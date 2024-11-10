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209 طلاب يتنافسون على الجامعات الأمريكية

11/10/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في الرياض أولى ورش برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة ((التميز))، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة))؛ لتأهيل أفضل طلبة المملكة للحصول على قبول في أبرز الجامعات الأمريكية.
وبدأت ((موهبة)) في تنفيذ الورشة الأولى من البرنامج، بمشاركة 209 طلاب وطالبات، حيث سيحصلون على تدريب مكثف على مدار 7 أيام، حول مهارات اختبار (SAT)، بما يساعدهم على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة.
وتُضاف إلى الورشة الأولى ورشةٌ متقدمةٌ للتدريب على أساليب القيادة، وإجراءات التقديم على الجامعات المرموقة، تتبعها 4 جلسات استشارية فردية، يتم من خلالها تصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية والسيرة الذاتية لكل طالب، ومساندتهم في التقديم على الجامعات المرموقة.

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