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حديقة السويدي تحتفي بالجذور الثقافية المتنوعة للسودان

11/10/2024 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تمثل فعاليات "أيام السودان" التي تحتضنها حديقة السويدي في الرياض فرصة ثمينة لاستكشاف الثقافة السودانية العريقة، بما تحتويه من أدب وتراث ثقافي وحضاري أصيل، ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي"، لتحتفي بالجذور الثقافية المتنوعة وتبرز تميز الأدب والفنون السودانية في المشهد الثقافي العربي.
وتضمنت الفعاليات وسط أجواء احتفالية معرضاً لأبرز الثقافة السودانية في الأدب والفن، ومعرضاً تشكيلياً يعرض لوحات فنية تعبر عن الهوية السودانية، كما اشتملت على أركان مخصصة للمنتجات الحرفية التقليدية والأكلات الشعبية التي تجسد عمق التقاليد السودانية العريقة، كما شهدت حضوراً واسعاً من المقيمين والمواطنين، وبرزت في أجوائها إيقاعات موسيقية سودانية قدمتها فرقة الفنون الشعبية وفنانين سودانيين من النخبة، حيث نالت استحسان الزوار بأدائها الأصيل وحضورها اللافت، مما أتاح للجمهور فرصة التعرف على التراث الموسيقي والرقصات الشعبية السودانية المميزة.
وتكمن أهمية هذه المبادرات الثقافية في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وتمثل جسراً هاماً يعزز التفاهم والتفاعل الحضاري في تقريب الشعوب وتكامل الحضارات.
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