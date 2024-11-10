مكافحة الفساد واجب وطني - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
الوطن هو البيت الكبير الذي يجمعنا، وممتلكاته هي الثروة المشتركة لأبناء هذا الوطن والتي يجب الحفاظ عليها وتنميتها من أجل حاضرنا ومستقبل أجيالنا القادمة.
ولكن ... للأسف، هناك من يعبث بهذه الثروة من خلال خيانة الأمانة والغش والاختلاس والتلاعب.
فهؤلاء هم اللصوص الذين يسرقون الأموال وكذلك أحلام أفراد المجتمع وطموحاته.
لصوص لا نعرفهم لأنهم يرتدون أقنعة بألقاب متعددة. لصوص لا نشك بهم لأنهم أقسموا على تأدية الأمانة.
لصوص لا نحاربهم لأنهم يعيشون، بيننا منا وفينا.
سرقتهم لا تضر بالاقتصاد الوطني فقط بل تؤثر في البنية التحتية مما ينتج عنها تأثر جودة حياة المواطنين.
تجب محاربتهم حتى لا ينظر للفساد كطريق سريع للثراء، حتى لا تضعف قيم النزاهة والعدالة بالمجتمع، حتى لا يفقد العمل الشريف قيمته.
في الختام ..مكافحة اللصوص والفاسدين وفضحهم واجب وطني لردع مثل هذه الممارسات وحماية مستقبل الوطن وأجياله القادمة.
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