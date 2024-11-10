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زرعية الشبحة نكهة القمح العضوي - جريدة الوطن السعودية

11/10/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Al Watan) مرتفعات الشبحة ترتفع عن سطح البحر بحوالي 1500م، تقع على جبال الحجاز الشمالية الشرقية لمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك. هذا الموقع أكسبها تميزا فريدا لتكون منطقة سياحية جميلة جدا بارتفاعها وتضاريسها وطقسها ومناخها، ولجمالها أذكر أنني أطلقت عليها فيما كتبت عنها سابقا " طائف الشمال" للتشابه الكبير بينهما في المناخ والتضاريس.
لمنطقة الشبحة سمة تميزت بها عن غيرها، فيها أفضل أنواع القمح الطبيعي ( الزرعية والحنطة ) حيث يزرع في أراضي طينية بعلية متوارثة تسقى بمياه الأمطار.
فبعد نزول الأمطار واحتفاظ المزارع الطينية به، تحرث وتزرع بالقمح، ببذور متوارثة جيلا بعد جيل وغير معدلة ويمنع بعرف الضبط المتوارث زراعة بذور غير متوارثة ومعروفة منذ القدم، فمزارعوها حريصون على ذلك .
لذلك يعد قمح الشبحة ( الزرعية ) من أفضل القمح الصحي، فهو طبيعي عضوي دون إضافات أسمدة كيميائية أو غيرها، وعلى مياه الأمطار ينمو في أرض طينية من أفضل أنواع الأراضي الصالحة للزراعة.
من أجل ذلك ولتأكيده اتصلت بالزميل الفاضل ( أبو ثامر ) الخبير بالزراعة البعلية والمهتم والممارس لها، والذي أكد لي ان القمح في المنطقة بأنواعه الزرعية والحنطة يزرع ببذور كاملة متوارثة منذ القدم وطبيعي وعضوي ومكتمل غذائيا، وينتج في المنطقة بكميات كبيرة تزيد وتنقص حسب نسب كميات الأمطار النازلة في كل سنة .
تعد زرعية الشبحة من أفضل أنواع القمح ، لأنه يسقى بمياه الأمطار وعضوي وصحي وله طعم جميل ، خاصة إذا اضيفت الزرعية مع الحنطة . لذلك هو مطلوب، واذا استوى على سوقه وبدأ حصاده ، ولتسويقه ينظم مهرجان في قرية الشبحة سنويا لتسويق الإنتاج وبيعه، ويتخلل المهرجان شرح طريقة زراعته وحصاده وماقيل في ذلك من شعر. ويتخلل المهرجان بيع المنتجات المحلية الأخرى مثل العسل الطبيعي وغيره .
زًرِعِية الشبحة تعد سلة غذاء طبيعية صحية عضوية متكاملة تذكرت ذلك ونحن في بداية الشتاء واجتماع الأحبة في جلسات تحلى مع أكلات طبيعية كـ" القرص والعبود" المعمول بدقيق قمح الزرعية والحنطة .

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