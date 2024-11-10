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جرش.. شح المساعدات والتبرعات يضاعف هموم آلاف الأسر المعوزة

11/10/2024 2:31:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش- وسط ظروف معيشية صعبة تحول دون توفر وقود التدفئة، وبقية المستلزمات من ملابس وأغطية ومواد غذائية، تستقبل آلاف الأسر الجرشية المعوزة فصل الشتاء، لا سيما أنهم كانوا يعتمدون على ما تقدمه لهم الجمعيات الخيرية والمتبرعين، في إيفاء أهم متطلباتهم، وهو ما لم يحدث هذا العام.
أحد أرباب الأسر المعوزة، يؤكد "أنه لم يقم بتجهيز أي من مستلزمات فصل الشتاء، وقد بدأت درجات الحرارة بالانخفاض وأصبح تشغيل المدفأة ضرورة ملحة، ولا تتوفر أي مواد وقود لغاية الآن، نظرا لاعتماده على التبرعات كونه يتقاضى راتبا من صندوق المعونة الوطنية وبالكاد يغطي الراتب أجرة المنزل وفاتورة الكهرباء، ويعتمد على التبرعات في توفير أهم مستلزمات أسرته من غذاء وشراب وملابس، ووصفها بالمعدومة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة".
وعلى أمل الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، يجوب الخمسيني، وهو معيل لأسرة مكونة من 6 أفراد، وبحوزته تقارير طبية تؤكد عجزه عن العمل، محال جرش التجارية لجمع ما تجود به أنفسهم لتوفير أهم متطلبات أسرته الأساسية، كون هذه هي الطريقة الوحيدة بنظره بعد توقف المساعدات والمعونات التي تقدمها الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة، باستثناء توزيع بعضهم بضعة كيلوغرامات من التمور فقط، وقد كان يعتمد عليهم في توفير جزء من مستلزمات فصل الشتاء وأهمها الوقود.
ويضطر الخمسيني الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى القيام بتشغيل بناته في المحال التجارية لتوفر فرص عمل في المحال التجارية فقط لتوفير أهم مستلزمات الشتاء لأسرته.
أما ربة المنزل أم أيمن (وهو اسم مستعار)، فلم تجد طريقة لتوفير أهم المستلزمات الأساسية لأسرتها سوى شرائها بالدين من محل تجاري قريب من منزلها، على أن تلتزم بالسداد خلال الفترة المقبلة، بينما تأمل في الحصول على بعض المساعدات المادية من أقاربها وجيرانها وأصدقائها بحلول شهر رمضان، كون المساعدات والتبرعات التي تقدمها الجمعيات الخيرية في بلدتها ساكب قد توقفت بشكل كلي من بداية العام بعد تراجعها بعد جائحة كورونا.
وأوضحت، أنها ستقوم بالعمل في تنظيف المنازل لتوفير متطلبات أسرتها قبل انخفاض درجات الحرارة أكثر، وأهم هذه المستلزمات الغاز والكاز والملابس الشتوية والحرامات وسداد الديون التي تراكمت عليها، لاسيما أن زوجها مسجون وهي معيلة لأسرة مكونة من 4 أفراد وتترتب عليها تكاليف مالية كبيرة شهريا.
وأضافت أم أيمن، أنها تستقبل فصل الشتاء بدون مواد غذائية أساسية لأسرتها، ومن المحتمل أن تقوم بالعمل في موسم جني الزيتون، وهو جمع ما تبقى في مزارع الزيتون بعد انتهاء المزارعين من قطاف الزيتون، وتجميع أكبر كمية ممكنة من الزيتون وعصرها وتوفير مونة منزلها من زيت الزيتون.
في المقابل، ما يزال رؤساء الجمعيات الخيرية والتعاونية في محافظة جرش ينتظرون المساعدات العينية والنقدية بفارغ الصبر قبيل دخول فصل الشتاء، تمهيدا لتوزيعها على آلاف الأسر المعوزة التي تنتظرها من عام لعام، وتعتمد عليها في سبيل توفير جزء من احتياجات الأسر اليومية وأهم هذه الاحتياجات الوقود والغاز والملابس والحرامات، بينما تبرز حاجة العديد من أهالي مخيم جرش ومخيم سوف إلى مشمعات بلاستيكية كبيرة لحماية الأسقف من سقوط مياه الأمطار داخل منازلهم التي ما تزال أسقفها من ألواح الزينكو.
وتشكو الجمعيات من تراجع كبير في المصادر التمويلية ومصادر التبرعات، إلى جانب زيادة كبيرة في عدد الأسر المتقدمة بطلبات للحصول على معونات ومساعدات بمختلف أنواعها من الجمعيات، لتوقف مصادر دخل الآلاف من الأسر، خصوصا في مخيمي جرش وسوف، بسبب سوء الظروف المعيشية، وتراجع مصادر الدخل، وتوقف فرص العمل.
ويؤكد رؤساء جمعيات، أنهم بأمس الحاجة حاليا لمساعدات قبل حلول شهر رمضان المبارك، نظرا لحاجة العوائل العفيفة إلى مساعدات بمختلف أنواعها في الشهر الفضيل، وقد أرهقتهم تكاليف وأثمان المحروقات في فصل الشتاء القاسي، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن عدد الأسر المسجلة في الجمعيات ولجان الزكاة والجهات التي توزع المساعدات العينية والنقدية، ارتفع بسبب سوء أوضاع المواطنين الاقتصادية وبحثهم عن المساعدات لتغطية نفقات أسرهم.
