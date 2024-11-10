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ساقية أبها وماحولها

11/10/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) مثلما كانت كظائم الماضي تضخ النماء ، والإخصرار في شرايين مدينة الحُسن والدلال"أبها" ، أطلت هذه الأيام ساقية تسكب البهاء ،ولغةالجمال، على أحضان الإبداع بالريشة والكلمة والصورة مع ذكريات ، تنثر على الأماكن عبيرها.
وبنغمات ربيع الحياة ، وشواهد التراث ،.وسنا الخيال يستمتع الزائر لساقية الفنون وسط مدينة ابها ،بمشاهدة عشرات اللوحات الفنية التشكيلية،كمقامات سلم موسيقي ، رتبها المتالق دائماً صاحب المبادرات الوطنية المعروفة وقاموس الوفاء لقيادته ووطنه ومجتمعه الفنان التشكيلي عبدالله بن شاهر عسيري.
ومنذ افتتاح الساقية في يومها الأول توافد الناس عليها ، ولازالوا ، يشاهدون جداول ، تنساب على حدائق العمر ،ولقاءات "موشاة بالسلام وبالعتاب" كما قال الشاعر.
واستهلت الساقية نشاطاتها باشراف نادي أبها الأدبي، بمسامرة لرواد الفن التشكيلي بمنطقة عسير، قدمتها غلا الألمعي ، ورسم فيها بالكلمات عبدالله الشلتي، مفرح عسيري، سلطان الزيلعي، مسيرتهم على باقات من حكايات تيجان الزهور ، طيف الألوان ، أسرار الطبيعة، ،عبق الماضي في عسير ، وانعكاساتها على نجاح
أعمالهم الفنية.
وجاءت المسامرة الثانية التي أدارها مذيع المستقبل بامتياز "نواف عبدالله" عن شيخ الاحياء بمدينة أبها (مناظر) تقاسم الحديث فيها اللواء متقاعد خالد بن شايع ،عبدالله الشلتي ،محمد بن أحمد مطاعن.
وأعتقد أن هاتين المسامرتين ، وما أفرزتاه من معلومات،واحداث ،وحكايات ، شجعت النادي ،والساقية على الإستمرار في تنفيذ مثل هذه النشاطات التي تُصنف كتاريخ شفوي بأمتياز ،ومن الاهمية توثيقها ، ولن يتأت ذلك إلا بدعم ومساندة الجميع.
ويتطلع المحبون لأن تمتد كظائم الساقية إلى ماحول أبها من قرى ومزارع وتراث وأدب شعبي وتاريخي ،وصناعات ومهن، وعادات وتقاليد، وتخصيص مسامرات يتحدث فيها المسؤولون عن مشروعات التنمية في أبها خاصة ،وعسير بصفة عامة ومساراتها المتعددة والمبشرة بالخير والنماء، والمستقبل الواعد.
وحين نذكر ساقية أبها للفنون كرافد مهم للقوة الناعمة في بلادنا الحبيبة يحضر إسم الداعم الحقيقي رجال الأعمال العصامي عبدالرحمن بن صالح القحطاني الذي هيأ المكان المناسب وقدم من وقته وماله الشيء الكثير.
رأيت أبا فارس مساء يوم حافل بين جموع الحاضرين ، وقد أرتسمت البسمة على محياه والساقية تمنح الجموع عطر الأسئلة وشذا الحنين ، والإعتزاز برؤية طموحة مباركة في هذا العهد الزاهر.
وأتوقع في القريب زيارات ومبادرات من رجال الأعمال لدعم ورعاية الساقية ، ما يجعلها بحول الله نقطة جذب سياحية ثقافية فنية ، ملهمة لأخت السحاب"أبها".

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