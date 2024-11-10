3.8 مليار جنيه مبيعات المطورون العرب خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة المطورون العرب القابضة مبيعات بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجارى.

وقالت الشركة، فى بيان، إنها باعت 323 وحدة خلال الربع الثالث من العام الجارى بإجمالى مساحة 52.8 ألف متر مربع بقيمة 1.77 مليار جنيه، مقابل 532 وحدة بإجمالى مساحة 54.7 ألف متر بقيمة 1.355 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضى.

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كما استطاعت الشركة تسليم 42 وحدة بإجمالى مساحة 41.9 ألف متر مربع بقيمة 1.069 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ72 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 7.7 ألف متر بمبلغ 185 مليون جنيه فى الربع الثالث من 2023.

وأوضحت الشركة أنها حققت إيرادات بقيمة 1.069 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 185 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بنسبة نمو 577%، وبلغ مجمل الربح 408 ملايين جنيه مقابل 105 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 388%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 237 مليون جنيه مقابل 36 مليون جنيه بنسبة نمو 654%.

وقال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة:“الشركة تعتزم دفع مستويات البيع بالتزامن مع تقديم حزمة مرنة من طرق الدفع المتنوعة، وكذلك مواكبة مختلف التحديات المتعلقة بأسعار مدخلات عناصر النشاط، بما يتيح زيادة معدلات النمو المحققة بالشركة وتحقيق نتائج أفضل بنهاية العام الحالى، مع دراسة عدة فرص استثمارية جديدة لانتقاء الأمثل منها والشروع فى العمل عليها بدءًا من العام المقبل”.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة حوالى 772.4 مليون جنيه موزع على 7.7 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه، وبلغ مجموع حقوق الملكية فى 30 سبتمبر 2024 حوالى 1.8 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.23 جنيه.