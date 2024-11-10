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الوظيفة ليست جمعية خيرية

11/10/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) لماذا يعتبر البعض "الوظيفة" جمعية خيرية، فتظهر اللامبالاة في تأدية مهامهم؟ يعزى ذلك إلى عدة عوامل منها الأمان الوظيفي الزائد حيث يتميز العمل في القطاع الحكومي عادة بدرجة عالية من الأمان الوظيفي ،حيث يصعب فصل الموظف حتى في حال ضعف أدائه. هذا الأمان يولد شعورا بالاطمئنان الذي قد يتحول لدى البعض إلى كسل أو لا مبالاة في تأدية المهام المطلوبة.
كذلك الرقابة الضعيفة ونقص المحاسبة الضعيفة يؤدي إلى شعور الموظفين بأنهم يستطيعون التصرف بحرية دون القلق من المساءلة أو المحاسبة الجادة على أدائهم، ما يساهم في تدني مستوى الإنتاجية.
إذا كانت الثقافة العامة في بيئة العمل تشجع على التغاضي عن السلوكيات السلبية، فإن ذلك يرسخ في أذهان الموظفين أن اللامبالاة وعدم الالتزام أمر مقبول، ومع مرور الوقت يصبح " العمل بحده الأدنى" هو القاعدة وليس الاستثناء، وهذا الامر يؤدي إلى صدمة واحباط المتميزين.
إن عدم وجود حوافز للتفوق أو التميز، وغياب المكافآت أو التشجيع، يشعر الموظفين بأن الأداء الجيد لن يحقق لهم أي فائدة إضافية، ما يؤدي إلى العمل بالحد الأدنى من الجهد.
يجب تحسين أنظمة المحاسبة ومراجعة فعالية نظم الرقابة لضمان الالتزام . إن توفير الحوافز يعزز الإنتاجية ويرفع معنويات الموظفين على تحسين أدائهمز ومن الضروري تطوير ثقافة عمل تقدر الالتزام والمهنية، وتدعم الموظفين الساعين لتحقيق التميز. كذلك التدريب المستمر يسهم في تنمية مهارات الموظفين وتحفيزهم على تحقيق نتائج أفضل .
في الختام يمكن القول إن التعامل مع الوظيفة باعتبارها جمعية خيرية، هو ظاهرة تتطلب جهدا جماعيا لمعالجتها، وذلك من خلال تعزيز الرقابة وتحسين بيئة العمل وتقديم الحوافز التي تشجع الموظفين على بذل أقصى ما لديهم .

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