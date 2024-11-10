حديقة السويدي تحتفي بالجذور الثقافية المتنوعة للسودان

(MENAFN
- Al Watan)
تمثل فعاليات "أيام السودان" التي تحتضنها حديقة السويدي في الرياض فرصة ثمينة لاستكشاف الثقافة السودانية العريقة، بما تحتويه من أدب وتراث ثقافي
وحضاري أصيل، ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي"، لتحتفي بالجذور الثقافية المتنوعة وتبرز تميز الأدب والفنون السودانية في المشهد الثقافي العربي.
وتضمنت الفعاليات وسط أجواء احتفالية معرضاً لأبرز الثقافة السودانية في الأدب والفن، ومعرضاً تشكيلياً يعرض لوحات فنية تعبر عن الهوية السودانية، كما اشتملت على أركان مخصصة للمنتجات الحرفية التقليدية والأكلات الشعبية التي تجسد عمق التقاليد السودانية العريقة، كما شهدت حضوراً واسعاً من المقيمين والمواطنين، وبرزت في أجوائها إيقاعات موسيقية سودانية قدمتها فرقة الفنون الشعبية وفنانين سودانيين من النخبة، حيث نالت استحسان الزوار بأدائها الأصيل وحضورها اللافت، مما أتاح للجمهور فرصة التعرف على التراث الموسيقي والرقصات الشعبية السودانية المميزة.
وتكمن أهمية هذه المبادرات الثقافية في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وتمثل جسراً هاماً يعزز التفاهم والتفاعل الحضاري في تقريب الشعوب وتكامل الحضارات.
notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241110_205812_307-->
MENAFN10112024000089011017ID1108870052
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.