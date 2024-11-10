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محافظ العقبة يؤكد أهمية الإعلام في خدمة المصلحة الوطنية

11/10/2024 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة






العقبة - أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أهمية الاعلام في نقل الخبر الصادق الذي يخدم المصلحة الوطنية ويساهم في نقل هموم المواطنين وتلمس القضايا المجتمعية وايجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
و أضاف الحجاج خلال لقائه أعضاء نقابة الصحفيين و ممثلي وسائل الاعلام الرسمية في العقبة ان الصحافة هي احد الاذرع المهمة في التنمية والرقابة وكشف مواضع التقصير في تقديم الخدمات العامة من قبل الدوائر الحكومية، لافتا الى ضرورة التواصل بين الاعلام والجهات المعنية للحصول على المعلومة الدقيقة ونشر ما يخدم الصالح العام والابتعاد عن الإثارة وعدم نقل المعلومة المغلوطة التي تؤدي الى عواقب سلبية وسمعة سيئة للوطن
وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية والبناء على المنجزات الوطنية والأخذ بعين الاعتبارات طبيعة الظروف الدولية والاقليمية المحيطة بالاردن
وسرد المحافظ مسيرة العقبة كرؤية ملكية وطموح اردني والانجازات المتحققه مشيدا بمستوى التنسيق العالي مع الشركاء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. مثمنا دور الاعلام كشريك رئيس في التنمية والتوعية والتربية والتحديث والتطوير
وقال محافظ العقبة ان الاعلام الرسمي الذي يعمل وفقا لمظلة قانونية هو القادر على ايصال الرسائل الصحيحة بعيدا عن الشطط و الاشاعات و المعلومات المغلوطة كون المهنية و المسؤولية هي الاساس في عملهم و متابعاتهم الصحفية و الاعلامية
ودعا الحجاج كافة المؤسسات و الشركات في العقبة الى تفعيل أقسام العلاقات العامة و الاعلام فيها لتكون هي الحلقة الاولى في التواصل مابين المؤسسات و الصحفيين ذلك ان العلاقات العامة و الاعلام المؤهلة و المدربة بامكانها أن تعكس الصورة الايجابية عن المؤسسة او الشركة التي تمثلها في اشارة واضحة الى حاجة المؤسسات و الشركات و المشاريع في العقبة الى ضرورة انشاء دوائر و اقسام متخصصة و مؤهلة ليكون العاملين فيها ناطقيين رسميين باسم مؤسساتهم ليكون التواصل سريعا مع الاعلام الحديث والذي يتميز بالسرعة و الدقة
بدوهم ثمن صحفيوا العقبة للمحافظ هذا اللقاء الاول و النوعي والذي يؤكد جدية الحكومة بدعم الاعلام من خلال ادواته و شخوصه ممثلي وسائل الاعلام المختلفة لاسيما المنطويين تحت مظلة نقابة الصحفيين مؤكدين في الوقت ذاته ان هناك ضعفا لافتا لدى موظفي العلاقات العامة و الاعلام في مؤسسات و شركات العقبة مما ساهم في ضعف وصول المعلومات و اعتماد الكثيرين على الاستنساخ و الاستنتاج
و استعرض الصحفيون عدد من القضايا و التحديات المجتمعية في العقبة و بكافة القطاعات

MENAFN10112024000072011014ID1108870099

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