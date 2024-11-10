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كرنفالات أسبوعية بأسواق الطيور

11/10/2024 2:27:25 PM

(MENAFN- Al Watan) تعج أسواق الطيور بمنطقة جازان بمحبيها مهما اختلفت أشكالها وألوانها، وتتحول هذه الأسواق إلى كرنفالات أسبوعية وحراجات للبيع والشراء لكسب الرزق، وهي مجال خصب للهواة.
طيور العالم
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية بسوق الطيور الأسبوعي بمحافظة بيش تجمعات لمختلف طيور العالم في موقع واحد منها الحمام الباكستاني والبلجيكي، وكذلك الدجاج الكويتي والباكستاني والفارسي، والديك الرومي والبط الفنزويلي والأوز النرويجي، وغيرها من الأنواع. والتقت بعدد من بائعي الطيور، وأوضح محمد ضيف الله مجيري أنه يمارس هواية بيع الطيور منذ طفولته ويكسب منها رزقه، وبين أن السوق يجمع العديد من طيور العالم في مكان واحد يجمع المواطن والمقيم والبائع والمشتري، مبيناً أن هذه من مميزات سوق الطيور ببيش.
أجواء كرنفالية
يقول بائع آخر: نعيش كل يوم سبت أجواء مختلفة وكرنفالية حين يكتظ السوق بالعارضين وأصواتهم وهم يحرجون على طيورهم بأنواعها المختلفة وأحجامها وأصنافها المتعددة، ودائما ما يجذب سوقنا الأسبوعي الكثير من الهواة القادمين من مختلف محافظات جازان وخارجها، مؤكداً أن أسعار الطيور تتفاوت وتختلف، وأرخصها الطيور البلدية وأغلاها سعرا الطيور الخارجية، مثل الديك الفارسي الذي يصل سعره إلى 300 ريال وأحيانا أكثر، كذلك الديك الباكستاني والكويتي، وتتفاوت أسعار الحمام البلجيكي والبط والأوز، كلٌ له سعره وزبائنه الذين يتوافدون على السوق من كل مكان.

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