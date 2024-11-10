محافظ العقبة يؤكد أهمية الإعلام في خدمة المصلحة الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة
العقبة - أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أهمية الاعلام في نقل
الخبر الصادق الذي يخدم المصلحة الوطنية ويساهم في نقل هموم المواطنين وتلمس القضايا المجتمعية وايجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
و أضاف الحجاج خلال لقائه أعضاء نقابة الصحفيين و ممثلي وسائل الاعلام الرسمية في العقبة ان الصحافة هي احد الاذرع المهمة في التنمية والرقابة وكشف مواضع التقصير في تقديم الخدمات العامة من قبل الدوائر الحكومية، لافتا الى ضرورة التواصل بين الاعلام والجهات المعنية للحصول على المعلومة الدقيقة ونشر ما يخدم الصالح العام والابتعاد عن الإثارة وعدم نقل المعلومة المغلوطة التي تؤدي الى عواقب سلبية وسمعة سيئة للوطن
وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية والبناء على المنجزات الوطنية والأخذ بعين الاعتبارات طبيعة الظروف الدولية والاقليمية المحيطة بالاردن
وسرد المحافظ مسيرة العقبة كرؤية ملكية وطموح اردني والانجازات المتحققه مشيدا بمستوى التنسيق العالي مع الشركاء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. مثمنا دور الاعلام كشريك رئيس في التنمية والتوعية والتربية والتحديث والتطوير
وقال محافظ العقبة ان الاعلام الرسمي الذي يعمل وفقا لمظلة قانونية هو القادر على ايصال الرسائل الصحيحة بعيدا عن الشطط و الاشاعات و المعلومات المغلوطة كون المهنية و المسؤولية هي الاساس في عملهم و متابعاتهم الصحفية و الاعلامية
ودعا الحجاج كافة المؤسسات و الشركات في العقبة الى تفعيل أقسام العلاقات العامة و الاعلام فيها لتكون هي الحلقة الاولى في التواصل مابين المؤسسات و الصحفيين ذلك ان العلاقات العامة و الاعلام المؤهلة و المدربة بامكانها أن تعكس الصورة الايجابية عن المؤسسة او الشركة التي تمثلها في اشارة واضحة الى حاجة المؤسسات و الشركات و المشاريع في العقبة الى ضرورة انشاء دوائر و اقسام متخصصة و مؤهلة ليكون العاملين فيها ناطقيين رسميين باسم مؤسساتهم ليكون التواصل سريعا مع الاعلام الحديث والذي يتميز بالسرعة و الدقة
بدوهم ثمن صحفيوا العقبة للمحافظ هذا اللقاء الاول و النوعي والذي يؤكد جدية الحكومة بدعم الاعلام من خلال ادواته و شخوصه ممثلي وسائل الاعلام المختلفة لاسيما المنطويين تحت مظلة نقابة الصحفيين مؤكدين في الوقت ذاته ان هناك ضعفا لافتا لدى موظفي العلاقات العامة و الاعلام في مؤسسات و شركات العقبة مما ساهم في ضعف وصول المعلومات و اعتماد الكثيرين على الاستنساخ و الاستنتاج
و استعرض الصحفيون عدد من القضايا و التحديات المجتمعية في العقبة و بكافة القطاعات
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