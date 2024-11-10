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طلاقة الفكر - جريدة الوطن السعودية

11/10/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Al Watan) نعمة تتجلى في أبهى صورها حين تعانق النفس طمأنينة عميقة، تلك الطمأنينة التي تأتي عندما تصفو الروح من شوائب القلق وأثقال الغضب. فالنفس الصافية، حين تكون بعيدة عن ضجيج الأفكار السلبية، تفتح بوابة الفكر ليحلق عالياً دون قيود. عندها، تتدفق الأفكار بيسر ووضوح، كجدول ماء رقراق يسير بلا عوائق، ليعكس في صفحته أسرار الحكمة وعمق الإدراك.
وعندما يودع الله في بعض القلوب نورًا خفيًا من طمأنينة وصفاء، يصبح الفكر أكثر إشراقًا، تتبدد عنه غشاوة الحيرة ويكتسب رؤية نافذة إلى معاني الحياة. هو نور خفيّ، سرّي، يسكن بعض القلوب بأمرٍ إلهي، يجعلها متزنة مطمئنة، تفيض بالحكمة والبصيرة. هذه القلوب تتحدث بنور خفي، وتبصر بنقاء فطري، وتكون أفكارها كالنور المنبعث، تخترق الأعماق وتترك أثرها العميق في كل من حولها.
حينها يصل الإنسان إلى مرحلة سامية من الصفاء الذهني، حيث تتسع آفاق تفكيره ويصبح عقله حاضراً كلياً، بعيداً عن شوائب التشويش والتردد. إنه جبروت التدبر العميق، حيث تتجلّى أمامه حقائق الأشياء ببصيرة ناضجة، يرى ما وراء الظواهر، ويستبصر المعاني التي قد تغيب عن الأذهان المزدحمة بالضوضاء الداخلية.
في هذه الحالة، يصبح ذهنه كمرآة صافية تعكس عمق الأفكار بكل وضوح، فيرى الروابط الخفية والمعاني المتشابكة بوضوح يُعجز الكلمات عن وصفه. إنه التمكين الحقيقي للفكر، حين يكون قادرًا على الغوص في أعماق المفاهيم، وتحليلها دون تشتت، بتوازن نادر بين العقل والروح، وبتأمل يغذي القلب قبل العقل، فيبقى أثره عالقًا كنور سكن الأعماق.

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