وقالوا، إن عدد الأسر المسجلة لا يقل عن 3000 أسرة، فضلا عن عدد مماثل في مخيم جرش لأسر تحتاج إلى مساعدة، حيث تم تشكيل عدة لجان لإحصاء عددهم وتبين أنهم يشكلون نسبة لا تقل عن
50 %، فضلا عن الكشوفات الأساسية التي تعتمد عليها الجمعيات والجهات المتبرعة في توزيع المساعدات والتبرعات.
ووفق رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش زيد زبون، فإن عدد الأسر المسجلة في 144 جمعية خيرية في جرش لا يقل عن 3000 أسرة، فضلا عن 500 أسرة مسجلة في اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش، وآلاف الأسر المسجلة في مخيم جرش ومخيم سوف، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبة التبرعات والدعم المادي والنقدي المقدم لهذه الجمعيات، لاسيما أنها ما تزال تنتظر التبرعات بداية فصل الشتاء كون الأسر بحاجة إليها لقلة مصادر الدخل وزيادة احتياجات الأسر في فصل الشتاء.
ويرى زبون، أن دور الجمعيات الخيرية يبدأ في هذه الفترة، ويتضاعف خلال شهر رمضان الذي يعد من أهم المواسم التي تحتاج فيها الأسر المعوزة للمساعدات العينية والنقدية، بالإضافة إلى موسم الأعياد.
وبين الزبون، أن الآلاف من الأسر المعوزة في جرش تعتمد على الجمعيات الخيرية في تغطية نفقاتهم، لاسيما أن ظروفهم الاقتصادية في مستويات متدنية جدا، إلا أن الجمعيات الخيرية والتعاونية لا يتم تزويدها بأي تبرعات باستثناء تبرعات من أهل الخير وكميات بسيطة من المساعدات لا تغطي حاجة
5 % من الأسر المعوزة والتي تنتظر دورها.
وأكد، ضرورة أن تتوجه الحكومة لدعم الجمعيات الخيرية، لاسيما أنها ملاذ لآلاف الأسر المحتاجة التي لا يشملها أي برنامج مساعدة من المساعدات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل منتظم للتخفيف على المواطنين.
بدورها، قالت رئيس إحدى الجمعيات الخيرية في بلدة ساكب أم أشرف العياصرة، إن عدد المراجعين لمبنى الجمعية للحصول على مساعدة بالعشرات يوميا، فضلا عن المئات من الأسر المعوزة المسجلة أصلا في الجمعية وتعتمد على المساعدات والتبرعات في تغطية نفقاتهم، فضلا عن تسجيل أكثر من 2000 أسرة بحاجة أصلا لمساعدات في مختلف مناطق وقرى محافظة جرش، وعدم توفر أي مساعدات لتوزيعها بسبب الانتكاسات الاقتصادية التي تعاني منها مختلف القطاعات.
وأضافت العياصرة، أن عدد المساعدات المتوفرة في الجمعية لا تغطي حاجة 5 % من الأسر المحتاجة لعدم وجود أي تبرعات أو مساعدات كما كان قبل الجائحة، التي كانت فيها توزيع المساعدات والطرود ومختلف السلع الغذائية بشكل يومي، وكان يشمل شريحة كبيرة من الأسر في بلدة سوف والقرى المجاورة.
إلى ذلك، تعتمد آلاف الأسر في مخيم جرش على المساعدات والمعونات التي توزعها الجهات التطوعية في المخيم، ومنها تكية أم علي ووكالة الغوث وجمعيات ومواطنون متبرعون من مختلف الجهات، لاسيما أن مصادر رزقهم قد تقطعت، وفق رئيس لجنة خدمات مخيم جرش، خضر العبسي.
وأكد العبسي، أن التبرعات التي يتم جمعها بصعوبة هذه الفترة يتم توزيعها على الأسر الأشد فقرا والأسر التي فيها كبار السن ومرضى يحتاجون العلاج وأطفال دون سن 18 عاما.
وأوضح، أن كمية المساعدات التي تصل المخيم متواضعة مقارنة مع عدد الأسر المحتاجة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، بسبب سوء الظروف الاقتصادية وتوقف مصادر دخل الأسر بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة وأثرها على العديد من القطاعات، لا سيما السياحية.
من جانبها قالت هبة زريقات، رئيسة إحدى الجمعيات الخيرية في جرش، إن كمية التبرعات والمساعدات هذا العام قليلة مقارنة مع سوء الظروف الاقتصادية والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، التي يعاني منها المواطنون، وزيادة عدد الأسر المسجلة في الجمعيات للحصول على المساعدات بنسبة لا تقل عن 45 %.
وأكدت زريقات، أن المشاريع الإنتاجية التي تديرها السيدات في الجمعيات الخيرية بالكاد تغطي نفقات الجمعية من أجور وضرائب وفواتير وأجور العمالة وأثمان المواد الخام، ولا يمكن الاعتماد عليها في توزيع المساعدات والتبرعات إلا في الحالات الطارئة.
وأوضحت زريقات، أن العبء كبير على الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة والجهات التي تقدم التبرعات، خصوصا أن الآلاف من الأسر التي لم تستفيد من برامج التمكين وتقطعت بهم السبل لا يوجد لهم أي ملجأ سوى الجمعيات الخيرية، وانتظار المساعدات العينية والنقدية لتغطية حاجتهم في شهر رمضان، ومن هذه الأسر المعوزة من يعتمد على التسول في تغطية نفقاتهم.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع في تنمية جرش، إن وزارة التنمية تقوم بتوزيع المساعدات على الجمعيات الخيرية بشكل منتظم ودوري وحسب ما يتم تزويدها به من الجهات الداعمة، ولا توجد كميات ومواعيد محددة لتوزيعها، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، وزيادة عدد الأسر المحتاجة وقلة التبرعات والمساعدات المتوفرة.

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