الرقابة المالية: محفظة استثمارات شركات التأمين تتجاوز 200 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق تجاوزت 200 مليار جنيه حاليًا.

أضاف فريد، خلال النسخة السادسة من شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن فائض النشاط التأمينى الذى حققته الشركات بلغ نحو 15 مليار جنيه.

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وأوضح أن صافى أصول شركات التأمين بلغ نحو 325.9 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى، مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه نهاية يونيو 2023 بنمو نسبته نحو 34.6%.

أشار إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازى مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموى للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات.

وقال فريد، إن الهيئة تعتزم تنفيذ حملة تعريفية بالتنسيق مع الشركات لزيادة الوعى التأمينى لدى العملاء والمواطنين بأهمية التأمين.

أضاف أنه جار العمل باللوائح الحالية بنشاط التأمينات لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقًا للقانون الجديد، مما يساهم فى استمرارية تنظيم القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وأصدرت الهيئة مؤخرا القرار رقم 223 لسنة 2024 بإلزم الشركات التى تعمل فى قطاع التأمين سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين؛ بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.

أكد فريد أن صدور قانون التأمين الموحد فى شهر يوليو الماضى يهدف إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، إلى جانب زيادة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية ومجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى المتخصص.