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إطلاق هوية واحات الرياض المحدثة

11/10/2024 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة منطقة الرياض هوية واحات الرياض وتوجهاتها المستقبلية وفق منهجية تشغيلية ونظام مؤسسي يكفلان للواحات التميز والريادة في أداء أعمالها، وتحقيق أهدافها، إذ تعد الواحات مركزًا تعليميًا ترفيهيًا يقدم العلوم الأساسية لجميع قطاعات المجتمع، ويحفز الإبداع، ويعزز ريادة الأعمال في تطبيق العلوم، ويقوم على مبدأ الشراكات مع الجهات المختلفة، لإيجاد نماذج عملية متطورة.
مساحات مبتكرة
تعد واحات الرياض فكرة تبناها خادم الحرمين الشريفين -حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض- لتكون وجهة علمية معرفية للرياض، تُوظف التعليم مع الترفيه، وتعزز الشراكة المجتمعية مع السكان.
ويأتي التوجه المستقبلي، الذي أعلنته أمانة الرياض بالتعاون مع شركة الرياض القابضة، ليشمل توفير العديد من المساحات المبتكرة في الرياض بما يجمع العلم والمعرفة والترفيه، تقوم على مبدأ الشراكة مع عدد من الجهات لتشغيل هذه الواحات بهدف تقديم تجربة حضرية فريدة لكل واحة عبر إشراك السكان، وتعزيز الحضور المجتمعي؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرفع جودة الحياة في المدينة، واستحداث روزنامة سنوية لأبرز الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تستضيفها الواحات، لضمان التنسيق والاستدامة، وتقديم تجربة زائر مختلفة ومميزة في كل موقع.
جودة الحياة
يحظى المشروع بأهمية كبيرة للمدينة، ويعد خطوة نحو الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة. كما ستوفر هذه الواحات بيئة غنية تجمع بين التعليم والترفيه؛ بما يجعل الرياض وجهة لثقافة الاستكشاف والابتكار لجميع فئات المجتمع.
وتتوزع الواحات الثماني على أحياء مدينة الرياض وفق منهجية لتعظيم الأثر والاستفادة من الواحات، حيث تبلغ مساحة واحة التحلية أكثر من 11 ألف متر مربع، وواحة النخيل ما يزيد على 8 آلاف متر مربع، وواحة التعاون أكثر من 14 ألف متر مربع، وواحة طويق 9 آلاف متر مربع، وواحة السويدي 17 ألف متر مربع، وواحة السويدي أكثر من 13 ألف متر مربع، وواحة الملز أكثر من 24 ألف متر مربع، وواحة السلي 19 ألف متر مربع.

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