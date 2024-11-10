الصقور يركز على التمرير

(MENAFN
- Al Watan)
دشَّن المنتخب السعودي تدريباته في ملبورن الأسترالية، استعدادًا لمواجهته أمام أستراليا الخميس المقبل على إستاد ريكتانغولار ملبورن، لحساب الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجرى الأخضر حصة تدريبية على ملعب ليك سايد، تحت قيادة المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وسيجري المنتخب السعودي، اليوم، حصة تدريبية مغلقة على مركز تدريب هيوم ملبورن.
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