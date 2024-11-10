الأردنية عبيدات أفضل متطوعة في مجتمعات النساء في الهندسة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حصلت رئيس قسم هندسة الإلكترونيات بكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية / جامعة اليرموك الدكتورة يسرى عبيدات، على جائزة أفضل متطوعة لمجتمعات النساء في الهندسة على مستوى المنطقة الثامنة، التي تضم أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وجاء منح هذه الجائزة، من خلال مجمع مهندسي الكهرباء والالكترونيات المركزي في المنطقة الثامنة، ضمن احتفاله السنوي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.
وتعتمد أسس تقييم هذه الجائزة على الخدمة النوعية والعملية التي تقدمها المتطوعة لمجتمعات النساء في الهندسة في مجال الهندسة والتكنولوجيا، من خلال عقد النشاطات والفعاليات والمؤتمرات والورش الهادفة إلى تطوير المهندسات وتشجيعهن على العمل في مجال الهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى تقديم الاستشارات ومشاركة الخبرات التي من شأنها توجيه المهندسات نحو تطوير مهاراتهن ودمجهن بسوق العمل وربطهن مع أصحاب الأعمال الذين تتوفر لدى شركاتهم ومؤسساتهم فرص عمل مناسبة.
يذكر أن هذه الجائزة يتقدم لها سنوياً عدد كبير من المتطوعات من "المنطقة الثامنة" والحصول عليها مع هذا التنافس الكبير إنما يدل على التميز الكبير للمرأة المهندسة في الأردن، ودورها الكبير في خدمة المجتمع والعالم في مجال الهندسة والتكنولوجيا.
يذكر أن الدكتورة يسرى عبيدات هي رئيس مجتمع النساء في الهندسة/ فرع الأردن، والأمين العام لمجمع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الأردن، وهي أيضاً مشرفة مجتمع النساء في الهندسة/ فرع جامعة اليرموك.
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