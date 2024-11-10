غرفة تجارة البحيرة تدشن 15 معرضًا ومركزًا متنقلًا لبيع السلع بأسعار مخفضة

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، إن الغرفة تجهز بالتنسيق مع المحافظة لطرح 10 مراكز متنقلة لبيع السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 30%، بجانب تدشين خمس معارض دائمة للسلع بالمحافظة، قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف الشريف لـ”البورصة”، أن المعارض ستكون متاحة طوال العام، وجارٍ التنسيق مع التجار والشركات الراغبة في التعاون مع الغرفة وعرض منتجاتها من خلال تلك المنافذ.

موضوعاتالتموين: استقرار الأسعار بالأسواق عبر توفير السلع وتشديد الرقابة التضخم السنوى فى مصر يرتفع إلى 26.3% خلال أكتوبر.. والشهرى يتراجع القابضة الغذائية: استمرار ضخ بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية

وعن مشروع البورصة السلعية بالبحيرة، أوضح الشريف أن البورصة حاليًا في المرحلة النهائية، وجارٍ تشطيب المباني، مشيرًا إلى أنه تم تسويق 40% من وحدات البورصة، وجارٍ استكمال تسويق باقي الوحدات.

وأوضح أنه من المخطط تسليم المشروع كاملاً بعد الانتهاء منه خلال ستة أشهر، لافتًا إلى أن مشروع البورصة السلعية الزراعية بالبحيرة يمتد على مساحة 60 فدانًا، ويشمل ثلاجات ووكالات ومحطات تصدير بإجمالي 200 وحدة.

وأكد الشريف أهمية استعادة الثقة بين الغرفة وتجار مشروع البورصة السلعية، مشيرًا إلى أن ذلك هو الأساس لبناء شراكة قوية وناجحة.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة إن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا كبيرة ومكثفة لإنهاء المشروع بمركز بدر، وكذلك استكمال تطوير المعمل المركزي.

وأضاف الشريف أن الغرفة ستطرح وحدات تابعة لها للإيجار لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الحكومية لإغلاق الأسواق العشوائية ومكافحة ظاهرة الاحتكار، مما سيساهم في تقليص حلقات التداول وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار عادلة.

ويضم مشروع البورصة السلعية بالبحيرة 680 وكالة متنوعة المساحات، و120 محلًا لتداول المنتجات الزراعية، و130 ثلاجة بمساحات مختلفة.

يهدف مشروع البورصة السلعية الزراعية إلى زيادة صادرات الحاصلات الزراعية عبر إقامة 54 محطة تصدير، وتقليل الفاقد، والحد من المخزون الراكد، وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 6 أفدنة تقام فيها الصناعات الغذائية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي، مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها.