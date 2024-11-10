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إسبانيا: غضب شعبي عارم في فالنسيا واحتجاجات

11/10/2024 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مدينة فالنسيا الإسبانية، مظاهرات حاشدة في أعقاب الكارثة الطبيعية الأسوأ التي تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم من طريقة إدارة السلطات للأزمة.
وتركزت مطالب المحتجين على استقالة رئيس إقليم فالنسيا، كارلوس مازون، وقد رفعوا لافتات تحمل عبارة ((مازون ديميسيو)) ((مازون استقل)).
219 قتيلا
وأسفرت الفيضانات الكارثية عن سقوط 219 ضحية، من بينها 211 حالة وفاة في منطقة فالنسيا، و7 وفيات في منطقة كاستيا لامانشا المجاورة، وحالة وفاة واحدة في إقليم الأندلس جنوبًا.
وبلغ التوتر ذروته الأسبوع الماضي في بلدة بايبورتا المنكوبة، عندما استقبل السكان الغاضبون أعضاء العائلة المالكة ورئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، والمسؤولين المحليين عبر رشقهم بالطين خلال زيارتهم الأولى لتفقد الأضرار.
ويعكس هذا المشهد حجم الاستياء الشعبي من بطء استجابة السلطات وضعف إدارتها للأزمة، في وقت تواجه فيه المناطق المتضررة تحديات إنسانية غير مسبوقة.
ونشرت عمدة المدينة، ماريا خوسي كاتالا، على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنوافذ المهشمة، وصور فيديو تظهر إضرام النيران، مضيفة: ((التخريب ليس حلا)).
استنكار وغضب
وقالت آنا أوليفر، إحدى القائمين على الاحتجاجات، لوكالة رويترز: ((نريد أن نعبر عن استنكارنا وغضبنا على سوء التعامل مع هذه الكارثة التي أصابت عددًا كبيرًا من الناس))، ورشق المحتجون أيضًا رئيس الوزراء، بيدرو سانشتيز، فغادر المكان فورًا.
وفقد الآلاف بيوتهم في هذه الفيضانات، ولا تزال الشوارع في الكثير من المناطق يملؤها الأوحال والأنقاض.
ودافع مازون، من الحزب الشعبي المحافظ، عن تعامله مع الفيضانات، وقال إن المسؤولين المحليين لم يتلقوا تحذيرات كافية من الحكومة المركزية، وإن قوة الكارثة لم تكن متوقعة.
وتتكفل الحكومات المحلية في إسبانيا بالتعامل مع الكوارث، وبإمكانها أن تطلب موارد إضافية من الحكومة المركزية في مدريد.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرات من الإعصار في المنطقة بداية من 25 أكتوبر، ولكن السلطات في فالنسيا لم ترسل تحذيراتها إلى السكان عبر الهواتف إلى بعد ساعات من بداية الفيضانات.
واعترفت المسؤولة عن الطوارئ في المجلس المحلي بأنها لم تكن تعلم بوجود نظام تحذير عن طريق الهواتف.

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