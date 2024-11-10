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الصقور يركز على التمرير

11/10/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) دشَّن المنتخب السعودي تدريباته في ملبورن الأسترالية، استعدادًا لمواجهته أمام أستراليا الخميس المقبل على إستاد ريكتانغولار ملبورن، لحساب الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجرى الأخضر حصة تدريبية على ملعب ليك سايد، تحت قيادة المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وسيجري المنتخب السعودي، اليوم، حصة تدريبية مغلقة على مركز تدريب هيوم ملبورن.

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