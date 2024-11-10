الأردنية عبيدات أفضل متطوعة في مجتمعات النساء في الهندسة

حصلت رئيس قسم هندسة الإلكترونيات بكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية / اليرموك الدكتورة يسرى عبيدات، على جائزة أفضل متطوعة لمجتمعات النساء في الهندسة على مستوى المنطقة الثامنة، التي تضم أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.



وجاء منح هذه الجائزة، من خلال مجمع مهندسي الكهرباء والالكترونيات المركزي في المنطقة الثامنة، ضمن احتفاله السنوي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.



وتعتمد أسس تقييم هذه الجائزة على الخدمة النوعية والعملية التي تقدمها المتطوعة لمجتمعات النساء في الهندسة في مجال الهندسة والتكنولوجيا، من خلال عقد النشاطات والفعاليات والمؤتمرات والورش الهادفة إلى تطوير المهندسات وتشجيعهن على العمل في مجال الهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى تقديم الاستشارات ومشاركة الخبرات التي من شأنها توجيه المهندسات نحو تطوير مهاراتهن ودمجهن بسوق العمل وربطهن مع أصحاب الأعمال الذين تتوفر لدى شركاتهم ومؤسساتهم فرص عمل مناسبة.



يذكر أن هذه الجائزة يتقدم لها سنوياً عدد كبير من المتطوعات من "المنطقة الثامنة" والحصول عليها مع هذا التنافس الكبير إنما يدل على التميز الكبير للمرأة المهندسة في الأردن، ودورها الكبير في خدمة المجتمع والعالم في مجال الهندسة والتكنولوجيا.



يذكر أن الدكتورة يسرى عبيدات هي رئيس مجتمع النساء في الهندسة/ فرع الأردن، والأمين العام لمجمع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الأردن، وهي أيضاً مشرفة مجتمع النساء في الهندسة/ فرع جامعة اليرموك.