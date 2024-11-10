المفوضية: 262.5 ألف لاجئ مستفيد من المساعدات الغذائية في 6 أشهر

MENAFN - Alghad Newspaper) سماح بيبرس

عمان- قال تقرير حديث للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن عدد المستفيدين من المساعدات النقدية الموزعة من المفوضية بالمملكة وصل لحوالي 262.5 ألف لاجئ للنصف الأول من العام الحالي، وبلغ حجم هذه المساعدات حوالي 29.496 مليون دولار.

وأشارت المفوضية إلى أن عدد المستفيدين من تلك المساعدات بكافة أشكالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 1.1 مليون لاجئ خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني "يناير" و حزيران "يونيو" من العام الحالي، مشيرة إلى أنه تم توزيع 92 مليون دولار عبر كل أشكال المساعدة النقدية خلال هذه الفترة.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضية قد قدرت حجم التمويل الذي حصلت عليه للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بحوالي 151 مليون دولار، وهو ما يمثل 40 % من متطلبات التمويل للعام الحالي لعملياتها في المملكة والبالغة 374.8 مليون دولار.

وتقدر المفوضية عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لديها بحوالي 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من سورية حيث تقدر عددهم 624.4 ألف (80 % خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى.

ويواجه اللاجئون، بحسب المسح الدوري الذي تجريه المفوضية عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين، ظروفا صعبة للغاية خصوصا مع تراجع التمويل الموجه لهم، حيث إن 67 % من أسر اللاجئين تصنف بأنها فقيرة، مقارنة بـ57 % في عام 2021.

كما أن 69 % من اللاجئين في المجتمعات يعيشون في ظروف دون المستوى حيث (لا يوجد ضوء طبيعي، تركيبات كهربائية غير آمنة، مع تسرب السقف).

وتذكر المفوضية أن مستويات الديون للاجئين في الأردن تتزايد، لتصل إلى 1225 دينارا للشخص الواحد، أي ما يعادل 6 أشهر من راتب اللاجئ المتوسط. وهناك أكثر من 50 % من سكان المخيمات و66 % من اللاجئين في المجتمعات يحدون من كمية الطعام التي يأكلونها.

وأشارت إلى أن 29 % فقط من اللاجئين يعملون، بينما 7 % فقط من اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة يحملون تصاريح عمل.

ووفقا للمفوضية فإن 79 % من أطفال اللاجئين مسجلون بالمدارس، كما أن 76 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة يحصلون على الرعاية الصحية، بزيادة قدرها 30 نقطة مئوية عن عام 2021.

ويُظهر المسح أن حوالي 40 % من اللاجئين في الأردن معرضون لتأثيرات تغير المناخ وخاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات.

وبحسب تقرير "المساعدات النقدية الإقليمية للمفوضية" للنصف الأول من العام فقد تم تنفيذ المساعدات النقدية للمفوضية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر 14 عملية، حيث قدمت جميعها مساعدات نقدية متعددة الأغراض لتلبية الاحتياجات الأساسية. كما وزعت مصر وموريتانيا والمغرب وسورية منحا معيشية لتمكين اللاجئين من بدء المشاريع الصغيرة والحصول على أصول معيشية.

وشملت المنح الصحية في العراق والأردن تعويضات طبية للاستشفاء، وشراء المعدات الطبية مثل الكراسي المتحركة، وتوفير خدمات متخصصة منقذة للحياة لا يمكن الوصول إليها إلا في مرافق الرعاية الصحية شبه الخاصة/ الخاصة.

وفي العراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسورية وتونس، دعمت المنح التعليمية طلاب المدارس الابتدائية والثانوية لتغطية نفقاتهم المتعلقة بالتعليم.

