواطنين لجهاتهم المطلوبة بسهولة ويسر في كل الحالات.
ولفت إلى أنه في حال أراد المواطن استعمال طريق أسرع وأكثر اختصارا للوقت، فعليه الدفع مقابل ذلك، لما تمتاز به هذه الطرق من مواصفات عالية جدا.
أما وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق سامي الهلسة، فأشار لوجوب تأمين مخصصات كافية لصيانة الطرق الموجودة، مبينا أنه بين الأعوام 2012 و2018 و2020، بنيت شبكة طرق جيدة، وأخرى أعيد تأهيلها، كما جرت الاستفادة من منح خليجية في هذا الجانب، ومن بينها طرق: الصحراوي والأزرق والزرقاء، إلى جانب تقاطعات مرورية.
وبين أن عناصر السلامة المرورية وصيانة الطرق واستدامتها مهم جدا، لافتا إلى أن بعضها مضى عليه 7 أعوام، وهي مفتوحة لحركة السير، ما يعني أنه في العام المقبل، يتوجب أن يكون هناك برامج صيانة لها، لأنها باتت بحاجة ملحة للصيانة، وكذلك ستحتاج للصيانة باستمرار، لذا يجب وضع بند في الموازنات الحكومية يتعلق ببرامج صيانة الطرق.
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