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العقبة.. الحركة التجارية في أدنى مستوياتها لضعف الطلب على احتياجات الشتاء

11/10/2024 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- رغم أن أسواق مدينة العقبة تعد الملاذ الآمن لأبناء العديد من المحافظات، لا سيما في الجنوب، لشراء احتياجات موسم الشتاء وتحديدا الملابس الشتوية، بعد سلسلة التنزيلات والعروض التي أعلن عنها أصحاب المحال التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأسواق، وعلى غير العادة، تعاني من ركود غير مسبوق ومختلف عن أي موسم سابق.
وفي جولة لـ"الغد"، على أسواق المدينة التجارية لاستطلاع حركة المتسوقين في أغلب القطاعات، لا سيما الملابس ومستلزمات فصل الشتاء، أكد العديد من التجار "أن الحركة ضعيفة ولم ترقَ إلى مستوى الموسم السابق"، مشيرين إلى "أن الأوضاع التجارية في الأسواق التجارية بالعقبة في أسوأ حالاتها وغير مطمئنة".
وبين التجار، أن أغلبهم استورد بضائع وملابس من خارج الأردن والأسواق المجاورة على أمل أن تدبّ الحركة الشرائية خلال هذا الموسم الذي بدأ متأخرا إلا أن آمالهم قد خابت، مؤكدين أن بعض التجار عمد إلى تسويق وترويج السلع والملابس من المواسم السابقة وبتنزيلات أقل من التكلفة ولم يجد ذلك نفعا.
ووفق تجار، فإنه بالمقارنة مع العام الماضي، فإنه رغم الحرب على غزة والأحداث الجيوسياسية، إلا أنه كانت هناك حركة تجارية من مختلف محافظات المملكة لشراء احتياجات الأسرة من محال العقبة التي عادةً ما تعمل عروضا مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتكتسب العقبة ميزة انخفاض أسعار الملابس وتنوع الخيارات للأسر في الجنوب، إلى جانب اعتدال طقسها المميز هذه الأيام، ما جعلها تفرض نفسها في الموسم الشتوي، في الوقت الذي يأمل فيه التجار خلال الأيام المقبلة بزيادة مبيعاتهم وتحسن الموسم لتعويض ما لحق بهم من أضرار نتيجة الركود، خصوصا خلال موسم الصيف السابق.
وكانت أسواق العقبة، شهدت خلال الأشهر الماضية حالة ركود وصفت بـ"القاسية"، بحسب تجار في المدينة، ولم يشفع موسم العودة إلى المدارس باعتباره أحد أهم المواسم التجارية بتنشيط الحركة التجارية، خاصة على الملابس، مؤكدين أن التنزيلات الحالية أدت إلى نشاط تجاري لكنه غير كافٍ، وازدياد المنافسة بين التجار لجذب المستهلكين، ما ينعكس على ارتفاع نسب التخفيضات المتاحة في قطاع الألبسة والأحذية.
وطالب تجار وأصحاب مصالح في العقبة بإرجاع كرنفال أو موسم التخفيضات في العقبة، والذي يفتح بارقة أمل على كافة القطاعات، مما يعزز سهولة الوصول إلى العقبة من خلال المعابر المختلفة وبأسعار مدعومة، بالإضافة إلى تخفيض مبيعات الغرف الفندقية في المنشآت بتصنيفاتها المختلفة.
ويقول تجار، إن مبيعاتهم في منتصف كل موسم تتراجع أكثر من 50 % في ظل ارتفاع الكلف الجمركية وارتفاع إيجارات المحلات التجارية، والتي أصبحت تؤرق تجار العقبة، مؤكدين أن كرنفال أو موسم التخفيضات العقبة، والذي يقام في الموسم الشتوي من كل عام، ينعش جميع القطاعات السياحية والفندقية والاقتصادية والتجارية.
وأشار التاجر محمد الخولي، إلى أن المواطنين ينتظرون فترة التنزيلات والتخفيضات، وأن جميع البضائع موجودة وبجودة عالية وفي متناول جميع أفراد الأسر، لافتا إلى أن التنزيلات ستستمر في محله الواقع وسط السوق التجاري حتى آخر قطعة، وأن الطلب يكثر على "الجاكيت" الشتوي، والذي يناسب المناطق الباردة في المحافظات الأخرى.
وقال تاجر الألبسة منصور شعث، إن هناك ضعفا في الحركة التجارية طيلة أيام السنة، مشيرا إلى أن تجار العقبة باتوا يعتمدون على عطلة نهاية الأسبوع والمهرجانات التي تقيمها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من أجل تنشيط الحركة التجارية.
وأكد شعث، أنه رغم ذلك، فإن مبيعات التجار ما تزال منخفضة بالمقارنة مع الأعوام الماضية، وسببها ارتفاع كلف الاستيراد والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ضعف ترويج العقبة داخليا وخارجيا.
ولفت المواطن معن الخوالدة، إلى أهمية إيجاد عوامل داخلية لجذب الزائر المحلي إلى مدينة العقبة، مضيفا أن محافظة العقبة تحظى بالعديد من المميزات التي تؤهلها لأن تكون وجهة للسياحة بمختلف أنواعها، لا سيما تكاملية المثلث الذهبي (وادي رم، البترا والعقبة).
من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد الكسواني، إن موسم التخفيضات في العام الماضي أنعش الأسواق التجارية، مؤكدا أن الموسم سيعود وبقوة هذا العام بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى جانب شركات النقل ومكاتب السياحة والجمعيات السياحية المختلفة وهيئة تنشيط السياحة وبرنامج "أردننا جنة".
كما أكد الكسواني، أن ذلك سيرفع نسب إشغال فندقية تنعكس أيضا على نشاط حركة الأسواق التجارية، مشيرا إلى أن السلطة وبالتعاون مع شركائها تعمل على تسويق المنتج السياحي في المحافظات لجذب أكبر عدد من الزوار لزيارة العقبة ووادي رم والبترا وتعويض الفاقد من السياحة الخارجية التي توقفت بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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