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رقمنة القطاع غير الربحي من قراءة الواقع إلى مساعي التحوّلات - جريدة الوطن السعودية

11/10/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Al Watan) بذلت القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية جهودها نحو عملية التغيير وإحداث النقلات فيها ،انطلاقًا من الممكّنات التي أتاحتها القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة التي نسترشد بمساراتها ومستهدفاتها في كل مجال. وإذ نعاصر اليوم عالمَا أصبحت فيه التقنية أداة نافذة لتحقيق التطلعات والمستهدفات ومواكبة التغيرّات الطارئة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا.
فللقطاعين العام والخاص حظوة السبق في هذا المضمار، إلّا أن القطاع غير الربحي ما زال يخطو خطوات متمهلة، وربما كانت متأخرة - أحيانًا - لتوظيف التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي سواء في تقديم خدمات المستفيدين أو في تصميم المنتجات الاجتماعية التي تخدمهم، أو حتى في عملية إدارة الموارد الملية وتنظيم عمليتي التبرع والمنح.
حيث أجرت إحدى الشركات التقنية المتخصصة في رقمنة القطاع غير الربحي، دراسة حديثة نشرتها خلال العام الجاري تحت عنوان (دراسة واقع التقنية في الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية)، رصدت أهم النتائج المتمثلة في الآتي:
أكثر من 50% من المنظمات في هذا القطاع لا تملك خطة تنفيذية للتقنية، و25% من المنظمات فقط تستخدم مبادئ أتمتة الأعمال في كل العمليات والإجراءات، 65% من المنظمات تملك حلولا تقنية لأمن المعلومات. أما فيما يخص المستفيدين فإن 70% من المنظمات ليست لديها معايير لقياس جودة الخدمات الرقمية ومراقبة توافرها للمستفيد.
ومن هُنا تبرز أهمية تسريع عملية التحوّل الرقمي في القطاع غير الربحي، استنادًا على دوره الجوهري في تلمّس احتياجات الناس، والكشف عن مواطن الضعف الاجتماعي أو الاقتصادي لديهم وخدمتهم بأفضل طريقة تستثمر الموارد المتاحة. بالإضافة إلى تحسين عمليات الإدارة مع المانحين والمتبرعين والمتطوعين، فضلًا عن توسيع نطاق الأثر والتأثير بالتكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة.
ما تجدر الإشارة إليه الإسهام الفاعل للكثير من المؤسسات والشركات والأكاديميين والباحثين المهتمين في قياس الواقع الرقمي للمنظمات الاجتماعية تحت هذا القطاع، وتحديد فجوات الاحتياج وتقديم الحلول ذات العلاقة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، وتعظيم الأثر المأمول وفقًا لرؤية السعودية 2030.
في هذا الصدد يَلزم الإشادة بالجهود المحلية البارزة خلال العام الجاري (2024) التي جاء في طليعتها تنظيم ملتقيين نوعيين، الأول منهم إطلاق النسخة الثالثة من ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي التي استهدفت مناقشة تطبيقات التقنيات الذكية وتوظيفها لتحقيق الأهداف المجتمعية في إطار مواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة في عالم اليوم.
أما الملتقى الآخر " ملتقى التحول الرقمي للقطاع غير الربحي" في نسخته الأولى التي تناولت أبرز القضايا الرقمية وأهم الممارسات التقنية في إطار من التفاعل المثمر بين الزوّار والمختصين، للخروج بحلول مبتكرة ومرئيات بناءة تُثري مفاهيم وممارسات الرقمنة في هذا القطاع.
حشد الجهود للنهوض بالقطاع غير الربحي على هذا النحو، حاجة ملحة في هذا العصر التي تتزايد فيه الإمكانيات الرقمية، مقابل تزايد المشكلات الاجتماعية وتعدد الاحتياجات الإنسانية. ومما لا شكّ فيه أن جزء كبيرا من أهداف التنمية المستدامة التي نعمل باستمرار لتحقيقها في السعودية، يُمكن تحقيقه من خلال تمكين القطاع غير الربحي الذي يقوم على عاتق أصحاب المسؤولية الاجتماعية ممن هم أقدر على التصدي لاحتياجات الفئات التي يقدّرون ظروفها أو يمثلون رغباتها أو يشعرون بمعاناتها، للمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة .
وطننا طموح، وأبناؤه يتمتعون بقدرٍ عالٍ من المسؤولية التي تجعلهم أكفاء ومؤهلين لكسب الرّهان، فالإنسان أولًا في السعودية، ليس على مستوى تقديم الخدمات التي تليق به وتلبي آماله فحسب، هو أولًا أيضًا بمسؤوليته وطموحه وإمكانياته التي تجعله حقيقًا بالسبق والريادة.
للتقنية دور كبير في تشكيل المستقبل الذي نتطلع إليه، ورسم ملامحه وأبعاده؛ لذا يُمكن لرقمنة القطاع غير الربحي أن تصنع تحولًا نوعيًا في المفاهيم والممارسات من قبيل:
تعزيز مفاهيم الوعي التقني لدى العاملين في القطاع، وتدريبيهم على أحدث التقنيات لإدارة قواعد البيانات الخاصة بالمتبرعين، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فاعل يُمكن أن يُعزز وصول الخدمات إلى الناس بسهولة وسرعة. وتوظيف التقنية في تصميم المنتجات الاجتماعية ترفع من مستوى ثقة الناس في هذا القطاع، وتعزز الصورة الذهنية الإيجابية عنه وعن دوره في التنمية. بالإضافة إلى عملية تحليل البيانات التي تُسهل على المنظمات إمكانية التنبؤ بالاحتياجات أو المشكلات الطارئة في المجتمع خلال فترات قادمة.
التحول الرقمي ليس مجرد عملية تقنية، بل هو تغيير ثقافي يبدأ من قادة القطاع والعاملين فيه لتغيير السياسيات وتوجيهها توجيهًا داعمًا وميسّرًا، ينعكس على واقع العمل واستدامة الأثر.

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