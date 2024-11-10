غرفة تجارة البحيرة تدشن 15 معرضًا ومركزًا متنقلًا لبيع السلع بأسعار مخفضة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، إن الغرفة تجهز بالتنسيق مع المحافظة لطرح 10 مراكز متنقلة لبيع السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 30%، بجانب تدشين خمس معارض دائمة للسلع بالمحافظة، قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف الشريف لـ”البورصة”، أن المعارض ستكون متاحة طوال العام، وجارٍ التنسيق مع التجار والشركات الراغبة في التعاون مع الغرفة وعرض منتجاتها من خلال تلك المنافذ.
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وعن مشروع البورصة السلعية بالبحيرة، أوضح الشريف أن البورصة حاليًا في المرحلة النهائية، وجارٍ تشطيب المباني، مشيرًا إلى أنه تم تسويق 40% من وحدات البورصة، وجارٍ استكمال تسويق باقي الوحدات.
وأوضح أنه من المخطط تسليم المشروع كاملاً بعد الانتهاء منه خلال ستة أشهر، لافتًا إلى أن مشروع البورصة السلعية الزراعية بالبحيرة يمتد على مساحة 60 فدانًا، ويشمل ثلاجات ووكالات ومحطات تصدير بإجمالي 200 وحدة.
وأكد الشريف أهمية استعادة الثقة بين الغرفة وتجار مشروع البورصة السلعية، مشيرًا إلى أن ذلك هو الأساس لبناء شراكة قوية وناجحة.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة إن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا كبيرة ومكثفة لإنهاء المشروع بمركز بدر، وكذلك استكمال تطوير المعمل المركزي.
وأضاف الشريف أن الغرفة ستطرح وحدات تابعة لها للإيجار لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الحكومية لإغلاق الأسواق العشوائية ومكافحة ظاهرة الاحتكار، مما سيساهم في تقليص حلقات التداول وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار عادلة.
ويضم مشروع البورصة السلعية بالبحيرة 680 وكالة متنوعة المساحات، و120 محلًا لتداول المنتجات الزراعية، و130 ثلاجة بمساحات مختلفة.
يهدف مشروع البورصة السلعية الزراعية إلى زيادة صادرات الحاصلات الزراعية عبر إقامة 54 محطة تصدير، وتقليل الفاقد، والحد من المخزون الراكد، وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 6 أفدنة تقام فيها الصناعات الغذائية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي، مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها.
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