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نجمة توثيق رمادية

11/10/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتقد انك صدقت أن هناك نجمة توثيق رمادية!؟
عزيزي القارئ آسف ولكن لا اعتقد وبحسب علمي أن هناك نجوماً رمادية للتوثيق ، تابع السرد لتعرف لماذا...
(لاتجعلوا من الحمقى مشاهير)
جملة تتردد كثيرا في الأوساط المجتمعية ، يرددها العامة من الناس ، ويقدمهم للمجتمع الإعلام( واقصد به غير الحكومي وشبه الحكومي) الذي جُل همه المشاهدات ، فسابقاً كان تصدر الحمقى للواجهات الإعلانية أكثر مما نتخيل، أما في الآونة الأخيرة اصبح تصدُر الحمقى للواجهات الإعلامية أقل من ذي قبل ولكن مع وجودهم وعدم انقاطعهم ، وقد يطرح القارئ سؤالاً متوقعاً : لماذا نحاربهم ونراهم على منصات التواصل والواجهات مقدمين على اصحاب العلم والمعرفة وربما بجانب المسؤولين وكبار الشخصيات!؟
هل السبب أن المجتمعات تحاربهم فقط كلامياً وتزيد من ظهورهم في الترند واقعياً بسبب عدد مرات النقر على محتواهم!!!
هل المسؤولين عن الإعلام والحملات الإعلامية والإعلانية لا يراعون حماقتهم بقدر ما يهمهم أن تتصدر بضاعتهم وفعالياتهم المشهد ؟؟
اسئلة تحتاج تمعنا عميقا في البحث عن اجابتها ، ولكن... غالبا فأصحاب الشأن (منظمو الفعاليات والحملات) ملزمون بنجاح حملاتهم مادامت لم تخالف اللوائح والانظمة ، ولذلك لن يعبأوا أو حتى يتلفتوا للخلفية الأخلاقية لصاحب المحتوى الموثق بالنجمة الصفراء أو الزرقاء او الرمادية!!
عفواً لا اظن انه توجد نجمة رمادية .. هل فكرت لماذا !
لأن الرمادي لون محايد بين بياض المحتوى وسواد وجه صاحبه ، لذلك لن تجد نجمة رمادية ، فمنصات التواصل تحب أن تفرض رأيها في لون النجمة، ولكن هذا الرأي لا يُفرض على جهاتنا الحكومية في الإعلام كالهيئة العامة لتنظيم الإعلام والتي تقف بالمرصاد لمن يشتهر بحماقة ، وتجعل من حماقته نجمة صفرا فقط ، لا هي التي تضيء له الطريق ولا هي التي تجلب له المنفعة ، فشكراً لمسؤولي هذه الهيئة ، وسنبقى ويبقى الذوق العام مطلباً . وهذا الحديث لايقلل من شأن اصحاب التوثيق الخلوقين ، فهم كُثر ،ولدينا منهم كوكبة نفخر بها ونراهم في مقدمة المدعوين في الفعاليات، ويقدرهم اصحاب القرار ويدعمون وجودهم وتمكينهم من الحضور الفعال المؤثر.

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