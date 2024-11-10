إطلاق لعبة Pokémon Go في السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
بالتزامن مع استمرار فعاليات تقويم "شتاء السعودية 2024"، شهدت العاصمة السعودية الرياض استضافة Pokémon Go الشهيرة بتنظيم كل من الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الحافل لهذا العام. وقدمت هذه الفعالية تجربة استثنائية جمعت بين متعة الألعاب الإلكترونية والتجارب التفاعلية الحية، وشهدت العديد من الألعاب التفاعلية والعروض الحية التي أخذت السياح والزوار في رحلة تجمع بين العالم الافتراضي والواقع بابتكار.
ومن خلال فعالية Pokémon Go في الرياض، تمكن اللاعبون والسياح من تجربة مميزة تعكس طابع المملكة السياحي والترفيهي، إذ قدمت اللعبة للمشاركين فرصة استكشاف المعالم البارزة والمناطق السياحية الشهيرة في مختلف الوجهات السعودية. واستقطبت الفعالية زواراً من مختلف أنحاء العالم ليشاركوا الآخرين تجربة فريدة تجمع بين التشويق والتفاعل الحي. ويعتزم مطورو اللعبة إلى تحديث الخرائط لتشمل وجهات سعودية بارزة، مما يتيح للاعبين من المملكة وجميع أنحاء العالم فرصة استكشاف المواقع السياحية في السعودية والتفاعل مع اللاعبين الآخرين، مما يسهم في التعريف بالسياحة السعودية وتعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية فريدة.
وتعتبر "بوكيمون" إحدى أبرز العلامات التجارية في عالم الترفيه، وقد حققت شهرة واسعة بفضل ما تقدمه من ألعاب إلكترونية وأفلام متنوعة تخاطب الجماهير من مختلف الأعمار والثقافات حول العالم. ومنذ إطلاقها عام 2016، شهدت لعبة Pokémon Go إقبالاً كبيرًا بفضل طابعها الفريد الذي يعتمد على الخرائط التفاعلية، حيث يتجول اللاعبون في أرجاء المدن العالمية بحثاً عن البوكيمونات ومواقع اللعب الخاصة مما يعزز تفاعلهم مع المعالم المحلية والثقافية لكل مدينة.
يذكر أن برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط ( اضغط هنا ).
وتُتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية، بالإضافة إلى الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مُسبقًا أو عند الوصول. ويضم ذلك أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يُسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" ( اضغط هنا )للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.
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