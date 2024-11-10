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إطلاق لعبة Pokémon Go في السعودية

11/10/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بالتزامن مع استمرار فعاليات تقويم "شتاء السعودية 2024"، شهدت العاصمة السعودية الرياض استضافة Pokémon Go الشهيرة بتنظيم كل من الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الحافل لهذا العام. وقدمت هذه الفعالية تجربة استثنائية جمعت بين متعة الألعاب الإلكترونية والتجارب التفاعلية الحية، وشهدت العديد من الألعاب التفاعلية والعروض الحية التي أخذت السياح والزوار في رحلة تجمع بين العالم الافتراضي والواقع بابتكار.
ومن خلال فعالية Pokémon Go في الرياض، تمكن اللاعبون والسياح من تجربة مميزة تعكس طابع المملكة السياحي والترفيهي، إذ قدمت اللعبة للمشاركين فرصة استكشاف المعالم البارزة والمناطق السياحية الشهيرة في مختلف الوجهات السعودية. واستقطبت الفعالية زواراً من مختلف أنحاء العالم ليشاركوا الآخرين تجربة فريدة تجمع بين التشويق والتفاعل الحي. ويعتزم مطورو اللعبة إلى تحديث الخرائط لتشمل وجهات سعودية بارزة، مما يتيح للاعبين من المملكة وجميع أنحاء العالم فرصة استكشاف المواقع السياحية في السعودية والتفاعل مع اللاعبين الآخرين، مما يسهم في التعريف بالسياحة السعودية وتعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية فريدة.
وتعتبر "بوكيمون" إحدى أبرز العلامات التجارية في عالم الترفيه، وقد حققت شهرة واسعة بفضل ما تقدمه من ألعاب إلكترونية وأفلام متنوعة تخاطب الجماهير من مختلف الأعمار والثقافات حول العالم. ومنذ إطلاقها عام 2016، شهدت لعبة Pokémon Go إقبالاً كبيرًا بفضل طابعها الفريد الذي يعتمد على الخرائط التفاعلية، حيث يتجول اللاعبون في أرجاء المدن العالمية بحثاً عن البوكيمونات ومواقع اللعب الخاصة مما يعزز تفاعلهم مع المعالم المحلية والثقافية لكل مدينة.
يذكر أن برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط ( اضغط هنا ).
وتُتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية، بالإضافة إلى الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مُسبقًا أو عند الوصول. ويضم ذلك أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يُسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" ( اضغط هنا )للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.

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