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مكافحة الفساد واجب وطني - جريدة الوطن السعودية

11/10/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Al Watan) الوطن هو البيت الكبير الذي يجمعنا، وممتلكاته هي الثروة المشتركة لأبناء هذا الوطن والتي يجب الحفاظ عليها وتنميتها من أجل حاضرنا ومستقبل أجيالنا القادمة.
ولكن ... للأسف، هناك من يعبث بهذه الثروة من خلال خيانة الأمانة والغش والاختلاس والتلاعب.
فهؤلاء هم اللصوص الذين يسرقون الأموال وكذلك أحلام أفراد المجتمع وطموحاته.
لصوص لا نعرفهم لأنهم يرتدون أقنعة بألقاب متعددة. لصوص لا نشك بهم لأنهم أقسموا على تأدية الأمانة.
لصوص لا نحاربهم لأنهم يعيشون، بيننا منا وفينا.
سرقتهم لا تضر بالاقتصاد الوطني فقط بل تؤثر في البنية التحتية مما ينتج عنها تأثر جودة حياة المواطنين.
تجب محاربتهم حتى لا ينظر للفساد كطريق سريع للثراء، حتى لا تضعف قيم النزاهة والعدالة بالمجتمع، حتى لا يفقد العمل الشريف قيمته.
في الختام ..مكافحة اللصوص والفاسدين وفضحهم واجب وطني لردع مثل هذه الممارسات وحماية مستقبل الوطن وأجياله القادمة.

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