ذهب العرب للأخضر

(MENAFN
- Al Watan)
توج المنتخب السعودي لبولينج الرجال بلقب البطولة العربية الـ11، التي اُختتمت منافساتها في القاهرة.
وحصد لاعبو المنتخب السعودي 4 ميداليات (ذهبية و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية). كما حققت لاعبات المنتخب السعودي الميدالية الفضية في منافسات الزوجي، والميدالية البرونزية في مسابقة الفرق.
وقد شارك في البطولة نحو 120 لاعبًا ولاعبة من 10 دول عربية.
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