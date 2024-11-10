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مجاعة تحاصر غزة وعشرات القتلى بعد غارات إسرائيلية على لبنان

11/10/2024 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) في اليوم الـ401 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل أكثر من 41 فلسطينيًا، نصفهم من الأطفال، في قصف جوي شنّه الجيش الإسرائيلي على منزلين في مدينتي غزة وجباليا، صباح الأحد، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
واستمرت القوات الإسرائيلية في منع طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المواقع المستهدفة، ما أدى إلى تأخير عمليات الإنقاذ وإنقاذ المصابين، كما تم تدمير العديد من المنازل، فيما يعاني السكان من نقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية.
كارثة إنسانية
من جانبه، قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، فيليب لازاريني، إن شمال غزة قد يشهد كارثة إنسانية خطيرة، محذرًا من إمكانية حدوث مجاعة في المنطقة بسبب نقص الإمدادات الأساسية، وأكد أن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في الحرب، عبر حرمان السكان من الطعام والاحتياجات الأساسية.
الجبهة اللبنانية
فيما يستمر التصعيد بالجبهات الإسرائيلية اللبنانية، الأحد، شنت إسرائيل غارة على حي اللقيس في وسط بعلبك، من دون أن يسبقها إنذار بالإخلاء، كما اندلع حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين شرق لبنان، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة في مبنى في كريات شمونة برشقة صاروخية من لبنان.
وأفادت أرقام رسمية لبنانية بمقتل 24 شخصًا بغارة إسرائيلية على بلدة علمات قضاء جبيل شمال بيروت، فضلاً عن 13 آخرين في غارات على جنوب لبنان. قرار مرتقب لمجلس الأمن
وأفادت القناة 12 أن إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار بلبنان، لتجنب صدور قرار من مجلس الأمن ضدها، مشيرة إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية تطبيق وقف نار محدد المدة على الحدود الشمالية.
يأتي ذلك فيما أفاد الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، بأنه قد رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان، فيما انطلقت صفارات إنذار في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل، بعد رشقة صواريخ أطلقت من لبنان تجاه كريات شمونة والمستوطنات المحيطة.
وأفاد إعلام إسرائيلي بأن وزير الشؤون الإستراتيجية غادر إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن شمال إسرائيل.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) عن مصادر سياسية قولها إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكان مسؤولون أمريكيون، أشاروا إلى زيادة فرصة التوصل للهدنة، بجهود من آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي بايدن، وبتشجيع من الرئيس المنتخب، دونالد ترمب.
ميدانيًا، شن الطيران الإسرائيلي أكثر من 70 غارة على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني خلال آخر 24 ساعة الماضية.
في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الأولى مصنع ((ملام)) العسكري الإسرائيلي، وقاعدة عين خوزلوت، وهي قاعدة اتصالات عسكرية تبعد عن الحدود اللبنانيّة الإسرائيلية 55 كلم، جنوب بحيرة طبريّا.
يأتي ذلك فيما تمكن عناصر الدفاع المدني مع فوج إطفاء بيروت من إخماد النيران التي اندلعت في شارع الحمراء، الذي أدى إلى الإضرار بالأبنية واشتعال حوالي 25 سيارة بشكل كامل.
وفي تعداد رسمي لعدد القتلى والجرحى منذ بدء الحرب، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة تقرير بلغت فيه الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى 3136 قتيلا، و13979 جريحًا.
الوضع في لبنان
20 قتيلا و6 جرحى في قصف إسرائيلي على قضاء جبيل.
17 قتيلا في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون بصور.
يعمل الدفاع المدني على التفتيش عن مفقودين تحت الأنقاض.
قصف إسرائيلي يستهدف كنيسة في البقاع.
قصف إسرائيلي يستهدف بلدة الكُنيسة شرقي لبنان.
أكثر من 3 آلاف قتيل في لبنان وفق وزارة الصحة خلال عام.

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