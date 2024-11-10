كرنفالات أسبوعية بأسواق الطيور

(MENAFN
- Al Watan)
تعج أسواق الطيور بمنطقة جازان بمحبيها مهما اختلفت أشكالها وألوانها، وتتحول هذه الأسواق إلى كرنفالات أسبوعية وحراجات للبيع والشراء لكسب الرزق، وهي مجال خصب للهواة.
طيور العالم
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية بسوق الطيور الأسبوعي بمحافظة بيش تجمعات لمختلف طيور العالم في موقع واحد منها الحمام الباكستاني والبلجيكي، وكذلك الدجاج الكويتي والباكستاني والفارسي، والديك الرومي والبط الفنزويلي والأوز النرويجي، وغيرها من الأنواع. والتقت بعدد من بائعي الطيور، وأوضح محمد ضيف الله مجيري أنه يمارس هواية بيع الطيور منذ طفولته ويكسب منها رزقه، وبين أن السوق يجمع العديد من طيور العالم في مكان واحد يجمع المواطن والمقيم والبائع والمشتري، مبيناً أن هذه من مميزات سوق الطيور ببيش.
أجواء كرنفالية
يقول بائع آخر: نعيش كل يوم سبت أجواء مختلفة وكرنفالية حين يكتظ السوق بالعارضين وأصواتهم وهم يحرجون على طيورهم بأنواعها المختلفة وأحجامها وأصنافها المتعددة، ودائما ما يجذب سوقنا الأسبوعي الكثير من الهواة القادمين من مختلف محافظات جازان وخارجها، مؤكداً أن أسعار الطيور تتفاوت وتختلف، وأرخصها الطيور البلدية وأغلاها سعرا الطيور الخارجية، مثل الديك الفارسي الذي يصل سعره إلى 300 ريال وأحيانا أكثر، كذلك الديك الباكستاني والكويتي، وتتفاوت أسعار الحمام البلجيكي والبط والأوز، كلٌ له سعره وزبائنه الذين يتوافدون على السوق من كل مكان.
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