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35.4 مليار ريال حصيلة اتفاقيات ملتقى بيبان 24

11/10/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم ملتقى "بيبان 24" الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على مدى 5 أيام، باتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 35.4 مليار ريال، في حين وصل عدد زوار الملتقى إلى أكثر من 182 ألف زائر.
وأقيم الملتقى تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، بعد تقديمه العديد من الفرص والأنشطة المهمة، لدعم التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني: "لقد حقق ملتقى بيبان 24 نجاحًا كبيرًا هذا العام، حيث شهدنا توقيع اتفاقيات قياسية وتقديم العديد من المبادرات المبتكرة التي تدعم ريادة الأعمال في المملكة، ونحن فخورون بما تحقق من إعلانات لمحافظ تمويلية وعقد شراكات إستراتيجية مع أبرز الجهات المحلية والدولية".
وأضاف: "لقد عكس الملتقى التزام الجهات الممكنة والداعمة من القطاعين العام والخاص وشركاء ورعاة الملتقى في دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم وتنميتها، كما أسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف القطاعات، سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي".
وتضمن الملتقى توقيع عددٍ من الاتفاقيات الدولية مع "وكالة إستونيا لتطوير الأعمال والابتكار"، وصندوق العمل "تمكين" في مملكة البحرين، وجمعية الامتياز التجاري الكورية، وشركة "إكس"، وشركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الماليزية، ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، وشركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية، وMiltton CIO World، وعلي بابا كلاود، وشركة زووم Zoom، وشركة أوراكل Oracle، كما وُقعت العديد من الاتفاقيات التمويلية مع مجموعة من البنوك المحلية، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وشهد الملتقى خلال أيامه الخمسة تجمعًا كبيرًا لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات، تضمنت أكثر من 300 جلسة حوارية وورشة عمل، شارك فيها ما يزيد على 250 متحدثًا عالميًا ومحليًا.
وشارك في باب التجارة الإلكترونية نحو 59 مزود خدمة وجهة ممكنة، إذ سلط الباب الضوء على التقنيات الناشئة والتجزئة الحديثة والحلول الإلكترونية، فيما قدم مجموعة من الاستشاريين خدماتهم في مجالات المدفوعات الرقمية والأسواق الإلكترونية وسلاسل الإمداد طوال أيام الملتقى.
فيما احتضن مسرح "Biban Talks" أكثر من 100 متحدث ناقشوا موضوعات متنوعة تشمل الإعلام، والسياحة، والبيئة، والتعليم، والرياضة، والتمويل، والاستثمار، إلى جانب التطرق للقطاعات غير الربحية والمالية، في بيئة تفاعلية أتاحت لرواد الأعمال مشاركة قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها.
في حين شهدت حلبة المستثمرين مشاركة أكثر من 115 رائد أعمال، استعرضوا مشاريعهم أمام المستثمرين في الحلبة، نتج عنها موافقات أولية من المستثمرين على عقد صفقات مع 65 شركة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليون ريال.
وشارك في الملتقى أكثر من 1350 شركة ناشئة من 72 دولة حول العالم؛ كما احتفى الملتقى بتخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة الابتكار العقاري، في الوقت الذي أطلق خلاله المعمل

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